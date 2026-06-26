/Ketan Murder Case: તો આ એક મુદ્દાને લઈને સિયાએ કરી કેતનની હત્યા? અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ખુલાસો

પુણેના કેતન અગ્રવાલની લોહગઢ કિલ્લામાં થયેલી હત્યાના મામલામાં દરરોજ નવા-નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. હત્યાની આરોપી મંગેતર સિયાએ હવે પોલીસની સામે વધુ એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે, જેનાથી તપાસ કરી રહેલી ટીમ પણ ચોંકી ગઈ છે. સિયાનું કહેવું છે કે કેતનના માથા પર વાળ નહોતા, તે વિગ લગાવતો હતો. આ વાત સિયાને પસંદ નહોતી, એટલે તે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી નથી. સિયાએ દાવો કર્યો કે આ કારણે તેણે આરોપી ચેતનની સાથે સંબંધ બનાવ્યો અને ષડયંત્ર રચી કેતનની હત્યા કરાવી દીધી.
ધરપકડ બાદ સિયાને કોઈ મળવા નથી આવ્યું
લોનાવાલા ગ્રામીણ પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ધરપકડ બાદથી સિયા ગોયલને મળવા કોઈ આવ્યું નથી. સામાન્ય રીતે કોઈને કોઈ પરિવારના સભ્યો આવી જાય છે, પરંતુ આ મામલામાં હજુ સુધી સિયાને મળવા કોઈ પહોંચ્યું નથી. સિયાના ઘર પર તેના માતા-પિતા અને ભાઈ રહે છે. ત્રણેયમાંથી કોઈપણ સિયાની જાણકારી લેવા પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા નથી. ચેતનના ઘરેથી તેના પિતા અપડેટ લેવા માટે પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા હતા.
ડમી બોડી દ્વારા હત્યાનો સીન રીક્રિએટ કરશે પોલીસ
ન્યૂઝ એજન્સી આઈએએનએસના રિપોર્ટ પ્રમાણે કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં પુણે ગ્રામીણ પોલીસ લોહગઢ કિલ્લા પર ક્રાઈમ સીન રીક્રિએટ કરશે, જેથી તે સમજી શકાય કે આરોપી સિયા અને તેના પ્રેમી ચેતને કઈ રીતે હત્યા કરી. ઘટના સમયે આરોપીઓની પોઝિશન અને હુમલાની રીત (ટ્રેઝેક્ટરી) ની માહિતી મેળવવા માટે ડમી બોડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. પોલીસનું કહેવું છે કે બધા પુરાવા પરિસ્થિતિજન્ય (Circumstantial) છે અને દરેક નાની-મોટી વાતની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ક્રાઈમ સીનને ફરી બનાવવાનો સમય હજુ નક્કી કરવામાં આવ્યો નથી.
સિયા ગોયલના ભાઈની પૂછપરછ
લોનાવાલા ગ્રામીણ પોલીસ સિયા ગોયલના ભાઈની પણ પૂછપરછ કરી રહી છે. સિયા ગોયલે શું ક્યારેય કેતન સાથે લગ્નને લઈને આનાકાની કરી કે નહીં? સિયાએ પરિવારજનોને કંઈ જણાવ્યું હતું? દરેક મુદ્દે તપાસ માટે સિયાના ભાઈને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવ્યો છે.