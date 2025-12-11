Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ગુજરાત સહિત 6 રાજ્યોમાં વધી SIRની સમયમર્યાદા, જાણી લો નવી તારીખ

 SIR Deadline Extended: કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સહિત દેશના છ રાજ્યોમાં મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ ઝુંબેશ (SIR) પ્રક્રિયાની સમયમર્યાદા વધારવામાં આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 11, 2025, 05:13 PM IST

ગુજરાત સહિત 6 રાજ્યોમાં વધી SIRની સમયમર્યાદા, જાણી લો નવી તારીખ

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ ઝુંબેશ 2026 માટે ડોક્યુમેન્ટ જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ વધારી દેવામાં આવી છે. આ રાહત છ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને આપવામાં આવી શકે છે, જ્યાં હજુ સુધી અપેક્ષિત સંખ્યામાં દાવા અને વિરોધ પ્રાપ્ત થયા નથી.

ગુજરાતમાં વધી સમયમર્યાદા
કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ અનુસાર તમિલનાડુ અને ગુજરાતમાં SIR જમા કરવાની નવી છેલ્લી તારીખ 11 ડિસેમ્બર 2025 રહેશે, જ્યાં પહેલા 11 ડિસેમ્બર હતી. મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, અંડમાન અને નિકોબાર માટે છેલ્લી તારીખ 18 ડિસેમ્બરથી વધારી 23 ડિસેમ્બર કરવામાં આવી છે. જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશ માટે છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2025 કરવામાં આવી છે. 

ચૂંટણી પંચે બધા રાજ્યોના નાગરિકોને વિનંતી કરી છે કે આ તારીખ સુધી લાભ ઉઠાવી પોતાનું કામ પૂર્ણ કરો.

ગુજરાતમાં 19 ડિસેમ્બરે જાહેર થશે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી
ગુજરાતમાં લગભગ ઘણા જિલ્લામાં 100 ટકા ફોર્મનું ડિજિટાઇઝેશન થઈ ગયું છે. હવે 14 તારીખ સુધી બાકી મતદાતા પોતાનું ફોર્મ ભરી શકશે. ત્યારબાદ 19 ડિસેમ્બરે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર થશે. આ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં જે લોકોના નામ નહીં હોય તેમણે પોતાના દસ્તાવેજ રજૂ કરવા પડશે.
 

