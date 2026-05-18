/Ahmedabad Plane Crash: અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ વિશે મહિનાઓ પછી ચોંકાવનારી વાત સામે આવી, છેલ્લી ઘડી સુધી પાયલોટ....

Air India Plane Crash: ગયા વર્ષે 12મી જૂનના રોજ અમદાવાદથી લંડન જવા ઉપડેલું વિમાન ગણતરીની પળોમાં જ ક્રેશ થઈ ગયું અને 250થી વધુ લોકોના જીવ ગયા. આ અકસ્માત વિશે હવે એક ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી છે. જાણીને તમારા રૂવાડાં ઊભા થઈ જશે. જાણો વિગતો.
12મી જૂનના રોજ અમદાવાદથી લંડના ગેટવિક જઈ રહેલી એર ઈન્ડિયાનું વિમાન બોઈંગ 787-8 ડ્રીમ લાઈનર ટેકઓફની ગણતરીની પળોમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું અને બીજે મેડિકલ કોલેજ હોસ્ટલ કોમ્પ્લેક્સ સાથે અથડાયું હતું. આ અકસ્માતમાં વિમાનમાં સવાર 242 લોકોમાંથી 241 લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે જ્યાં અથડાયું ત્યાં હાજર 19 લોકો પણ માર્યા ગયા હતા. આ ત્રાસદીમાંથી ફક્ત એક જ વ્યક્તિ જીવિત બચી શક્યો હતો. હવે આ અકસ્માત વિશે એક ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે.
એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ AI-171 અમદાવાદમાં ક્રેશ થઈ ગઈ હતી જેણે આખા દેશ અને દુનિયાને હચમચાવી દીધા હતા. આ અકસ્માતને હવે એક વર્ષ પૂરું થવા આવશે પરંતુ યાદો હજુ પણ એટલી જ તાજી છે. આ અકસ્માત અંગે એક વ્યક્તિએ એવા ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે કે જાણીને રૂવાડાં ઊભા થઈ જશે. અકસ્માતના આટલા મહિનાઓ બાદ તે વખતે બનાવવામાં આવેલા હંગામી મડદાઘરનો દર્દનાક મંજર સામે આવ્યો છે. આ જગ્યાએ અકસ્માતનો ભોગ બનેલા લોકોના મૃતદેહો રાખવામાં આવ્યા હતા. અહીં પહોંચેલા એક વ્યક્તિએ ત્યાંની સ્થિતિ વિશે એવો ખુલાસો કર્યો કે કંપારી છૂટી જશે.
બાળક માતાને વળગેલું હતું
અકસ્માતમાં પોતાના પરિવારના ત્રણ લોકોને ગુમાવનારા રોમિન વોહરા યેનકેન રીતે હોસ્પિટલના મડદાઘર પહોંચ્યા હતા. કોવિડ કાળમાં તે હોસ્પિટલમાં કામ કરી ચૂકેલા વોહરાએ જણાવ્યું કે અંદરનું દ્રશ્ય કોઈ ડરામણા સપના જેવું હતું. તેમના જણાવ્યાં મુજબ જમીન પર ખરાબ રીતે બળી ગયેલા મૃતદેહો અને કપાયેલા અંગો વિખરાયેલા પડ્યા હતા. સૌથી દર્દનાક દ્રશ્ય એ હતું કે જ્યારે એક બળી ગયેલી મહિલાને તેના બાળકને છાતીએ વળગાડેલી જોઈ. તેમણે કહ્યું કે એક નાની બાળકીની ખોપડી જોઈને તેઓ તેમની ભત્રીજીની તસવીર તેની સાથે મેચ કરાવવાની કોશિશ કરતા હતા.
કેપ્ટને કંટ્રોલ પકડી રાખ્યું હતું
રોમિન વોહરાએ સૌથી ચોંકાવનારો દાવો વિમાનના કેપ્ટન વિશે કર્યો. તેમના જણાવ્યાં મુજબ કેપ્ટન સભરવાલનો મૃતદેહ અલગ ખૂણામાં રાખવામાં આવ્યો હતો. શરીરનો પાછળનો ભાગ બળી ગયો હતો પરંતુ સામેનો હિસ્સો અને યુનિફોર્મ મોટાભાગે સુરક્ષિત હતા. તેમણે જણાવ્યું કે કેપ્ટન બેઠેલી મુદ્રામાં જોવા મળ્યા હતા અને તેમનો હાથ વિમાનના કંટ્રોલ યોક પર જામેલો હતો. સફેદ શર્ટ, ખભા પર ચાર ગોલ્ડન સ્ટ્રાઈપ્સ, ટાઈ અને જૂતા સુદ્ધા સલામત હતા. આ દાવાએ વિમાન અકસ્માત વિશે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓને વધુ તેજ કરી છે.
