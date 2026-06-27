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સિયાના ભૂતકાળે ખોલ્યા હત્યાના રહસ્યો! ચેતન સાથેની રાજસ્થાન ટ્રિપથી તપાસમાં આવ્યો મોટો વળાંક

Sia Chetan Rajasthan Trip: પુણે કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસની તપાસમાં એક નવો ખુલાસો થયો છે. પોલીસનો દાવો છે કે મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલ લગ્ન કરવા માંગતી ન હતી. તેણી માનતી હતી કે જો કેતન અગ્રવાલની હત્યા થાય, તો તેણીને ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષ સુધી લગ્ન વિશે વિચારવું પડશે નહીં. પોલીસ એમ પણ કહે છે કે સિયા અને તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરીએ કથિત રીતે હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 27, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:36 PM IST
સિયાના ભૂતકાળે ખોલ્યા હત્યાના રહસ્યો! ચેતન સાથેની રાજસ્થાન ટ્રિપથી તપાસમાં આવ્યો મોટો વળાંક
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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