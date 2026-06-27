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કેતન હત્યાકાંડ: આરોપી મંગેતર વિશે મોટો ખુલાસો, 12મું ફેલ હતી સિયા, 'ગંદી' આદતોથી પરેશાન હતો પરિવાર

Ketan Agarwal Death Case: લોહાગઢ કિલ્લા પર 18 જૂનના રોજ પુનાના બિઝનેસમેન કેતન અગ્રવાલનું તેમની મંગેતર સિયા ગોયલ અને પ્રેમી ચેતન ચૌધરી દ્વારા હત્યા થઈ હોવાના આરોપ સર હાલ સિયા અને ચેતન પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને પૂછપરછ ચાલુ છે. આ દરમિયાન હચમચાવી નાખતા ખુલાસા પણ થઈ રહ્યા છે. કેતનના પિતાનો દાવો છે કે તેમને સિયા વિશે એવી માહિતી જાણવા મળી છે જે તેમને પહેલા ખબર નહતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 27, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:33 PM IST
કેતન હત્યાકાંડ: આરોપી મંગેતર વિશે મોટો ખુલાસો, 12મું ફેલ હતી સિયા, 'ગંદી' આદતોથી પરેશાન હતો પરિવાર
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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આરોપી મંગેતર વિશે મોટો ખુલાસો, 12મું ફેલ હતી સિયા, ખરાબ આદતોથી પરેશાન હતા
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