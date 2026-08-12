/ફૂકેટમાં પાર્ટી, કેબિન ક્રૂ સાથે માથાકૂટ...એર ઈન્ડિયાનો પાયલોટ ગાંજાના કશમાં બધા નિયમ ઘોળીને પી ગયો? 

4 ઓગસ્ટના રોજ ફૂકેટથી દિલ્હી આી રહેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ (AI-2379)ના અચાનક 300 ફૂટ નીચે આવવાના મામલાની તપાસ ચાલુ છે. 24 લોકોના ઘાયલ હોવા પાછળનું અસલ અને ખૌફનાક કારણ સામે આવતા હડકંપ મચ્યો છે. આ કેસમાં થયેલા નવા ખુલાસાએ દરેકના હોશ ઉડાવ્યા છે. વિમાનના કેપ્ટન ઉડાણ દરમિયાન ગાંજાના નશામાં ધૂત હતો અને અકસ્માત સમયે કોકપિટના ફર્શ પર પડ્યો હતો. સ્થિતિ એવી હતી કે લેન્ડિંગ બાદ તે પોતાના પગ પર ઊભો રહી શકતો પણ નહતો. પૂછપરછ દરમિયાન તેણે પોતાની સફાઈ પણ આપી છે.
તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
એરક્રાફ્ટ એક્સીડેન્ટ ઈન્વેસ્ટીગેશન બ્યૂરો (AAIB) આ મામલે તપાસ કરી રહ્યું છે. એનડીટીવીએ પોતાના રિપોર્ટમાં એરલાઈનની ઈન્ટરનલ ફ્લાઈટ સેફ્ટી રિપોર્ટના હવાલે જે જાણકારી આપી છે તેમાં મોટા ખુલાસા થયા છે.
પાયલોટ બેવાર ડોપ ટેસ્ટમાં ફેલ
દિલ્હીની લેબમાં થયેલા કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટમાં મુખ્ય પાયલોટના શરીરમાં બેવાર ગાંજાના અંશ મળી આવ્યા છે. કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટ એવો અંતિમ ટેસ્ટ હોય છે જે કોઈ બીમારી છે કે નહીં તે અંગે શરૂઆતી ટેસ્ટના પરિણામ પર 100 ટકા મહોર લગાવે છે.
કોકપિટમાં નીચે પડ્યો હતો પાયલોટ
જ્યારે પ્લેન અચાનક હવામાં 300 ફૂટ નીચે આવ્યું ત્યારે કેપ્ટન પોતાની સીટ પર નહીં પરંતુ કોકપીટમાં નીચે પડ્યો હતો.
પોતાના પગ પર ઊભો રહી શકતો નહતો
દિલ્હીમાં લેન્ડિંગ બાદ પાયલોટ એટલો નશામાં હતો કે તપાસ અધિકારીએ પોતે તેને સહારો આપીને યુરિન સેમ્પલ માટે બેસાડવો પડ્યો.
કો-પાયલોટે સંભાળી હતી કમાન
ઉડાણ દરમિયાન મુખ્ય પાયલોટ સંપૂર્ણ રીતે ભાનમાં ન હોવાની સ્થિતિમાં સહ પાયલોટે યેનકેન રીતે સ્થિતિ સંભાળી હતી.
મુસાફરોને વીડિયો બનાવતા રોક્યા
અકસ્માતમાં 20 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ સભ્યો ઘાયલ થયા હતા. ત્યારબાદ મુખ્ય પાયલોટ એટલે કે કેપ્ટને કેબિનમાં જઈને લોકોને વીડિયો રેકોર્ડિંગ કરતા રોક્યા હતા.
એર હોસ્ટેસ સાથે વિવાદ અને ફૂકેટમાં પાર્ટી
દિલ્હી ફૂકેટ ઉડાણ દરમિયાન કેપ્ટને એક મહિલા ક્રૂ સભ્યને ખખડાવી હતી જેની ભરપાઈ માટે તે ફૂકેટમાં આખી ટીમને પાર્ટીમાં લઈ ગયો હતો.
