Prem Sadhvi Baisa ના મોતમાં ભયંકર Twist! રૂમના CCTVનું સત્ય આવ્યું સામે, Ashramમાંથી CCTV ગુમ

Jodhpur Sadhvi Mysterious Death: રાજસ્થાનના પ્રખ્યાત યુવા કથાવાચક સાધ્વી પ્રેમબાઈસાનું બુધવારે જોધપુરમાં શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મોત થયું છે. આ ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. શુક્રવારે તેમના વતન બાલોતરા જિલ્લાના પરેઉ ગામમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. જોકે, તેમના મૃત્યુને લઈને અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:01 PM IST

Jodhpur Sadhvi Mysterious Death: પ્રેમબાઈસાની જીવનકથા ઘણી પ્રેરણાદાયી રહી છે. જ્યારે તેઓ માત્ર 5 વર્ષના હતા ત્યારે તેમની માતાનું નિધન થયું હતું, ત્યારબાદ તેમના પિતાએ તેમને ઉછેર્યા હતા. જોધપુરના ગુરુકૃપા આશ્રમમાં રહીને તેમણે ભજન અને કથા શીખી હતી. માત્ર 12 વર્ષની ઉંમરે તેમણે પ્રથમ કથા કરી હતી. તેમની ઓજસ્વી વાણીને કારણે ટૂંક સમયમાં જ તેઓ ખૂબ લોકપ્રિય બન્યા હતા. 27 જાન્યુઆરીએ જ તેઓ અજમેરથી કથા પૂર્ણ કરીને જોધપુર પરત ફર્યા હતા.

મોટો ખુલાસો: વાયરિંગ હતું પણ CCTV કેમેરા ગાયબ
પોલીસ તપાસમાં એક ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી છે. ત્રણ માળના વિશાળ આશ્રમમાં સીસીટીવી કેમેરા માટેનું વાયરિંગ તો કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ત્યાં એક પણ કેમેરો લગાવવામાં આવ્યો નહોતો. પોલીસ આ બાબતને સુરક્ષામાં મોટી ખામી અથવા જાણીજોઈને કરવામાં આવેલી બેદરકારી માની રહી છે. કેમેરાના અભાવે આશ્રમમાં તે દિવસે શું થયું હતું તેની તપાસ કરવી પોલીસ માટે મોટો પડકાર બની ગયો છે.

ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટથી સર્જાયો ખળભળાટ
સાધ્વીના મૃત્યુ બાદ તેમના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પરથી એક પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી હતી, જેમાં "ન્યાય" ની માંગ કરવામાં આવી છે. પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે "મેં દરેક ક્ષણ સનાતન ધર્મના પ્રચાર માટે જીવી છે. મેં આદિ ગુરુ શંકરાચાર્ય અને દેશના મહાન સંતોને અગ્નિ પરીક્ષા માટે વિનંતી કરી હતી, પણ કુદરતને કંઈક બીજું જ મંજૂર હતું. હું દુનિયા છોડી રહી છું, મને વિશ્વાસ છે કે મારા ગયા પછી મને ન્યાય મળશે." આ પોસ્ટ બાદ રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક પાર્ટી (RLP) ના હનુમાન બેનીવાલ સહિત અનેક નેતાઓએ આ મામલે CBI તપાસની માંગણી કરી છે.

મૃત્યુ પાછળના ત્રણ મુખ્ય કારણો અને શંકા
સાધ્વી પ્રેમબાઈસાના મૃત્યુને લઈને મુખ્યત્વે ત્રણ મુદ્દાઓ પર શંકાની સોય તાકવામાં આવી રહી છે. જેમાં મૃત્યુના 3 કલાક પછી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી તેમની પોસ્ટ. મૃત્યુના થોડા સમય પહેલા જ તેમને એક ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તેમની તબિયત લથડી અને હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલા જ તેમનું અવસાન થયું. જુલાઈ 2025માં સાધ્વીનો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો જેમાં તેઓ તેમના ગુરુ (જેમને તેઓ પિતા માનતા હતા) વિરમનાથને ગળે મળતા જોવા મળ્યા હતા. આ વીડિયોને લઈને લોકોએ તેમના ચારિત્ર્ય પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા, જેનાથી તેઓ ખૂબ જ તણાવમાં હતા.

