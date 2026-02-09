Prev
Punjab: શું પ્રપોઝ ડે બન્યું કારણ? લો કોલેજમાં પહેલા યુવતીની હત્યા અને પછી વિદ્યાર્થીએ પોતે પણ ભર્યું અંતિમ પગલું, Video 

Tarn Taran Shootout CCTV Footage: પંજાબના તરન તારનથી એક એવા ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે જેણે દેશમાં ચકચાર મચાવી છે. એક લો કોલેજમાં વિદ્યાર્થીનીની હત્યા કરીને વિદ્યાર્થીએ પોતાની જાતને પણ ગોળી મારી. આ સમગ્ર ઘટના ત્યાંના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ. જાણો શું છે મામલો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 09, 2026, 03:35 PM IST

પંજાબના તરન તારન જિલ્લામાં સોમવારે એક એવી ઘટના ઘટી જેણે સમગ્ર દેશને હચમચાવી દીધો. ઉસ્મા ગામમાં આવેલી માઈ ભાગો કોલેજમાં દરરોજની જેમ ક્લાસ શરૂ થવાની રાહ જોઈને બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓ ગોષ્ઠિમાં વ્યસ્ત હતા. કોઈને એવો અંદાજો નહતો કે આગામી પળોમાં ત્યાં કેટલું ભયાનક થવાનું છે. આ જે પણ ઘટના ઘટી તે કોલેજના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ. 

શું છે ઘટના
સવારે 9 વાગ્યાની આસપાસ વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસ શરૂ થવાની રાહ જોઈને બેઠા હતા. ત્યારે અચાનક ત્યાં પિસ્તોલ લઈને નૌશહરા પન્નુઆનો એક વિદ્યાર્થી ક્લાસમાં દાખલ થયો. તે સીધો આગળની બેન્ચ તરફ જવા લાગ્યો જ્યાં 20 વર્ષની સંદીપ કૌર તેની બહેનપણી સાથે બેઠી હતી. આરોપી વિદ્યાર્થીએ સંદીપ કૌર પાસે જઈને થોડીવાર ઉગ્ર વાતચીત કરી. સંદીપ કઈ સમજે  તે પહેલા જ તેણે પિસ્તોલ કાઢી અને વિદ્યાર્થીનીના માથા પર પિસ્તોલ તાંકીને ટ્રિગર દબાવી દીધુ. ગોળી વાગતા જ સંદીપ કૌર લોહીલુહાણ થઈને નીચે પડી. બાજુમાં પડેલી બહેનપણી હજુ કઈ સમજે તે પહેલા તો વિદ્યાર્થીએ ફરીથી પિસ્તોલ લોડ કરી અને પોતાની જ કાનપટ્ટી પર રાખીને ટ્રિગર દબાવી ગોળી મારી દીધી. 

શું કહે છે પોલીસ
DSP જગબીર સિંહે જણાવ્યું કે પ્રિન્સ રાજ અને સંદીપ કૌર અહીંની એક લો કોલેજના સ્ટુડન્ટ હતા. આજે સવારે પ્રિન્સ રાજે કોલેજના ક્લાસરૂમમાં સંદીપ કૌરના માથામાં ગોળી મારી દીધી અને પછી પોતાને પણ ગોળી મારી. મહિલાનું મોત થયું છે. જ્યારે યુવકની હાલત ગંભીર છે. આ ઘટનાનું સીસીટીવી ફૂટેજ મળ્યું છે. કેસ દાખલ કરાયો છે. 

પ્રેમ પ્રસંગનો હતો મામલો?
એવું કહેવાય છે કે એક તરફી પ્રેમમાં આ વિદ્યાર્થીએ આવું ખૌફનાક પગલું ભર્યું. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ વેલેન્ટાઈન વીક ચાલે છે તો ક્યાંક વિદ્યાર્થીએ તે વિદ્યાર્થીનીને પ્રપોઝ તો નહતું કર્યું? પોલીસ આ એંગલ પણ તપાસી રહી છે. વિદ્યાર્થીનીએ ના પાડી હોય તો તેણે ગોળી કેમ મારી દીધી? જો કે હજુ આ બધા સવાલો છે જેની કોઈ પુષ્ટિ થઈ શકી નથી. પણ પોલીસ આ એંગલ પણ ચકાસી રહી છે. 

મૃતક વિદ્યાર્થીની સંદીપ કૌરના પિતાનું મોત થઈ ચૂક્યું છે. તે ઘરમાં 6 બહેનો અને એક નાનો ભાઈ છે. તેની માતા હરજિંદર કૌરે કહ્યું કે મારી દીકરી ઘરેથી સારી રીતે તૈયાર થઈને કોલેજ ગઈ હતી. મેડમનો ફોન આવ્યો કે તેને વાગ્યું છે. ત્યાં આઈને જોયું તો તે લોહીથી લથપથ પડી હતી. પોલીસે અમને લાશ પાસે પણ જવા દીધા નહીં. 

હથિયાર કોલેજમાં કેવી રીતે પહોંચ્યું?
એસીપી જગબીર સિંહના નેતૃત્વમાં પોલીસની ટીમ  તપાસ કરી રહી છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે આ વિદ્યાર્થી કોલેજમાં પિસ્તોલ લઈને  કેવી રીતે પહોંચ્યો. આ લાઈસન્સી બંદૂક હતી? કે પછી વિદ્યાર્થીએ તેને ગેરકાયદેસર રીતે ખરીદી હતી? કોલેજના ગેટ પર કોઈ પણ પ્રકારનું ચેકિંગ થયું નહીં? હાલ પોલીસે કોલેજને સીલ કરી લીધી છે. સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ થઈ રહી છે 

જુઓ વીડિયોમાં કેદ થઈ ઘટના.

(ખાસ નોંધ: અગાઉ વિદ્યાર્થીના મોત અંગેના સમાચાર પહેલા આવ્યા હતા પરંતુ પોલીસે જાણ કરી કે તે વિદ્યાર્થી હાલ ક્રિટિકલ અવસ્થામાં છે.)

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

