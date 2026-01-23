Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

હાઈ લા! ગણતરીના કલાકોમાં 40 વર્ષ જૂનો લોખંડનો મજબૂત પુલ ગાયબ થઈ ગયો, તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

Iron Bridge Stolen: સામાન્ય રીતે કોઈના ઘરમાંથી સોનું ચોરાય, ચાંદી કે અન્ય વસ્તુઓની ચોરી થાય, વાહન ચોરાય, પૈસા ચોરાય પરંતુ વર્ષોથી અસ્તિત્વ ધરાવતો આખે આખો પુલ ચોરાઈ જાય એ કેવું? તમને આ જાણીને નવાઈ લાગશે પરંતુ આવું બન્યું છે. જાણો વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 23, 2026, 03:41 PM IST

Trending Photos

હાઈ લા! ગણતરીના કલાકોમાં 40 વર્ષ જૂનો લોખંડનો મજબૂત પુલ ગાયબ થઈ ગયો, તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

છત્તીસગઢના કોરબાથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી જ્યાં રાતોરાત એક પુલ ગાયબ થઈ ગયો. જિલ્લાના CSEB પોલીસ ચોકી હેઠળના રશિયન હોસ્ટલની પાસે વહેતી નહેર પર બનેલા પુલના ગાયબ થવાનો મામલો પોલીસે ઉકેલ્યો પરંતુ અંગે ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. મળતી માહિતી મુજબ આ પુલ લગભગ 50 ફૂટ લાંબો લોઢાનો પુલ હતો જેનું વજન લગભગ 10 ટન હતું. જે શનિવારે મોડી રાતે અચાનક ગાયબ થઈ ગયો. અધિકારીઓએ આ મામલાને ચોરીનો ખુબ જ અનોખો મામલો ગણાવ્યો જ્યાં આખે આખો પુલ જ ગાયબ થઈ ગયો. 

મોડી રાત સુધી હતો પુલ
મીડિયા રિપોર્ટમાં સ્થાનિક લોકોના હવાલે જણાવ્યું છે કે રાતે લગભગ 11 વાગ્યા સુધી છેલ્લે આ પુલ ઉપયોગમાં લેવાયો હતો. પરંતુ બીજા દિવસે સવારે જ્યારે તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તો નહેર પર બનેલો આ પુલ જ ગાયબ હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

ખુબ મજબૂત હતો પુલ
અત્રે જણાવવાનું કે લગભગ 40 વર્ષ પહેલા અવરજવર માટે પુલ લોઢાના ભારે ગર્ડરોથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. જે રેલવે ટ્રેક જેવો મજબૂત હતો. તેની સપાટી લોઢાની મજબૂત પ્લેટોથી બનેલી હતી. સ્થાનિક અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ ચોરાયેલા પુલની કિમત લગભગ 15 લાખ રૂપિયા હતી. જે મધ્ય પ્રદેશ વિદ્યુત મંડળ દ્વારા બનાવવામાં આવેલો હતો. 50 ફૂટ લાંબા, 4 ફૂટ પહોળા અને 10 ટન વજનવાળા લોઢાના પુલને નહેરના બંને કિનારેથી ગેસ કટરથી કાપીને ચોરી કરી લેવાયો. 

કઈ રીતે ગાયબ થયો પુલ
પ્રાથમિક તપાસમાં એ વાત સામે આવી છે કે પુલને પૂરા પ્લાનિંગ સાથે કાપીને હટાવવામાં આવ્યો. નહેરના બંને બાજુ ગેસ કટિંગના નિશાન જોવા મળે છે. જેનાથી અંદાજો લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે અજાણ્યા લોકોએ રાતના અંધારામાં ગેસ કટરની મદદથી પુલના ટુકડા કરીને આખે આખો પુલ ચોરી કર્યો. ચોરોએ ફક્ત પુલ જ નહીં પરંતુ શહેરની જળ આપૂર્તિ સંલગ્ન માળખાને પણ ટાર્ગેટ કર્યો. તેમણે 40 ફૂટ લાંબો એંગલ આયર્ન સપોર્ટ પણ હટાવી દીધો જે નગર નિગમની પાણીની પાઈપને સપોર્ટ આપતો હતો. જો કે રાહતના સમાચાર એ હતા કે પાઈપ લાઈનને કોઈ નુકસાન થયું નથી. એવું અનુમાન કરાઈ રહ્યું છે ચોરાયેલા સામાનનું વજન 25થી 30 ટન વચ્ચે છે. 

40 વર્ષ જૂનો પુલ ગાયબ થઈ ગયો
વોર્ડ કોર્પોરેટર લક્ષ્મણ શ્રીનિવાસે જણાવ્યું કે આ પુલ 40થી 50 વર્ષ જૂનો હતો અને લોકોના અવરજવર માટે મહત્વનો હતો. તેમના કહેવા મુજબ શનિવારે રાતે ચોરોએ ગેસ કટરથી કાપીને પુલ હટાવી લીધો. પુલ ગાયબ થવાથી લોકોને અવરજવરમાં ખુબ તકલીફ પડી રહી છે. ફરિયાદ બાદ પોલીસે તપાસ પણ શરૂ કરી દીધી છે. 

પોલીસ તપાસ ચાલુ, આરોપીઓ પકડાયા
પોલીસ ટીમ દ્વારા તપાસના આધારે કુલ 15 આરોપીઓની ઓળખ કરાઈ છે. જેમાંથી 5 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ છે. બાકી આરોપીઓ કે જેમાં મુખ્ય આરોપી મુકેશ સાહૂ ઉર્ફે બરબટ્ટી સહિત 10 લોકો હજુ પણ ફરાર છે જેમની શોધ ચાલુ છે. પકડાયેલા આરોપીઓ પાસેથી કપાયેલી લોઢાની રેલિંગ મળી આવી છે. પાંચ આરોપીઓને જ્યુડિશિયલ  કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Iron BridgeKorbaChhattisgarhTheft

Trending news