નણંદ રૂપકડી ભાભીના પ્રેમમાં પડી ગઈ, બધુ છોડીને ભાગી ગયા, વોટ્સએપ ચેટે ભાંડો ફોડ્યો
પ્રેમ પ્રસંગ હોવો કોઈ નવી વાત નથી. પરંતુ કોઈ બે યુવતીઓ એકબીજાના પ્રેમમાં પડી જાય અને બધુ છોડીને ભાગી જાય તો શું કહેવું. એમા પણ એક યુવતીએ અગાઉ પ્રેમ લગ્ન કર્યા હોય તો પછી તો કહેવું જ શું?
સામાન્ય રીતે નણંદ ભાભી વચ્ચે પ્રેમ અને સારાસારીની વાતો તો આપણે સાંભળતા જ હોઈએ છીએ. આ સંબંધ જ એવો છે. બને તો ખુબ બને...પરંતુ જબલપુરમાં એક એવો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે કે જાણીને દંગ રહી જશો. નણંદ અને ભાભી વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ એવો તે બંધાયો કે બંને બધુ છોડીને ભાગી ગયા.
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આ મામલો અમરપાટણ વિસ્તારનો છે. જ્યાં આશુતોષ નામના યુવકે લગભગ 7 વર્ષ પહેલા સંધ્યા નામની યુવતી સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. બંનેનું લગ્ન જીવન સામાન્ય હતું અને તેમને 5 વર્ષનો પુત્ર પણ છે. આ દરમિયાન આશુતોષ બાળકના અભ્યાસ માટે પત્ની સહિત જબલપુર શિફ્ટ થઈ ગયો. જબલપુરમાં ઘરમાં આશુતોષની મામાની છોકરીની પણ અવરજવર રહેવા લાગી. નણંદ ભાભીનું સારું બનતું હતું. ખુબ વાતચીત કરતા હતા. સાથે બજાર પણ જતા હતા. નણંદ ભાભીના આ સંબંધ પર કોઈને શક પણ નહતો.
આ બધા વચ્ચે અચાનક 12 ઓગસ્ટના રોજ આશુતોષની પત્ની સંધ્યા અચાનક ઘરમાંથી ગાયબ થઈ ગઈ અને બીજા દિવસે તે જબલપુર રેલવે સ્ટેશન પર મળી અને પછી થોડો સમય પાછી પતિ અને પુત્ર સાથે રહી. પરંતુ 22 ઓગસ્ટના રોજ તે પોતાનો મોબાઈલ ઘરે છોડીને બહાર ગઈ તો પાછી ન ફરી અને ત્યારથી ગુમ છે.
પતિ ગૂમ થયેલી પત્ની માટે પરેશાન હતો પરંતુ તેને જરાય ગંધ સુદ્ધા ન આવી કે તેની પત્ની અને બહેન વચ્ચે આ કોઈ સામાન્ય સંબંધ નથી. પત્નીના ગૂમ થયાના થોડા દિવસ બાદ જ્યારે પતિએ ઘર પર રહેલો પત્નીનો ફોન ફંફોળ્યો તો તેમાં નણંદ સાથે પત્નીની રોમેન્ટિક ચેટિંગ મળી જેને જોઈને પતિના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ.
એએસપી સૂર્યકાંત શર્માએ જણાવ્યું કે પીડિત પતિ તરફથી જબલપુર ગ્રામીણના ઘમાપુર પોલીસ મથકમાં એફઆઈઆર નોંધાવવામાં આવી છે. પત્ની ફોન પણ લઈને ગઈ નથી એટલે તેનું લોકેશન ટ્રેસ કરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. જો કે કેટલાક ટેક્નિકલ પુરાવા પોલીસને મળ્યા છે જેના આધાર પર ગૂમ થયેલી પત્નીની શોધ ચાલી રહી છે.
