નવા રિપોર્ટમાં ચોકાવનારો ખુલાસો ! ગુજરાતના આ શહેરને ઘેરી લેશે સમુદ્રનું પાણી, બહુ ઓછો સમય છે બાકી

Global Warming Effect On This Gujarat City: 30 વર્ષમાં, સુંદરવનમાં ભાંગડુની અને જંબુદ્વીપ ડૂબી ગયા. 2050 સુધીમાં, સુંદરવનના 15% ટાપુઓ પણ ડૂબી જશે, જેનાથી લાખો લોકો તેમના ઘરો ગુમાવશે. મુંબઈ અને કોચી જેવા ઘણા શહેરો પણ રડાર પર છે. કારણ અને વિનાશને કેવી રીતે અટકાવવો.
 

Dec 09, 2025

Global Warming Effect On This Gujarat City: સુંદરવનના મેન્ગ્રોવ જંગલોને પ્રકૃતિના રક્ષક માનવામાં આવે છે, પરંતુ જે રીતે માનવીઓ પ્રકૃતિમાં દખલ કરી રહ્યા છે તે આ રક્ષકોને નબળા પાડી રહ્યા છે. ચાલુ આબોહવા પરિવર્તનને કારણે, કંઈક અકલ્પનીય બન્યું છે. 30 વર્ષમાં, બે ટાપુઓ, ભાંગડુની અને જંબુદ્વીપ, લગભગ અદ્રશ્ય થઈ ગયા છે. ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા (FSI) મુજબ, 2023માં, ઘણા વિસ્તારોમાં મેન્ગ્રોવ જંગલ આવરણ ઘટ્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળ અને ગુજરાતમાં આ આવરણ સંકોચાઈ ગયું છે.

ભાંગડુની અને જંબુદ્વીપ કેવી રીતે અદ્રશ્ય થઈ ગયા?

અહેવાલ મુજબ, 2050 સુધીમાં 113 દરિયાકાંઠાના શહેરોના ભાગો સમુદ્રમાં ડૂબી શકે છે. સુંદરવનના દક્ષિણ કિનારે આવેલા ભાંગડુની ટાપુની વાર્તા અત્યંત દુ:ખદ છે. 1975માં, ભાંગડુની ટાપુ વૃક્ષો અને છોડથી ભરેલો હતો. જોકે, 1991 માં ભાંગડુની ટાપુનું જે ચિત્ર ઉભર્યું તે ખૂબ જ નિરાશાજનક હતું. ભાંગડુની ટાપુનો એક ભાગ અદૃશ્ય થઈ ગયો હતો. દરિયાના સ્તરમાં વધારો થવાને કારણે મેંગ્રોવના મૂળ તેમની માટી ગુમાવી રહ્યા હતા. 2016માં, ભાંગડુનીનો વિસ્તાર અડધો થઈ ગયો હતો.

જંબુદ્વીપની વાર્તા

જંબુદ્વીપની વાર્તા પણ આવી જ છે. 1991માં, જંબુદ્વીપ વિશાળ હતું. પરંતુ 2016 સુધીમાં, જંબુદ્વીપનો મોટો ભાગ સમુદ્ર દ્વારા ગળી ગયો હતો. 2024-2025 માટે નાસા અને WWFના અહેવાલમાં જાણવા મળ્યું છે કે દર વર્ષે સુંદરવનમાં 3 સેમી સુધીની જમીન સમુદ્રમાં ડૂબી રહી છે.

સમુદ્ર શા માટે ટાપુઓને ગળી રહ્યો છે?

અહેવાલો દર્શાવે છે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગથી સમુદ્રનું સ્તર વધ્યું છે, જેના કારણે ટાપુઓ ડૂબી રહ્યા છે. 2023ના IPCC રિપોર્ટ મુજબ, વધતી ગરમી અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ હિમાલયના બરફ પીગળી રહ્યા છે. દરિયાઈ પાણીમાં મીઠાનું સ્તર પણ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે માટીનું ધોવાણ વધી રહ્યું છે, જે મેન્ગ્રોવના મૂળને ખતમ કરી રહ્યું છે.

કેટલા વિસ્તારો જોખમમાં છે?

  • WWF-INCOIS 2025 મુજબ, આ વિસ્તારો જોખમમાં છે.
  • સુંદરવનમાં ઘોડામારા, મુશુની અને સાગર પહેલાથી જ 30 ચોરસ કિલોમીટર જમીન ગુમાવી ચૂક્યા છે. એવો અંદાજ છે કે 2030 સુધીમાં વધુ 15% વિસ્તાર પાણીમાં ડૂબી શકે છે.
  • અન્ય ટાપુઓ/પ્રદેશો: આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ અને લક્ષદ્વીપ ટાપુઓના નીચાણવાળા ટાપુઓ પણ સમાન જોખમોનો સામનો કરી રહ્યા છે.
  • દરિયાકાંઠાના શહેરો: 2050 સુધીમાં ભારતના 113 શહેરો જોખમમાં છે, જેમાં ગુજરાતનું ભાવનગર, કેરળનું કોચી, આંધ્રપ્રદેશનું વિશાખાપટ્ટનમ, મુંબઈ, કોલકાતા અને ચેન્નાઈનો સમાવેશ થાય છે.

2050 સુધીમાં શું થશે?

અહેવાલો અનુસાર, આગામી વર્ષોમાં ઘણા ભારતીય શહેરો સમુદ્રમાં ડૂબી શકે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં સુંદરવનનો 15% ભાગ ડૂબી શકે છે, જેનાથી આ વિસ્તારના 4.5 મિલિયન લોકો પ્રભાવિત થઈ શકે છે. વધુમાં, ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના શહેર ભાવનગરમાં સમુદ્રનું સ્તર 87 સેમી વધવાની ભવિષ્યવાણી છે. 

જ્યારે ચેન્નાઈ અને મુંબઈ જેવા મહાનગરો પણ ધીમે ધીમે ડૂબી શકે છે, જેનાથી લાખો લોકો પ્રભાવિત થશે. કેરળના કોચીમાં 500,000થી વધુ લોકો સીધી અસર કરશે. તેથી, લાખો લોકોના જીવ ગુમાવવાથી બચવા માટે સરકારે મેન્ગ્રોવ પુનઃસ્થાપન, દરિયાઈ દિવાલો અને આબોહવા અનુકૂલન નીતિઓ (NDMA 2023) પર ભાર મૂકવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
 

