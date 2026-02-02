Prev
ભાડે રહેવું જોઈએ કે ખરીદવું જોઈએ ? જાણો કયું વધુ ફાયદાકારક

House Buying Or Rent: ઘર ભાડે લેવું કે ખરીદવું એ તમારા માટે યોગ્ય વિકલ્પ છે. આ નિર્ણય તમારા ભવિષ્યના આયોજન પર આધાર રાખે છે. સારી રીતે વિચારીને નિર્ણય લેવો વધુ સમજદારીભર્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:12 PM IST

House Buying Or Rent: ઘણા લોકો ભાડાના મકાનોમાં રહે છે. અને ઘણા લોકો માને છે કે તેમની પાસે પોતાનું ઘર હોવું જોઈએ. જો કે, કેટલાક લોકો મૂંઝવણમાં છે કે શું વધારે નફાકારક છે: ઘર ખરીદવું કે ભાડે રાખવું. આ નિર્ણય ફક્ત સુવિધા વિશે નથી, પણ પૈસા વિશે પણ છે. 

ઘણીવાર, લોકો ભાવનાથી ઘર ખરીદે છે અથવા લાંબા સમય સુધી ભાડે રાખવા અંગે મૂંઝવણમાં રહે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, ભાડે આપવું વધુ યોગ્ય સાબિત થાય છે. કેટલીકવાર, હોમ લોનથી ઘર ખરીદવું એ ટેક્સ બચાવવા સાથે સંપત્તિ બનાવવાનો માર્ગ બની જાય છે. ચાલો નાણાકીય આયોજનના દૃષ્ટિકોણથી ફાયદાઓ સમજાવીએ.

ભાડે લેવાના ફાયદા શું છે?

ભાડા રાખનારાઓ માટે સૌથી મોટો ફાયદો HRA મુક્તિ છે. જો તમારા પગારમાં HRA શામેલ હોય, તો તમે ભાડાના આધારે નોંધપાત્ર કર કપાતનો દાવો કરી શકો છો. આ મુક્તિ જૂના કર શાસન હેઠળ ખૂબ અસરકારક છે. જો તમે મેટ્રો શહેરોમાં રહો છો તો આ મુક્તિ વધુ મોટી હોઈ શકે છે. ભાડા તમને સ્થાન બદલવાની સ્વતંત્રતા પણ આપે છે. નોકરી ટ્રાન્સફર અથવા ટ્રાન્સફરની સ્થિતિમાં ઘર બદલવાનું સરળ છે. વધુમાં, મિલકત ટેક્સ, જાળવણી અને અન્ય મોટા ખર્ચ માલિકની જવાબદારી છે.

ઘર ખરીદતી વખતે તમને ટેક્સ લાભ કેવી રીતે મળે છે?

ઘર ખરીદતી વખતે હોમ લોન બે મુખ્ય ટેક્સ લાભો આપે છે: પહેલું, લોનના વ્યાજ પર છૂટ અને બીજું, મૂળ રકમ પર કપાત. આ તમારી કરપાત્ર આવક ઘટાડે છે. તમારા પોતાના ઘરમાં રહેવાથી ભાડા ખર્ચ દૂર થાય છે, અને EMIનો ઉપયોગ સંપત્તિ બનાવવા માટે થાય છે. 

ડાઉન પેમેન્ટ, નોંધણી અને મિલકત ટેક્સ જેવા શરૂઆતના ખર્ચ નોંધપાત્ર લાગે છે, તેમ છતાં મિલકત તાત્કાલિક વેચાણપાત્ર નથી, છતાં તે લાંબા ગાળે એક મજબૂત સંપત્તિ બની જાય છે. યોગ્ય આયોજન સાથે, હોમ લોન ટેક્સ બચત અને ભવિષ્યની સુરક્ષા બંને પ્રદાન કરી શકે છે.

તમારા માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય છે?

તમારા માટે યોગ્ય વિકલ્પ તમારી આવક, નોકરીની સ્થિરતા, શહેર અને ભવિષ્યની યોજનાઓ પર આધાર રાખે છે. જો તમારી નોકરીને વારંવાર સ્થળાંતરની જરૂર હોય, તો ભાડા વધુ અર્થપૂર્ણ બને છે. જો કે, જો તમારી આવક પર્યાપ્ત હોય, તો તમે લાંબા સમય સુધી એક જ શહેરમાં રહેવા અને સંપત્તિ બનાવવા માંગો છો. જો તમે પણ ટેક્સ લાભો મેળવવા માંગતા હો, તો ઘર ખરીદવું એ એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

 

