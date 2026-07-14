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શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજી: સાદગીભર્યું વ્યક્તિત્વ, સેવાભાવથી ભરેલું જીવન અને ગૌસેવા પ્રત્યે અખૂટ સમર્પણ

એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પિતાજી શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું 13મી જુલાઈએ નિધન થયું. તેમના અંતિમ સંસ્કાર 15 જુલાઈના રોજ હિસારમાં થશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 14, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:58 AM IST
શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજી: સાદગીભર્યું વ્યક્તિત્વ, સેવાભાવથી ભરેલું જીવન અને ગૌસેવા પ્રત્યે અખૂટ સમર્પણ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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