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Ketan Murder Case: તો આ એક મુદ્દાને લઈને સિયાએ કરી કેતનની હત્યા? અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ખુલાસો

Ketan Agarwal Murder Case: આરોપી સિયા ગોયલનો દાવો છે કે કેતનના માથા પર વાળ ન હોવા તેને મંજૂર નહોતા. તેથી તેણે આરોપી ચેતન ચૌધરી સાથે સંબંધ બનાવ્યો અને તેની હત્યા કરાવી દીધી. ખરેખર આ દાવો ઘણો ચોંકાવનારો છે. સીયાની આ નારાજગી હોઈ શકે પણ કોઈનું હત્યા કરવાનું કારણ ના હોઈ શકે...

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 26, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:04 PM IST
Ketan Murder Case: તો આ એક મુદ્દાને લઈને સિયાએ કરી કેતનની હત્યા? અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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