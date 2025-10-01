Prev
સેક્સ ટોયનો શોખીન છે બાબા ચૈતન્યાનંદ... રૂમમાંથી 5 સીડી જપ્ત, તપાસમાં થયા ચોંકાવનારા ખુલાસા

Swami Chaitanyanand Case: બાબા ચૈતન્યાનંદ મામલામાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. દિલ્હી પોલીસે બાબાની સંસ્થામાં સર્ચ કર્યું, આ દરમિયાન સેક્સ ટોય અને ઘણી અશ્લીલ વસ્તુઓ મળી. બાબાના વોટ્સએપ ચેટમાં પણ ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી હતી.
 

Delhi News: દિલ્હીના વસંત કુંજ સ્થિત ખાનગી કોલેજમાં 17 વિદ્યાર્થિનીઓના યૌન શોષણના આરોપી સ્વામી ચૈત્યનાનંદ સરસ્વતીને લઈને પોલીસ તપાસમાં સતત સનસનીખેજ ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. તાજેતરમાં આરોપી બાબાની સંસ્થામાં કરવામાં આવેલા સર્ચ દરમિયાન દિલ્હી પોલીસને તેના રૂમમાંથી એક સેક્સ ટોય, પાંચ શંકાસ્પદ સીડી અને ત્રણ નકલી ફોટો મળ્યા છે. 

પોલીસે આરોપી બાબાના વોટ્સએપ ચેટના સ્ક્રીનશોટ પણ જપ્ત કર્યાં છે, જેમાં તે છાત્રાઓ સાથે અશ્લીલ વાત કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. એક ચેટમાં તે મહિલાને પૂછે છે, શું તું મારી સાથે નહીં સૂવે? તો બીજી ચેટમાં તે ખુદને ડિસ્કો ડાન્સર ગણાવે છે અને એક યુવતીને બેબી ડોક્ટર ડોલ કહી સંબોધિત કરે છે. બાબાએ દુબઈના એક શેખ માટે સેક્સ પાર્ટનરની પણ માંગ કરી હતી.

તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે બાબા મહિલાઓને ઘરેણાં અને મોંઘી ભેટો આપીને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરતો હતો. તેણે તેમને એર હોસ્ટેસ અથવા સંસ્થામાં નોકરી આપવાનું ખોટું વચન આપ્યું હતું. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બાબાની ઓફિસ એક લક્ઝરી હોટલ જેવી બનાવવામાં આવી હતી જેથી મુલાકાત લેતી મહિલાઓને પ્રભાવિત કરી શકાય. તેના મોબાઇલ ફોનમાં એક સીસીટીવી મોનિટરિંગ એપ પણ મળી આવી હતી, જેનો ઉપયોગ તે હોસ્ટેલમાં રહેતી વિદ્યાર્થીનીઓ પર નજર રાખવા માટે કરતો હતો.

ફરાર રહેતી વખતે, બાબાએ લંડનના ફોન નંબરોનો ઉપયોગ કર્યો અને પોતાને બચાવવા માટે વડા પ્રધાન કાર્યાલય અને ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સાથેના સંબંધોનો ખોટો દાવો કર્યો. પોલીસ તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.

