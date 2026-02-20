Prev
ગુસ્સા અને હવસથી પાગલ પિયુષે તેની ગર્લફ્રેન્ડની જે હાલત કરી તે જોઈ રડવા લાગી હતી SI સોનાલી, જાણો સમગ્ર કેસ

MBA Student Murder: ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા પોલીસકર્મીઓ ખૂબ જ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. પિયુષની ક્રૂરતાનો ભોગ બનેલો પીડિતા બેડ પર નગ્ન પડી હતી, તેના પર ક્રૂરતાના એટલા બધા નિશાન હતા કે એસઆઈ સોનાલી રડી પડી હતી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:42 PM IST
  • ઇન્દોરમાં પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ અને એમબીએના વિદ્યાર્થીની હત્યા કરવામાં આવી હતી
  • હત્યા કરનાર પીયુષ ધમનોતિયાએ આ ગુનો એટલી ક્રૂરતાથી કર્યો કે તેના વિશે સાંભળનારાઓ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા
  • પીડિતાની હાલત જોઈને SI સોનાલી રડી પડી

MBA Student Murder: ઇન્દોરમાં પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ અને એમબીએના વિદ્યાર્થીની હત્યા કરનાર પીયુષ ધમનોતિયાએ આ ગુનો એટલી ક્રૂરતાથી કર્યો કે તેના વિશે સાંભળનારાઓ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. તો કલ્પના કરો કે જે લોકોએ ઘટનાસ્થળે પીડિતાની હાલત જોઈ અને પછી હવે શેતાન બની ગયેલા પીયુષ પાસેથી ઘટનાની દરેક વિગતો એકત્રિત કરી. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા પોલીસકર્મીઓ ખૂબ જ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. પિયુષની ક્રૂરતાનો ભોગ બનેલો પીડિતા બેડ પર નગ્ન પડી હતી, તેના પર ક્રૂરતાના એટલા બધા નિશાન હતા કે એસઆઈ સોનાલી રડી પડી.

10 ફેબ્રુઆરીના રોજ, પીયુષ નામના આરોપીએ શંકા અને વાસનાના ગુસ્સામાં પાવરની ગોળીઓ ખાધા પછી, તેની ગર્લફ્રેન્ડની જીવતી અને મૃત્યુ પછી તેના શરીર પર બળાત્કાર પણ કર્યો. આ ઘટના અંગે એસઆઈ સોનાલી સિંહે કહ્યું કે ગુનાના સ્થળોની મુલાકાત લેવી એ તેમના કામનો સામાન્ય ભાગ છે. તેમણે ઘણા ગંભીર ગુનાઓ પછી ગુનાના સ્થળોની તપાસ કરી છે, પરંતુ તેમણે તેમના 8 વર્ષના કરિયરમાં 13 ફેબ્રુઆરીએ દ્વારકાપુરીના અંકલ વાલી ગલીમાં જેવું કંઈ જોયું હતું તેવું ક્યારેય જોયું ન હતું. 

તેમણે કહ્યું કે, 'લગભગ 12 વાગ્યે, માહિતી મળી કે રૂમમાંથી દુર્ગંધ આવી રહી છે. જ્યારે દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો ત્યારે એક છોકરીનો નગ્ન મૃતદેહ હતો. શરીર સડી ગયેલી સ્થિતિમાં હતું. તે એક મહિલાનો મૃતદેહ હતો, તેથી મેં પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી.

પીડિતાની હાલત જોઈને SI સોનાલી રડી પડી

પીડિતાની હાલત જોઈને તેના આંસુઓ વિશે પૂછતાં SI સોનાલીએ કહ્યું કે, જ્યારે અમે અંદર ગયા ત્યારે, નગ્ન શરીર મોઢું નીચે પડેલું હતું. એવું લાગતું હતું કે તેની 2-3 દિવસ પહેલા હત્યા કરવામાં આવી હશે. આવી સ્થિતિમાં છોકરીનો મૃતદેહ મળવો ચિંતાજનક છે. એવું લાગતું હતું કે તેની હત્યા કરવામાં આવી હશે, તેના શરીર પર નિશાન હતા. પરિસ્થિતિ ખરેખર ભયાનક હતી. આવું કોઈની સાથે ન થવું જોઈએ. તેણીએ ઉમેર્યું કે જ્યારે આપણે આવી ઘટના વિશે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે આપણે વિચારીએ છીએ, માણસ શું હોય છે? આવું કરતા પહેલા કોઈ વિચારતું નથી.

હું પણ એક મહિલા છું, હું પણ એક માનવી છું

સોનાલી સિંહે સમજાવ્યું કે જ્યારે આરોપીની પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે તેણે પીડિતાને છરીથી ઘા માર્યા હોવાની કબૂલાત કરી. જ્યારે છરી વળી ગઈ, ત્યારે તેણે તેના પર બીજી છરીથી હુમલો કર્યો હતો. છરાના ઘા કેટલા હતા તે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં જાહેર થશે, કારણ કે શરીર થોડું સડી ગયું હતું. પૂછપરછ દરમિયાન પણ, પિયુષની ક્રૂરતા વિશે સાંભળીને સોનાલી રડી પડી હતી. 

તેણીએ કહ્યું કે, હું એક સ્ત્રી છું, એક માનવી. જ્યારે આવું કંઈક કોઈની સાથે થાય છે, ત્યારે તે ચિંતાજનક છે. આ દુનિયામાં હજુ પણ એવા લોકો છે જે આવા કૃત્યો કરી શકે છે. લોકો, ખાસ કરીને છોકરીઓએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે, કારણ કે તેઓ હત્યા, બળાત્કાર અને છેડતી જેવા ગંભીર ગુનાઓનો સામનો કરે છે.

પ્રેમમાં પડેલો કોઈ વ્યક્તિ આવું કેવી રીતે કરી શકે?

સોનાલી સિંહે કહ્યું કે તેણીએ પોતાની સેવામાં ઘણા હત્યા અને બળાત્કારના કેસ જોયા છે, પરંતુ આ પહેલી વાર છે જ્યારે તેણીએ કોઈને આવી ક્રૂરતા કરતા જોયા છે. તેણીએ કહ્યું કે, કોઈ વ્યક્તિ એવી વ્યક્તિ સામે આવું કૃત્ય કેવી રીતે કરી શકે જે 6 મહિનાથી તેમને પ્રેમ કરવાનો દાવો કરે છે? કોઈ પ્રેમી આવું કૃત્ય કરી શકતો નથી. 

સોનાલીએ કહ્યું કે શરીર જોયા પછી તે ખૂબ ગુસ્સે થઈ ગઈ હતી અને તે ઇચ્છતી હતી કે જેણે તેની સાથે આવું કર્યું તેને કડક સજા મળે. તેણીએ કહ્યું કે, હું મારો ગુસ્સો બીજા કોઈ સ્વરૂપમાં નહીં પણ એવી રીતે વ્યક્ત કરવા માંગુ છું કે કેસની યોગ્ય રીતે તપાસ થાય અને ગુનેગારને સૌથી કડક સજા મળે.

 

