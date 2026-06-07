Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /કાશ...બચી શક્યા હોત 21 જીવ...દિલ્હી અગ્નિકાંડમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, આ વ્યક્તિ છે અસલી ગુનેગાર

કાશ...બચી શક્યા હોત 21 જીવ...દિલ્હી અગ્નિકાંડમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, આ વ્યક્તિ છે અસલી 'ગુનેગાર'

Delhi Malviya Nagar Fire: દિલ્હીના હૌઝ રાની વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલમાં આગ લાગવાને કારણે 21 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. આ મામલામાં દિલ્હી પોલીસ, દિલ્હી મહાનગરપાલિકા (MCD), દિલ્હી ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ અને હોટલ માલિકની ઘોર બેદરકારી સામે આવી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 07, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:27 PM IST
કાશ...બચી શક્યા હોત 21 જીવ...દિલ્હી અગ્નિકાંડમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, આ વ્યક્તિ છે અસલી 'ગુનેગાર'

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટીમ ઇન્ડિયામાં RCBના ખેલાડીઓની નો-એન્ટ્રી! બાકીની ફ્રેન્ચાઇઝીના પ્લેયર્સને મળી જગ્યા
Team India T20 Squad3 min ago
2
Surat gas leak news21 min ago
3
Shubman Gill44 min ago
4
LPG Cylinder Price Hike49 min ago
5
Indian railways1 hr ago