શું હતો વીડિયોનો વિવાદ?
વાયરલ વીડિયો મામલે સાધ્વીએ અગાઉ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેઓ ડિપ્રેશનમાં હતા ત્યારે તેમના પિતા તેમને આશ્વાસન આપી રહ્યા હતા. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે આશ્રમના જ કેટલાક લોકોએ (જોગારામ, કૃષ્ણા અને ડ્રાઈવર રમેશ) તેમને બદનામ કરવા અને 20 લાખ રૂપિયાની ખંડણી વસૂલવા માટે આ વીડિયો વાયરલ કર્યો હતો. હાલમાં જોધપુરની બોરાનાડા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. શું આ ખરેખર આત્મહત્યા છે કે કોઈ ઊંડું કાવતરું, તે પોલીસ તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

કોણ હતા સાધ્વી પ્રેમ બૈસા?
સાધ્વી પ્રેમ બૈસા મૂળ બાલોત્રા જિલ્લાના પારેઉ ગામની રહેવાસી હતી. તેના પિતા વિરમનાથ એક ટ્રક ડ્રાઈવર હતા. તેની માતાના મૃત્યુ પછી તેના પિતા તેને બાળપણમાં જોધપુરના ગુરુકૃપા આશ્રમમાં લાવ્યા, જ્યાં તેણીએ સંત કૃપારામ જી મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ આધ્યાત્મિકતા વિશે પાઠ શીખ્યા. તેના શક્તિશાળી ભાષણ અને ભક્તિ ગીતોએ તેમને ઝડપથી ખ્યાતિ આપી. બાદમાં તે જોધપુરના પાલ રોડ પર પોતાનો "સાધના કુટીર આશ્રમ" સ્થાપ્યો. જો કે, તે તેમના વતન ગામમાં પરિવારના સભ્યો સાથે જમીન વિવાદમાં પણ ફસાયેલા હતા, જેના અંગે તેમણે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. હાલમાં, એક રહસ્યમય પોસ્ટ અને તેમના અનુયાયીઓના ગુસ્સા વચ્ચે સાધ્વીનું મૃત્યુ એક વણઉકેલાયેલ રહસ્ય છે.

કેમ ઉભા થઈ રહ્યા છે આશ્રમ પર સવાલ?
આ પોસ્ટ વાયરલ થતાં જ સાધ્વીના સમર્થકો ગુસ્સે ભરાયા હતા અને મોડી રાત્રે જોધપુરમાં તેમના સાધના કુટિર આશ્રમની બહાર ભેગા થઈ ગયા અને મૃત્યુની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી. સમર્થકોની શંકા સીધી તેમના પિતા અને આશ્રમ સાથે સંકળાયેલા લોકો પર છે. જોકે, સાધ્વીના પિતાનો દાવો છે કે તેમની પુત્રીનું મૃત્યુ ખોટા ઇન્જેક્શનને કારણે થયું છે. નોંધનીય છે કે 6 મહિના પહેલા સાધ્વી અને તેમના પિતાનો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જેમાં કેટલાક લોકોએ બંનેને એકબીજાને ગળે લગાવતા હોવાનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો, જેનો સાધ્વીએ સખત વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.

13 જુલાઈ, 2025
આ તે તારીખ હતી જ્યારે સાધ્વી પ્રેમ બૈસનો એક ખાનગી વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો, જેનાથી વીડિયો અંગે વિવિધ પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. આ વીડિયો જોધપુરના એ જ કુટીર આશ્રમનો હોવાનું કહેવાય છે જ્યાં સાધ્વી પ્રેમ બૈસ રહેતી હતી. વીડિયોની તારીખ મુજબ, આ તસવીરો 8 જાન્યુઆરી, 2021 ના રોજ રાત્રે 10:22 વાગ્યાની છે.

