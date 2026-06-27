/સિયાના ભૂતકાળે ખોલ્યા હત્યાના રહસ્યો! ચેતન સાથેની રાજસ્થાન ટ્રિપથી તપાસમાં આવ્યો મોટો વળાંક

Sia Chetan Rajasthan Trip: પુણે હત્યા કેસમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. પોલીસ તપાસ દરમિયાન સિયા ગોયલે ખુલાસો કર્યો હતો કે તે કેતન અગ્રવાલ સાથે લગ્ન કરવા માંગતી ન હતી. તપાસ કરનારાઓના જણાવ્યા મુજબ, સિયા માનતી હતી કે જો કેતનની હત્યા થાય, તો તેણીને લગ્ન વિશે વિચારતા પહેલા ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષનો સમય મળશે. પોલીસને શંકા છે કે ચેતન ચૌધરીએ પણ સિયા સાથે લગ્ન કરતા પહેલા બે થી ત્રણ વર્ષનો સમય માંગ્યો હતો.
તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે જો તેમના ગોઠવાયેલા લગ્ન તૂટી જાય તો સામાજિક કલંક લાગવાના ડરથી, સિયા અને ચેતને કેતન અગ્રવાલને ખતમ કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. મહત્વપૂર્ણ માહિતી પણ બહાર આવી છે, ફેબ્રુઆરીમાં તેમની સગાઈ પહેલાં, સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી તેમના મિત્રો સાથે ઉદયપુર ગયા હતા. જાન્યુઆરીમાં, તેઓ રાજસ્થાન ગયા હતા અને ગ્રુપ ટ્રીપના ભાગ રૂપે પાંચ દિવસ ત્યાં રહ્યા હતા. ચેતન મૂળ રાજસ્થાનનો છે.
પોલીસનું કહેવું છે કે ફેબ્રુઆરીમાં સિયા અને કેતનની સગાઈ પહેલા, સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી જાન્યુઆરીમાં કેટલાક મિત્રો સાથે ઉદયપુર ગયા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેઓ લગભગ પાંચ દિવસ રાજસ્થાનમાં રહ્યા હતા. ચેતન મૂળ રાજસ્થાનનો છે.
પોલીસ હવે એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે તે સફર દરમિયાન બંને વચ્ચે કઈ વાતચીત થઈ હતી અને તે સફર દરમિયાન કથિત હત્યાના કાવતરા સાથે સંબંધિત કોઈ આયોજન થયું હતું કે નહીં. હાલમાં, પોલીસ સફર, ટ્રિપ રેકોર્ડ્સ, મોબાઇલ લોકેશન્સ અને બંને વચ્ચેની વાતચીત સંબંધિત ડિજિટલ પુરાવાઓની તપાસ કરી રહી છે.
શું લગ્ન મુલતવી રાખવાનો એકમાત્ર હેતુ હતો?
તપાસમાં હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો પોલીસના દાવા સાચા હોય, તો શું હત્યાનો હેતુ ફક્ત લગ્ન મુલતવી રાખવાનો હતો, કે તેની પાછળ બીજું કોઈ કારણ હતું? પોલીસ મોબાઇલ ફોન કોલ્સ, ચેટ્સ, કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ્સ, ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવાઓને જોડીને કેસની સમયરેખા બનાવી રહી છે.
પ્રશ્ન એ છે કે શું આ ફક્ત ગોઠવાયેલા લગ્નથી બચવાનો પ્રયાસ હતો? શું સામાજિક કલંકના ડરથી કથિત હત્યા થઈ? કે પછી તપાસ આગળ વધતાં આ વાર્તાના વધુ સ્તરો ખુલશે? આ પ્રશ્નોના જવાબો હજુ તપાસ હેઠળ છે.
આખી ઘટના કેવી રીતે અને ક્યારે બની?
આ ઘટના 18 જૂને બની હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પુણેનો 26 વર્ષીય રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલ તેની મંગેતર સિયા ગોયલ સાથે લોહાગઢ કિલ્લાની મુલાકાત લેવા ગયો હતો. એવો આરોપ છે કે સિયાનો કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરી પણ પૂર્વ આયોજિત કાવતરાના ભાગ રૂપે ત્યાં પહોંચ્યો હતો.
પોલીસનો દાવો છે કે પૂર્વ આયોજિત સંકેત મુજબ, સિયાએ બેસીને 'સિગ્નલ' આપ્યો હતો, અને પાછળથી આવેલા ચેતને કેતનને નીચે ધકેલી દીધો હતો. કેતનનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું. શરૂઆતમાં, તેને અકસ્માત માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ પોલીસ તપાસમાં આ કેસ પૂર્વયોજિત હત્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પોલીસ હવે કહે છે કે બંને આરોપીઓએ પૂછપરછ દરમિયાન ઘટના વિશે માહિતી આપી છે.
શું ડિલીટ કરેલી ચેટ્સ રહસ્યો ખોલશે? ફોરેન્સિક રિપોર્ટની રાહ
પોલીસ માને છે કે આ કેસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ કડી હવે મોબાઇલ ફોનમાંથી મળેલા ડિજિટલ પુરાવામાં રહેલી છે. બંને આરોપીઓએ માત્ર વોટ્સએપ ચેટ્સ અને અન્ય વાતચીતો જ ડિલીટ કરી ન હતી, પરંતુ ફોનના રિસાયકલ બિન પણ ખાલી કરી દીધા હતા, જેથી કોઈ રેકોર્ડ ન રહે.
બંને મોબાઇલ ફોનને હવે ફોરેન્સિક લેબમાં મોકલવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ડિલીટ કરેલા ડેટાને ફરી મેળવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. પોલીસને આશા છે કે ચેટ હિસ્ટ્રી, કોલ રેકોર્ડ્સ અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવાઓથી ખબર પડી શકે છે કે કથિત હત્યાનું આયોજન ક્યારે કરવામાં આવ્યું હતું, કોણે શું ભૂમિકા ભજવી હતી અને કાવતરામાં બીજું કોઈ સામેલ હતું કે નહીં.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સિયા ગોયલના મોટાભાઈ સાહિલ ગોયલની અને ચેતન ચૌધરીની મુલાકાત ક્રિકેટ રમતા સમયે થઈ હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ચેતન અને સાહિલ સાથે ક્રિકેટ મેચ રમતા હતા.
આ સમય દરમિયાન, સિયા ઘણીવાર તેના ભાઈ સાથે મેચોમાં જતી હતી, જ્યાં તે ચેતનને મળતી હતી. બાદમાં, 2025માં, બંને એક મિત્રની દિવાળી પાર્ટીમાં ફરી મળ્યા, અને તેમનો સંપર્ક વધવા લાગ્યો. કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ મુજબ, જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં તેમણે 2,004 ફોન કોલ્સ કર્યા હતા, જેમાં તેમણે કુલ 238 કલાક વાત કરી છે. પોલીસ હવે તપાસ કરી રહી છે કે તેઓ શું વાત કરી રહ્યા હતા.