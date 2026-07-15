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અંતિમ વિદાય : શ્રી નંદ કિશોર ગોયન્કાજીને અપાઈ મુખાગ્નિ, અગ્રોહા ધામમાં ભારે ભીડ, પંચતત્વમાં થયા વિલિન

Essel Groupના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પિતા અને અગ્રોહા ધામના પ્રમુખ સ્થાપક શ્રી નંદ કિશોર ગોયન્કાજીના પાર્થિવ દેહને આજે હરિયાણાના હિસારના ઐતિહાસિક 'અગ્રોહા ધામ' ખાતે મુખાગ્નિ અપાતાં પંચતત્વમાં વીલિન થયા હતા. મુંબઈથી વિમાન માર્ગે એમના પાર્થિવ દેહને હિસાર લવાયા બાદથી જ તેમના અંતિમ દર્શન માટે લોકોનો પ્રવાહ શરૂ થયો હતો અને અંતિમ યાત્રામાં હજારો લોકો જોડાયા હતા. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 15, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:10 PM IST
અંતિમ વિદાય : શ્રી નંદ કિશોર ગોયન્કાજીને અપાઈ મુખાગ્નિ, અગ્રોહા ધામમાં ભારે ભીડ, પંચતત્વમાં થયા વિલિન
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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