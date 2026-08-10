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શક પત્ની પર અને ભોગ માસૂમ દીકરીઓનો લેવાયો? 5સ્ટાર હોટલમાં ઘટી હચમચાવી નાખતી ઘટના

બેંગલુરુમાં એક ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં પિતાએ જ પોતાની બંને દીકરીઓને કથિત રીતે ગળું દબાવીને હત્યા કર્યાના હચમચાવી નાખતા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ત્યારબાદ પોતે પણ આત્મહત્યા કરવાની કોશિશ કરી. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 10, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:07 PM IST
શક પત્ની પર અને ભોગ માસૂમ દીકરીઓનો લેવાયો? 5સ્ટાર હોટલમાં ઘટી હચમચાવી નાખતી ઘટના

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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