વીડિયોમાં સાધ્વી એક રૂમમાં પલંગ પર સૂતી જોવા મળે છે, જ્યારે એક મહિલા રૂમમાંથી અંદર-બહાર આવે છે અને તેની સાથે વાત કરે છે. આ દરમિયાન, ભગવા વસ્ત્રો અને પાઘડી પહેરેલો એક પુરુષ સાધ્વીના રૂમમાં જાય છે અને તેના ગાલ પર પ્રેમ કરવાનું શરૂ કરે છે. ત્યારબાદ સાધ્વી પલંગ પરથી ઉભી થાય છે અને તે પુરુષને ગળે લગાવે છે. તે પુરુષ પણ તેણીને ભેટી પડે છે, થોડા સમય માટે તેણીને પોતાના હાથમાં પકડી રાખે છે.

આ વીડિયોને બહાના તરીકે ઉપયોગ કરીને સોશિયલ મીડિયા પર લોકો સાધ્વી અને તેની સાથે જોવા મળતા પુરુષનો ન્યાય કરવાનું શરૂ કર્યું, તેમના વર્તન પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા. વાસ્તવમાં, વીડિયોમાં દેખાતો વ્યક્તિ બીજું કોઈ નહીં પણ સાધ્વીના ગુરુ વીરમનાથ છે, જેમને સાધ્વી પોતાના પિતા માને છે. જોકે, સાધ્વીના પિતા સાથેના આ પ્રાઈવેટ ફોટોગ્રાફ્સે સાધ્વી અને તેના ગુરુ વચ્ચેના સંબંધો પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા.

એ અલગ વાત છે કે જ્યારે વીડિયો લીક થયો ત્યારે સાધ્વીએ આશ્રમના કેટલાક સભ્યો વિરુદ્ધ FIR નોંધાવી જ નહીં, પરંતુ આ બાબતે સ્પષ્ટતા પણ આપી હતી. સાધ્વીએ જણાવ્યું હતું કે આ ફોટોગ્રાફ્સ ત્યારે લેવામાં આવ્યા હતા જ્યારે તે ખૂબ જ હતાશ હતી અને તેના પિતા તેને ગળે લગાવીને સાંત્વના આપી રહ્યા હતા. આ વીડિયો અંગે સાધ્વીએ નોંધાવેલી ફરિયાદમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે તેના આશ્રમના કેટલાક સભ્યોએ તેને બદનામ કરવાના ઈરાદાથી આ વીડિયો વાયરલ કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું અને તેને વાયરલ થતો અટકાવવા માટે તેની પાસેથી 20 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. આ કેસમાં સાધ્વીએ જે ત્રણ લોકો પર આરોપ મૂક્યો છે તેમાં જોગારામ, તેમની પત્ની કૃષ્ણા અને ડ્રાઇવર રમેશ સહિત બે અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે.

સાધ્વીએ ત્યારે જણાવ્યું હતું કે આ વ્યક્તિઓએ આશ્રમના સીસીટીવી કેમેરામાંથી ફૂટેજ ચોરીને તેમને બદનામ કરવાના ઈરાદાથી ફેલાવ્યા હતા, અને તેમણે તેમની પાસેથી પૈસા પડાવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. આ વીડિયો વાયરલ થયા પછી, સાધ્વી, તેમના ગુરુ વીરમનાથ અને આશ્રમની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થયું એટલું જ નહીં, પરંતુ તેમના અનેક કાર્ય પણ રદ કરવામાં આવ્યા હતા.

આ વીડિયોની તેમના જીવન પર શું અસર પડી તેનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે, વીડિયો સામે આવ્યા પછી, સાધ્વીએ શંકરાચાર્ય સહિત અન્ય અગ્રણી સંતો સાથે વાત કરી હતી અને પોતાની નિર્દોષતા સાબિત કરવા માટે અગ્નિપરીક્ષામાંથી પસાર થવાની પણ ઓફર કરી હતી. જોકે, આવું કંઈ થયું નહીં. હવે, તેમના મૃત્યુ પછી, સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલ તેમની સુસાઇડ નોટમાં તેમના મૃત્યુને આ વાયરલ વીડિયો સાથે જોડવામાં આવ્યો હતો.