શું અંતિમ પળ સુધી બધાને બચાવવાની કોશિશ કરતા હતા પાઈલોટ?
વિમાનન વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે જો આ દાવો સાચો હોય તો તેનાથી એવો સંકેત મળે છેકે કેપ્ટન છેલ્લી પળ સુધી વિમાનને કાબૂમાં કરવાની કોશિશ કરતા હતા. ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન પાઈલોટ્સના અધ્યક્ષ કેપ્ટન સીએસ રંધાવાએ કહ્યું કે કોઈ પણ જવાબદાર પાયલોટની જેમ કેપ્ટને પણ છેલ્લી પળ સુધી વિમાનનું નોઝ ઉપર રાખવાની કોશિશ કરી હશે.
બ્લેક બોક્સમાંથી શું મળ્યું
AAIBના પ્રાથમિક તપાસ રિપોર્ટ બાદ એ સવાલ ઊભો થયો છેકે આખરે ઉડાણ ભર્યાની ગણતરીની પળો બાદ બંને એન્જિનના ફ્યૂલ કંટ્રોલ સ્વિચ RUN થી CUTOFF મોડમાં કેવી રીતે જતા રહ્યા. રિપોર્ટ મુજબ....
1. ટેકઓફના ગણતરીની પળો બાદ બંને એન્જિનનો ફ્યૂલ સપ્લાય બંધ થઈ ગયો.
2. ત્યારબાદ તરત Ram Air Turbine (RAT) સક્રિય થઈ ગયું.
3. ગણતરીની સેકન્ડ બાદ બંને ફ્યૂલ સ્વિચ ફરીથી RUN મોડમાં પાછા ફર્યા.
4. ત્યારબાદ Mayday કોલ અપાયો.
કોકપિટ વોઈસ રેકોર્ડિંગમાં એક પાયલોટ બીજાને પૂછતો સંભળાયો હતો કે તમે ફ્યૂલ કેમ કટ કર્યો? જવાબ મળ્યો મે નથી કર્યો. અહીંથી પાયલોટની ભૂલ અને ટેક્નિકલ ખરાબી અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ.
પાયલોટ સંગઠને ઉઠાવ્યા આ સવાલ
ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન પાયલોટ્સ (FIP)એ તપાસ એજન્સીની ટાઈમલાઈન પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે RAT સિસ્ટમ આટલી જલદી એક્ટિવ નહતી થવી જોઈતી. તેનાથી એવો શક જાય છે કે વિમાનમાં પહેલા કોઈ ઈલેક્ટ્રિકલ ફોલ્ટ આવ્યો હોઈ શકે. આ ઉપરાંત એરપોર્ટના સીસીટીવી ફૂટેજમાં વિમાનની નીચે એક કાળી આકૃતિ જોવા મળી હોવાનો દાવો કરાયો છે જેને RAT સિસ્ટમ સમય કરતા પહેલા એક્ટિવ થઈ હોવાની સાથે જોડવામાં આવ્યું છે.
હાલ જો કે AAIB કોઈને દોષિત ઠેરવ્યા નથી. તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે પ્રાથમિક રિપોર્ટ ફક્ત ટેક્નિકલ તથ્યો આધારિત છે. હવે બધાની નજર અંતિમ તપાસ રિપોર્ટ પર છે. આગામી મહિને એટલે કે 12 જૂનના રોજ આ રૂવાડાં ઊભા કરી નાખે તેવા અકસ્માતનો અંતિમ તપાસ રિપોર્ટ સામે આવશે અને ત્યારબાદ જાણી શકાશે કે 260 લોકોની જિંદગી એક પળમાં જ ખલાસ થઈ જવા પાછળ આખરે અસલ કારણ શું હતું.