'નેહરૂનું પ્રધાનમંત્રી બનવું પ્રથમ વોટ ચોરી હતી' લોકસભામાં બોલ્યા અમિત શાહ

SIR મુદ્દે વિપક્ષના આરોપો પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જવાબ આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષ એસઆઈઆર પર જુઠ્ઠાણા ફેલાવી રહ્યું છે. આ પહેલા નેહરૂ રાજમાં 3 અને કોંગ્રેસ રાજમાં 11 વખત SIR પ્રક્રિયા થઈ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:46 PM IST

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લોકસભામાં ચૂંટણી સુધારા પર ચર્ચામાં બોલતા વિપક્ષના આરોપો પર પલટવાર કર્યો છે. તેમણે કોંગ્રેસ પર પણ પ્રહાર કર્યો છે. અમિત શાહે કહ્યુ કે નેહરૂ રાજમાં 3 અને કોંગ્રેસ રાજમાં 11 વખત SIR થઈ છે. આજકાલ એક ફેશન બની ગઈ છે, જ્યારે આપણે ઈતિહાસ જણાવીએ છીએ તો આ નારાજ થઈ જાય છે. સૌથી પહેલા એસઆઈઆર 1952મા થયું. તે સમયે નેહરૂજી પ્રધાનમંત્રી હતા. પછી 1957 અને 1961મા એસઆઈઆર પ્રક્રિયા થઈ. આ રીતે તેમણે જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ રાજમાં 11 વખત SIR પ્રક્રિયા પૂરી કરવામાં આવી.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, "ચૂંટણી પંચની રચના ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ 2 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. એક અર્થમાં, ચૂંટણી પંચ એક બંધારણીય સંસ્થા છે. જ્યારે તેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે અમારી પાર્ટીની રચના હજુ થઈ ન હતી. ચૂંટણી પંચને મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓ કરાવવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેને મતદાર યાદીમાં સુધારો કરવાની પણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે."

અમિત શાહે ગણાવી કોંગ્રેસની ત્રણ વોટ ચોરી
અમિત શાહે કહ્યું કે જ્યાં સુધી મત ચોરીનો સવાલ છે, ત્યાં સુધી કોણ પ્રધાનમંત્રી બનશે તે કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખોના મતો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતું હતું. 28 પ્રદેશ પ્રમુખોએ સરદાર પટેલને અને બેએ પંડિત નેહરુને મત આપ્યા. પંડિત નેહરુ વડાપ્રધાન બન્યા. મત ચોરીનો બીજો પ્રકાર અનૈતિક રીતે ચૂંટણી જીતવાનો છે. ઇન્દિરા ગાંધી રાયબરેલીથી ચૂંટણી જીતી હતી, અને રાજ નારાયણ કોર્ટમાં ગયા હતા. કોર્ટે નક્કી કર્યું કે ઇન્દિરા ગાંધી અનૈતિક રીતે જીતી હતી. આને ઢાંકવા માટે, સંસદમાં એક કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં વડા પ્રધાન સામે કેસ દાખલ થવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

વિપક્ષી નેતાએ ચૂંટણી પંચની રોગપ્રતિકારકતા વિશે પ્રશ્ન પૂછ્યો. હું તેનો જવાબ આપીશ, પરંતુ ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા પોતાના માટે તે રોગપ્રતિકારકતા છીનવી લેવાનું શું? વિપક્ષના હોબાળાના જવાબમાં અમિત શાહે કહ્યું કે મોદીજીને લોકોએ વડા પ્રધાન બનાવ્યા હતા, તમારી કૃપાથી નહીં. તેમનો આરોપ સાચો નથી. ઇન્દિરા ગાંધીએ ત્રણ વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશોને બાયપાસ કરીને ચોથા ક્રમના ન્યાયાધીશને મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કર્યા. ત્રીજા પર મત ચોરીનો આરોપ હતો, પરંતુ તેમની પાસે લાયકાતનો અભાવ હતો અને તેઓ મતદાર બન્યા.

તાજેતરમાં એક મુકદ્દમો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે સોનિયા ગાંધી આ દેશના નાગરિક બનતા પહેલા મતદાર હતા. વિપક્ષના હોબાળાના જવાબમાં શાહે કહ્યું કે આ કેસ ચાલી રહ્યો છે અને તથ્યપૂર્ણ છે. સોનિયા ગાંધીએ કોર્ટમાં જવાબ આપવો પડશે. કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું કે સોનિયા ગાંધી તે ચૂંટણીમાં મતદાર નહોતા. હું ગૃહમંત્રીને આ સાબિત કરવા પડકાર ફેંકું છું. વિપક્ષે નિયમ 352 હેઠળ વાંધો ઉઠાવ્યો. સ્પીકરે જવાબ આપ્યો, "અમે પણ તે વાંચ્યું છે. ગૃહમંત્રીએ કોઈ નિર્ણય આપ્યો નથી. એક કેસ સામે આવ્યો છે, અને મેં ફક્ત તેનો સંદર્ભ આપ્યો છે." અમિત શાહે કહ્યું, "મેં હજુ સુધી કોઈ નિષ્કર્ષ આપ્યો નથી. તેમના જવાબ પછી હું નિષ્કર્ષ આપીશ."

SIR મતદાર યાદી સુધારણા - અમિત શાહ
મત ચોરીના વિપક્ષના આરોપનો વિરોધ કરતા અમિત શાહે કહ્યું કે મંજુ દેવીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તેમને ખોટી માહિતી આપી. "મારા જવાબથી વિપક્ષ પાસે કોઈ મુદ્દો રહેશે નહીં," તેમણે કહ્યું. વિપક્ષી નેતાએ પોતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું હતું કે મતદાર યાદી ખોટી છે. SIR તેને સુધારી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે તેઓ દાવો કરે છે કે સત્તા વિરોધી ભાવનાનો ભાજપ સરકારો પર કોઈ પ્રભાવ નથી. એ સાચું છે કે કેન્દ્ર સરકારથી લઈને રાજ્ય સુધીની આપણી સરકારો વારંવાર ચૂંટાઈ આવી છે. પરંતુ એ સાચું નથી કે 2014 પછી આપણે કોઈ ચૂંટણી હાર્યા નથી.

કર્ણાટક, તેલંગાણા અને છત્તીસગઢના ઉદાહરણો આપતા તેમણે કહ્યું કે જ્યારે તમે જીતો છો, ત્યારે ચૂંટણી પંચ મહાન છે. જ્યારે તમે હારો છો, ત્યારે ચૂંટણી પંચ નકામું છે.

