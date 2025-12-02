Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

સુહાગરાત પહેલા જ છૂટાછેડા! દુલ્હન રૂમમાં ગઈ અને 20 જ મિનિટમાં બહાર આવીને જે કહ્યું...પરિવાર આઘાતમાં

કોઈ પણ લગ્ન થાય ત્યારે તેની તૈયારીઓ અનેક મહિનાઓથી થતી હોય છે. લગ્ન માત્ર બે વ્યક્તિ વચ્ચે નહીં પરંતુ બે પરિવાર વચ્ચેનો સંબંધ હોય છે. પરંતુ આ એક એવા લગ્ન છે જે ગણતરીની પળોમાં તૂટી ગયા. આખરે એવું તે શું થયું?
 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 02, 2025, 03:24 PM IST

લગ્નો માટે મહિનાઓથી તૈયારીઓ થતી હોય છે. પરંતુ અહીં એક એવું લગ્ન ચર્ચામાં છે જ્યાં લગ્ન થયાના ગણતરીની મિનિટમાં જ તે તૂટ્યા. બંને પરિવારવાળાના હોશ ઉડી ગયા. ઉત્તર પ્રદેશના દેવરિયામાં ભલુઆનીના વિશાલ મધેસિયા પિતાને જનરલ સ્ટોરમાં મદદ કરે છે અને તેમના 25 નવેમ્બરે સલેમપુરની પૂજા સાથે લગ્ન થયા હતા. જાન સાંજે 7 વાગે પહોંચી અને રાત સુધીમાં બધી રસ્મો પૂરી થઈ ગઈ. બીજા દિવસે વિદાય થઈ અને દુલ્હન સાસરે પહોંચી. પરંતુ અસલ ડ્રામા તો ત્યારબાદ શરૂ થયો. 

સાસરે પહોંચ્યાબાદ દુલ્હનને તેના રૂમ સુધી છોડવામાં આવી પરંતુ લગભગ 20 મિનિટ બાદ તે અચાનક બહાર આવી ગઈ અને મહેમાનોથી ખચોખચ ભરેલા આંગણામાં બધાની સામે જાહેર કરી દીધુ કે તે તેના પતિ સાથે નહીં રહે. આ સાંભળીને બધા અવાક થઈ ગયા. સંબંધીઓને લાગ્યું કે તે મજાક કરી રહી છે. પરંતુ પૂજા ચૂપ રહી અને કોઈ પણ કારણ જણાવવાની ના પાડી દીધી. 

દુલ્હને કારણ જણાવવાની ના પાડી?
લોકોએ પૂછ્યું કે આખરે અચાનક એવું તે શું થયું પરંતુ પૂજા ફક્ત એક જ વાત દોહરાવતી રહી કે મારા માતા પિતાને બોલાવો. હું અહીં નહીં રહું. વિશાલના પરિવારે તેને સમજાવવાની ઘણી કોશિશ કરી પરંતુ પૂજા તેના નિર્ણય પર અડગ રહી. દુલ્હેરાજાના પરિવારે તેના માતા પિતાને બોલાવ્યા પરંતુ તેઓ પણ કારણ જાણી શક્યા નહીં. બંને પરિવાર મૂંઝવણમાં હતા કે આખરે એવું તે શું રહસ્ય છે કે જેના વિશે તે બોલવા માંગતી નથી. 

પંચાયતની જરૂર કેમ પડી?
જ્યારે સમજાવવાની કોઈ રીત કામે ન લાગી તો ગામની પંચાયત બોલાવવી પડી. જ્યાં 26 નવેમ્બરના રોજ લગભગ પાંચ કલાક સુધી બંને પરિવારને અલગ થવાની સલાહ આપવામાં આવી. એક લેખિત સમજૂતિ તૈયાર કરાઈ કે આ લગ્ન બંને પક્ષોની સહમતિથી ખતમ કરાઈ રહ્યા છે અને બંને હવે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવા માટે સ્વતંત્ર છે. આ સાથે જ લગ્નમાં અપાયેલા તમામ ગિફ્ટ અને પૈસા પાછા આપવાનો પણ નિર્ણય લેવાયો. સાંજે 6 વાગે પૂજા તેના પિયર પાછી ફરી. 

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 1, 2025

મામલો વાયરલ થતા જ ઈન્ટરનેટ પર પ્રતિક્રિયાઓનું પૂર આવી ગયું. કોઈએ કહ્યું કે લાંબા સમય સુધી સમાધાન કરીને જીવન ખરાબ કરવા કરતા સારું છે કે શરૂઆતમાં જ નિર્ણય લઈ લેવો. કેટલાક લોકો દુલ્હન અને તેના પરિવાર પર કડક કાર્યવાહીની પણ માંગણી કરવા લાગ્યા. એક યૂઝરે મજાકમાં લખ્યું કે 20 મિનિટમાં ઘર જોયુ, રિવ્યુ આપ્યો અને સીધા રિટર્ન....આ તો અમેઝોનથી પણ ફાસ્ટ સર્વિસ ચાલી રહી છે. અનેક લોકોએ તેને મજાકમાં  Blinkit Wedding નામ આપી દીધુ. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
weddingUTTAR PRADESHDeoriabride

