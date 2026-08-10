/શક પત્ની પર અને ભોગ માસૂમ દીકરીઓનો લેવાયો? 5સ્ટાર હોટલમાં ઘટી હચમચાવી નાખતી ઘટના

બેંગલુરુ એરપોર્ટ પાસે એક ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં હચમચાવી નાખતી ઘટના ઘટી. 40 વર્ષના એક વ્યક્તિએ તેની પાંચ અને દસ વર્ષની બંને પુત્રીઓને ગળું દબાવીને હત્યા કરી હોવાનો આરોપ છે. ત્યારબાદ તેણે પોતે પણ પોતાનું જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ આરોપીની ઓળખ એસજી ઈમરાન તરીકે થઈ છે. બંને બાળકીઓ ઉત્તર બેંગલુરુના નાગવારા વિસ્તારની રહીશ હતી. આ ઘટનાની જાણ થતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ હોટલના રૂમમાંથી ઈમરાનની ચીસોનો અવાજ સાંભળીને સુરક્ષા કર્મચારીઓ ત્યાં પહોંચ્યા અને રૂમની સ્થિતિ જોઈને હોટલ સ્ટાફે તરત અધિકારીઓને જાણ કરી અને ઘાયલ ઈમરાનને હોસ્પિટલ પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી ઈમરાને કથિત રીતે ચાકૂથી પોતાનું ગળું કાપીને આત્મહત્યા કરવાની કોશિશ કરી હતી. હાલ તે હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ તે આઉટ ઓફ ડેન્જર છે.
પત્ની પર શક!
નોર્થ ઈસ્ટ બેંગલુરુના ડીસીપી જી કે મિથુનકુમારે જણાવ્યું કે પોલીસને ઈમરાન પાસેથી એક નોટ મળી છે. જેમાં તેણે તેની પત્ની સાથે ચાલતા વિવાદનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. નોટમાં પત્નીનો કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સાથે સંબંધ હોવાનો શક વ્યક્ત કર્યો છે અને દાવો કર્યો છે કે તેની પાસે આ કથિત સંબંધ સંલગ્ન પુરાવા પણ છે. જો કે પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નોટમાં કરાયેલા દાવાઓની હજુ પુષ્ટિ થઈ નથી. તપાસ અધિકારી પણ એ માહિતી મેળવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે કે આ વારદાત પાછળ કારણ શું હતું?
પોલીસ દરેક એંગલની કરી રહી છે તપાસ
કેમ્પેગૌડા એરપોર્ટ પોલીસે હોટલ પહોંચીને બંને બાળકીઓના મોત અને ઈમરાનની આત્મહત્યાની કોશિશની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. પોલીસે પુષ્ટિ કરી છે કે બંને બાળકીઓનું ગળું દબાવીને હત્યા કરાઈ છે. ડીસીપી મિથુનકુમારે કહ્યું કે આ મામલાની તપાસ તમામ સંભવિત પહેલુઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરાઈ રહી છે. પોલીસ હવે એ તપાસ કરવામાં લાગી છે કે ઘટના પહેલા શું થયું હતું અને કયા કારણસર ઈમરાને આટલું ખૌફનાક પગલું ભર્યું. હાલ પોલીસ હોટલથી મળેલા પુરાવા, ઈમરાનના નિવેદન અને અન્ય પરિસ્થિતિજન્ય તથ્યોની તપાસ કરી રહી છે. તપાસ બાદ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.