/શું ભારતમાં આવશે ‘Silent Killer Summer’ વૈજ્ઞાનિકોનો ડરામણો રિપોર્ટ, જો આમ થયું તો....

Silent Killer Summer: ઝડપથી વધી રહેલી ગરમી હવે માત્ર મનુષ્યો પર નહીં પરંતુ ખેતરોમાં ઉભા પાક પર અસર કરી રહી છે. તાપમાન જ્યારે સામાન્યથી ઉપર પહોંચે છે તો તે સાયલન્ટ કિલરનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.
મે મહિનો પૂર્ણ થવાનો છે અને ભારે ગરમીને કારણે લોકો ઘરમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. આ માત્ર હવામાનનો માર નથી લાગતો, પરંતુ લોકોની અંદર ડર પેદા થવા લાગ્યો છે. સવારથી જ સૂર્યદેવનો પ્રકોપ જોવા મળે છે. ઘણા શહેરોમાં સવારે 9 વાગ્યા બાદ બહાર નીકળવું મોટો પડકાર સાબિત થઈ રહ્યો છે. રસ્તા પર નીકળો તો ચામડી બળવા લાગે છે. હવાઓ પણ ગરમ ફૂંકાઈ રહી છે. આ વચ્ચે વૈજ્ઞાનિકોએ એક ચેતવણી જારી કરી છે. તેનું કહેવું છે કે ભારતમાં વધતી ગરમી હવે ધીમે-ધીમે એક એવા સાયલન્ટ કિલરમાં બદલાઈ રહી છે, જે લોકોના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે.રિપોર્ટ પ્રમાણે આવનાર વર્ષોમાં દેશના ઘણા હિસ્સામાં હીટ સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધી શકે છે. એટલે કે માત્ર તાપમાન નહીં, પરંતુ ભેજ અને ગરમ હવાઓનું મિશ્રણ મનુષ્યોના શરીર પર ભારે પડશે. એક્સપર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધુ ખતરો વૃદ્ધો, નાના બાળકો, મજૂરો અને ખુલ્લામાં કામ કરતાં લોકો પર થશે, કારણ કે લાંબા સમય સુધી ગરમીમાં રહેવાથી શરીરની સહન શક્તિ ઝડપથી ઓછી થવા લાગે છે.
દેશના ઘણા રાજ્યોમાં જોવા મળી સાયલન્ટ કિલરની અસર
આ વર્ષે સ્થિતિ પહેલાથી વધુ ગંભીર જોવા મળી રહી છે. એપ્રિલ ખતમ થતાં પહેલા ઘણા રાજ્યોમાં લૂનો પ્રકોપ જોવા મળ્યો હતો. રાજસ્થાન, દિલ્હી, મધ્ય પ્રદેશ સહિત અનેક જગ્યાએ પારો 45 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો હતો. હવામાન વિભાગે ઘણી જગ્યાએ રેડ એલર્ટ જાહેર કરવું પડ્યું હતું. ઘણી જગ્યાએ બપોરે સન્નાટો જોવા મળતો હતો. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે આ માત્ર સામાન્ય સિઝનલ ફેરફાર નથી. મોટી સમસ્યા છે કે હવે રાત્રે પણ તાપમાન ઓછું થઈ રહ્યું નથી. પહેલા મોડી રાત્રે લોકોને થોડી મદદ મળી જતી હતી, પરંતુ હવે ગરમ હવાઓ આખી રાત જોવા મળે છે. તેની સીધી અસર શરીર પર પડી રહી છે અને હોસ્પિટલોમાં ડિહાઇડ્રેશન, શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી, ચક્કર અને હાર્ટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાના મામલા વધી રહ્યાં છે.
વૈજ્ઞાનિકોના રિપોર્ટથી ડરનો માહોલ
એક તાજેતરના વૈજ્ઞાનિક રિપોર્ટમાં તે વાતની ચેતવણી આપવામાં આવી કે આવનાર સમયમાં ભારતના ઘણા મોટા શહેર આ સાયલન્ટ કિલરથી થનાર મોતને મોટા ખતરાનો સામનો કરી શકે છે. વૈજ્ઞાનિકોનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે જો અત્યારથી તૈયારી ન કરવામાં આવી તો આગામી કેટલાક વર્ષોમાં ગરમી દેશના સૌથી મોટા સ્વાસ્થ્ય સંકટોમાં સામેલ થઈ શકે છે. હાલ સૌથી મોટી ચિંતા છે કે અત્યારે લોકો આ ભીષણ ગરમીને સામાન્ય ઉનાળો સમજી નજરઅંદાજ કરી રહ્યાં છે. પરંતુ વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે આ ખતરો ધીમે-ધીમે કરોડો લોકોના જીવન અને સ્વાસ્થ્ય પર અસર કરી રહ્યો છે અને સમય રહેતા પગલાં ભરવામાં નહીં આવે તો આગામી વર્ષોમાં વધુ ગંભીર સ્થિતિ થઈ શકે છે.
જો આ સ્થિતિ યથાવત રહી તો...
ઝડપથી વધતી ગરમીની અસર ખેતરો પર પણ જોવા મળી રહી છે. તાપમાન જ્યારે સામાન્યથી ઉપર પહોંચી જાય તો તે સાયલન્ટ કિલરનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. તમને ખ્યાલ પણ આવતો નથી કે આ સાયલન્ટ કિલર કેટલી ઝડપથી પાક પર અસર કરે છે. તાપમાન વધવાની સાથે પાકના ગ્રોથ પર તેનો સીધો પ્રભાવ પડે છે અને તેની વધવાની સ્પીડ ઓછી થઈ જાય છે. આ દરમિયાન છોડ સૂકાવા લાગે છે. તો છોડમાં અનાજ આપતા દાણા સૂકાય છે. તેનાથી તમારા પાકના ઉત્પાદન પર અસર પડે છે. સમય રહેતા તેને રોકવામાં આવશે નહીં તો ગંભીર પરિણામ ભોગવવા પડશે.
ખેતી પર સાયલન્ટ કિલર હુમલાની અસર
કૃષિ વૈજ્ઞાનિક જણાવે છે કે વધુ ગરમી દરમિયાન છોડ પર દબાવ વધી જાય છે. તેવામાં પાક પોતાની સામાન્ય જૈવિક પ્રક્રિયા સારી રીતે કરી શકતું નથી. જો સમય રહેતા ધ્યાન આપવામાં નહીં આવે તો ઉત્પાદનમાં ભારે ઘટાડો થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિથી બચવા માટે ખેડૂતોને કેટલીક સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખેતરમાં સિંચાઈ જાળવી રાખવી જરૂરી છે, જેથી માટીમાં ભેજ રહે. આ સિવાય ખેતરમાં ખેડાણ કરવાથી જમીન જલ્દી સૂકાતી નથી અને માટીમાં ભેજ રહે છે, જેનાથી ગરમીમાં છોડને રાહત મળે છે. આવી ગરમીથી પાંદડા પીળા પડી જવા, ઝૂકી જવા કે સૂકાઈ જવા હીટનો શરૂઆતી સંકેટ હોઈ શકે છે. સમય પર ઓળખી નુકસાનની ભરપાઈ કરી શકાય છે.