/શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજી: સાદગીભર્યું વ્યક્તિત્વ, સેવાભાવથી ભરેલું જીવન અને ગૌસેવા પ્રત્યે અખૂટ સમર્પણ

દેશના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પિતા, વરિષ્ઠ સમાજસેવી અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું સોમવારે મુંબઈ સ્થિત તેમના નિવાસ સ્થાને 96 વર્ષની વયે નિધન થયું. તેમના નિધનથી એસ્સેલ પરિવાર, સામાજિક સંગઠનો, વૈશ્ય સમાજ અને અગ્રોહા ધામ સાથે જોડાયેલા હજારો લોકોમાં શોકની લહેર ફરી વળી છે. મંગળવારે 14 જુલાઈના રોજ પાર્થિક શરીર પૈતૃક શહેર હિસાર લઈ જવાશે. હિસાર પહોંચ્યા બાદ અંતિમ દર્શન માટે તેમનો પાર્થિવ દેહ ગોયનકા હાઉસ, 166, કૃષ્ણ મંડી, હિસારમાં રાખવામાં આવશે. શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના અંતિમ સંસ્કાર 15 જુલાઈના રોજ બુધવારે સવારે 11 કલાકે હિસારમાં કરાશે. તેમનો પાર્થિવ દેહ અગ્રોહા ધામ સ્થિત ગોયનકા ઉદ્યાનમાં પંચતત્વમાં વિલીન થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે તેમના ધર્મપત્નીના અંતિમ સંસ્કાર પણ અહીં કરાયા હતા.
સમાજસેવા અને ધાર્મિક કાર્યોમાં રસ
શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનો જન્મ 28 સપ્ટેમ્બર 1930ના રોજ હરિયાણાના હિસારમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનું આખું જીવન સાદગી, સેવા, સંસ્કાર અને સામાજિક સમર્પણ સાથે વિતાવ્યું. તેમનો પરિવાર દેશના પ્રમુખ ઔદ્યોગિક પરિવારોમાં ગણાય છે પરંતુ આમ છતાં તેમણે પોતાને વ્યવસાયિક ગતિવિધિઓથી દૂર રાખતા સમાજ સેવા, રાષ્ટ્રનિર્માણ અને ધાર્મિક કાર્યો પ્રત્યે સમર્પિત રાખ્યા. તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના એક નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક હતા અને સંગઠનમાં વિવિધ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ નિભાવતા હતા. સામાજિક સમરસતા, રાષ્ટ્રહિત અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોના સંરક્ષણ માટે તેમનું યોગદાન હંમેશા સ્મરણીય રહેશે.
અગ્રોહા ધામની સ્થાપના
મહારાજા અગ્રસેનની ઐતિહાસિક રાજધાની અગ્રોહા ધામની સ્થાપના અને તેના વિકાસમાં તેમની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રહી છે. તેઓ અગ્રોહા ધામના પ્રમુખ સંસ્થાપકોમાં સામેલ હતા. તેમની દૂરંદર્શી વિચારસરણીના કારણે અગ્રોહા ધામને રાષ્ટ્રીય જ નહીં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ એક વિશિષ્ટ ઓલખ મળી. તેના વિસ્તાર અને વિકાસમાં તેમનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું.
હિસારના સામાજિક, ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક વિકાસમાં પણ તેમનું યોગદાન ઉલ્લેખનીય રહ્યું. તેઓ શ્રી દેવી ભવન મંદિર ગૌશાળા ટ્રસ્ટ, હિસારના સંરક્ષક રહ્યા તથા શ્રી વૈષ્ણવ અગ્રસેન ગૌશાળાના અધ્યક્ષ અને સંરક્ષક રહ્યા. શિક્ષણના ક્ષેત્રે તેઓ ફતેહચંદ મહિલા વિશ્વવિદ્યાલયના ચેરમેન અને જીએનજી ગોયનકા સ્કૂલ, પડાવ ચૌક હિસારના સંરક્ષક રહ્યા. તેમણે ખાસ કરીને કન્યા શિક્ષણના પ્રસાર અને ગુણવત્તાપૂર્ણ શિક્ષણ માટે સતત કામગીરી કરી.
ગૌસેવા એ જીવનનો અભિન્ન હિસ્સો બની રહ્યો
ગૌસેવા તેમના જીવનનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની રહ્યો. તેમણે ગૌસંરક્ષણ અને ગૌસેવા સંલગ્ન અનેક કાર્યોને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને વિવિધ ધાર્મિક તથા સામાજિક સંસ્થાઓના માધ્યમથી આ દિશામાં સતત યોગદાન આપ્યું. વૈશ્ય સમાજને સંગઠિત અને સશક્ત બનાવવા માટે પણ તેમણે નોંધપાત્ર પ્રયત્નો કર્યા. સમાજમાં એક્તા, સહયોગ અને સંગઠનની ભાવનાને મજબૂત કરવામાં તેમનું નોંધપાત્ર યોગદાન રહ્યું.
તેમના વ્યક્તિત્વની સૌથી મોટી વિશેષતા તેમની સાદગી, વિનમ્રતા અને સહજ વ્યવહાર હતો. તેઓ સમાજના દરેક વર્ગ જોડે આત્મિયતાથી જોડાયેલા રહ્યા અને સેવાને જીવનનું સર્વોચ્ચ કર્તવ્ય ગણ્યું. તેમના નિધનથી માત્ર એસ્સેલ પરિવાર જ નહીં પરંતુ સામાજિક, ધાર્મિક, શૈક્ષણિક અને વૈચારિક જગતે પણ એક એવું વ્યક્તિત્વ ગુમાવ્યું છે કે જેમણે જીવનભર સેવા, સંસ્કાર અને સમાજહિતને પોતાનો ધ્યેય બનાવ્યા હતા. તેમનું જીવન આવનારી પેઢીઓ માટે હંમેશા પ્રેરણાસ્ત્રોત રહેશે.