ડરેલી મહિલા ક્રૂ સભ્યએ માંગી પાછળની ડ્યૂટી
ફૂકેટથી વાપસીની ફ્લાઈટમાં તે મહિલા ક્રૂ સભ્ય એટલી ડરેલી હતી કે તેણે કોકપિટથી દૂર પ્લેનના પાછળના ભાગમાં પોતાની ડ્યૂટી માંગી હતી.
ક્રૂ સભ્યએ નોંધાવી ફરિયાદ
એરલાઈનના ઓછામાં ઓછા એક કેબિન ક્રૂ સભ્યએ કેપ્ટન વિરુદ્ધ ગાંજો પીવાની સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે.
શું કહ્યું પાયલોટે?
ડ્રગ ટેસ્ટમાં બેવાર ફેલ થયા બાદ પાયલોટે એર ઈન્ડિયાની ઈન્ટરનલ ફ્લાઈટ સેફ્ટી રિપોર્ટમાં સફાઈ આપતા ગાંજો પીધો હોવાનો સ્પષ્ટ ઈન્કાર કર્યો છે. તેણે કહ્યું કે ઊંઘની સમસ્યા માટે તે દવા લેતો હતો જેના કારણે ઊંચાઈ અચાનક ઓછી થઈ ગઈ હતી.
પાયલોટે કહ્યું કે, કૌટુંબિક કારણોસર મને ઊંઘ ન આવવાની બીમારી હતી, જેના માટે ડોક્ટરે દવાઓ આપી હતી. ફૂકેટમાં રોકાવા દરમિયાન મને ઊંઘ આવતી નહતી, મારી ડ્યૂટીનું શિડ્યૂલ એવું હતું કે મને રિકવરીનો સમય જ નહતો મળતો.
પાયલોટના જણાવ્યાં મુજબ દિલ્હીથી રાતે 12.10 કલાકની ફ્લાઈટ માટે તેણે રાતે 10 વાગ્યાથી તૈયારી કરવી પડતી હતી અને ફૂકેટ પહોંચ્યા બાદ હોટલ સુધી જવામાં જ 2 કલાક જતા રહેતા હતા. જેના કારણે દિવસની ઊંઘ પૂરી થઈ શકતી નહતી. તેણે જણાવ્યું કે બીજી ફ્લાઈટ માટે તેણે ભારતીય સમય મુજબ સવારે 3 વાગે ઉઠવું પડ્યું.
બંને પાયલોટ ઓફ-રોસ્ટર કરાયા
આ મામલામાં સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લેતા AAIBએ તપાસ પૂરી થાય ત્યાં સુધી બંને પાયલોટને ઓફ રોસ્ટર (ડ્યૂટીથી બહાર) કર્યા છે. AAIB દ્વારા પાયલોટો અને કેબિન ક્રૂ બંનેની પૂછપરછ થઈ રહી છે. આ મામલે ઓછામાં ઓછા એક કેબિન ક્રૂ સભ્યએ સત્તાવાર રીતે પાયલોટ વિરુદ્ધ ગાંજો પીવાની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
24 લોકો થયા હતા ઘાયલ
આ વિમાન 4 ઓગસ્ટના રોજ ફૂકેટથી દિલ્હી જઈ રહ્યું હતું. ત્યારે ઉડાણ દરમિયાન અચાનક તેની ઊંચાઈ 300 ફૂટ ઘટી ગઈ. વિમાનમાં 137 મુસાફરો અને આઠ ક્રૂ સભ્યો હતા. જેમાંથી 20 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ સભ્યો ઘાયલ થયા હતા. જ્યારે વિમાન હવામાં ઝડપથી નીચે આવ્યું તો બૂમાબૂમ થઈ હતી.