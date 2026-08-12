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ફૂકેટમાં પાર્ટી, કેબિન ક્રૂ સાથે માથાકૂટ...એર ઈન્ડિયાનો પાયલોટ ગાંજાના કશમાં બધા નિયમ ઘોળીને પી ગયો? 

એર ઈન્ડિયાની ફૂકેટ દિલ્હી ફ્લાઈટ (AI-2379)માં જે થયું તેણે બધાને હચમચાવી નાખ્યા હતા. શરૂઆતમાં તેને ટર્બ્યુલન્સ ગણવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હવે તપાસ રિપોર્ટમાં શોકિંગ ડિટેલ્સ સામે આવી છે. જેણે બધાને હોશ ઉડાવ્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 12, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:51 PM IST
ફૂકેટમાં પાર્ટી, કેબિન ક્રૂ સાથે માથાકૂટ...એર ઈન્ડિયાનો પાયલોટ ગાંજાના કશમાં બધા નિયમ ઘોળીને પી ગયો? 

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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