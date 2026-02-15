પ્રેમ, નશો અને લોહીયાળ વેલેન્ટાઈન... જાણો કેવી રીતે મેડિકલ સ્ટોરથી શરૂ થયેલો સંબંધ મોત સુધી પહોંચ્યો
Shubham and Lakshmi Love Story: વેલેન્ટાઇન ડે પર હલ્દવાનીમાં માર્યા ગયેલા શુભમ અને લક્ષ્મીની પ્રેમ કહાની ડ્રગ્સથી શરૂ થઈ હતી અને દારૂ પીને પાર્ટીમાં સમાપ્ત થઈ હતી. બન્નેને પથ્થર મારીને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા.
Shubham and Lakshmi Love Story: ઉત્તરાખંડના હલ્દવાનીમાં વેલેન્ટાઇન વીક દરમિયાન એક પ્રેમી યુગલની હત્યાએ આખા શહેરને હચમચાવી નાખ્યું છે. અલ્મોડાના શુભમ અને નૈનીતાલના લક્ષ્મીની પ્રેમકહાની એક મેડિકલ સ્ટોરથી શરૂ થઈ હતી, પરંતુ દારૂની પાર્ટી અને અનાજ બજારમાં થયેલા વિવાદ બાદ ક્રૂર હત્યા સાથે તેનો અંત આવ્યો. બન્નેને પથ્થર મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતદેહોની ઓળખ કર્યા બાદ વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજ, ઘટનાસ્થળેથી મળેલા પુરાવા અને અન્ય સ્ત્રોતોના આધારે પોલીસ આરોપીઓ સુધી પહોંચી અને તેમની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓની ઓળખ ગૌરવ નેગી ઉર્ફે અક્કુ ઠાકુર, સૌરભ ભટ્ટ ઉર્ફે ભાટિયા, દીપુ શર્મા ઉર્ફે ધ્રુવ અને દીપેશ લાટવાલ તરીકે થઈ છે, જે બધા હલ્દવાનીના રહેવાસી છે. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓએ ખુલાસો કર્યો કે, તેઓ શુભમ અને લક્ષ્મી સાથે દારૂ પી રહ્યા હતા અને આ દરમિયાન તેઓએ યુવતીની છેડતી કરવાનું શરૂ કર્યું, જેનો શુભમે વાંધો ઉઠાવ્યો. અધિકારીએ જણાવ્યું કે, તેઓએ ઝઘડા દરમિયાન શુભમની હત્યા કરી હતી અને બાદમાં પુરાવાનો નાશ કરવા માટે લક્ષ્મીને પણ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી હતી.
મેડિકલ સ્ટોર પર થઈ હતી પહેલી મુલાકાત
બન્નેની મુલાકાત સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર નહીં, પરંતુ તે મેડિકલ સ્ટોર પર થઈ હતી, જ્યાં લક્ષ્મી કામ કરતી હતી. મુલાકાત પછી બન્નેએ એકબીજીની નજીક આવ્યા અને એક વર્ષ સુધી ચાલેલા પ્રેમ સંબંધને લગ્નમાં ફેરવવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. જો કે, નિયતિમાં કંઈક બીજું જ લખ્યું હતું.
શુભમ અને અક્કુ વચ્ચે વર્ષો જૂનો સંબંધ
પોલીસે જણાવ્યું કે, શુભમ થોડા વર્ષો પહેલા ડ્રગ્સનો વ્યસની હતો. જ્યારે તે અલ્મોરાથી હલ્દવાની આવ્યો ત્યારે તેની મુલાકાત અક્કુ સાથે થઈ હતી. અક્કુના માધ્યમથી શુભમનો સંપર્ક દીપુ શર્મા, દીપેશ લટવાલ અને સૌરભ ભટ્ટના સાથે થયો હતો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ લોકો સતત ગલ્લા મંડીમાં સાથે પાર્ટી કરી રહ્યા હતા અને અન્ય ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા. આ જ કારણ હતું કે, તેઓ બુધવારે રાત્રે ત્યાં એકઠા થયા હતા.
શુભમ અને લક્ષ્મીનો સાથ
શુભમ અને લક્ષ્મી છેલ્લા દોઢ મહિનાથી સાથે રહેતા હતા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, લક્ષ્મી શરૂઆતમાં તેના મિત્ર સાથે મુખાનીમાં એક ઘરમાં રહેતી હતી. ત્યારબાદ તે ડહરિયામાં શુભમના ઘરે રહેવા ગઈ. જો કે, પોલીસ હજુ પણ લક્ષ્મી ક્યાં હતી અને કોની સાથે હતી તેની તપાસ કરી રહી છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, દારૂ પીવાની પાર્ટી દરમિયાન થયેલા ઝઘડાને કારણે હત્યા થઈ હતી. આ કેસ દર્શાવે છે કે, નાની તકરાર અને નશો કેટલી ઝડપથી હિંસક પરિસ્થિતિમાં ફેરવાઈ શકે છે. પોલીસે ચારેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને તેમની સામે ગુનો નોંધ્યો છે.
