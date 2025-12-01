Prev
SIRનું ફોર્મ ભરતી વખતે તમે ક્યાંક આ ભૂલ તો નથી કરી ને? જેલમાં જવાનો વારો આવી શકે

હાલ ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં SIR થઈ રહ્યું છે. આવામાં મતદારોએ સાવધાની વર્તવાની જરૂર છે. તમારી એક નાની અમથી ભૂલ તમને જેલમાં પહોંચાડી શકે છે. જાણો એ કઈ ભૂલ છે જે કોઈ મતદારે ન કરવી જોઈએ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 01, 2025, 02:33 PM IST

SIRનું ફોર્મ ભરતી વખતે તમે ક્યાંક આ ભૂલ તો નથી કરી ને? જેલમાં જવાનો વારો આવી શકે

ચૂંટણી પંચ વોટર લિસ્ટનું સ્પેશિયલ ઈન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR)નું કામ કરાવી રહ્યું છે. શોર્ટ ફોર્મમાં આપણે તેને SIR કહીએ છીએ. તેનો અર્થ એ થાય કે નવેસરથી મતદારોની ઓળખની સાથે વોટર લિસ્ટને અપડેટ કરાઈ રહ્યું છે. આવામાં લોકો પાસેથી તેમની ઓળખ સંબંધિત દસ્તાવેજ પણ જોવામાં આવી રહ્યા છે. એસઆઈઆરના માધ્યમથી એ પણ સુનિશ્ચિત થઈ રહ્યું છે કે એક જ વ્યક્તિ બે જગ્યાએ વોટર લિસ્ટમાં નહોય. 

આવામાં અનેક લોકો જે પોતાના પૈતૃક ગામ કે શહેરથી દૂર નોકરી કે અન્ય કોઈ કારણસર બહાર રહેતા હોય અથવા તો લાંબા સમયથી પોતાના ઘરથી દૂર હોય તેમાંથી અનેક લોકો બીજી જગ્યાએ પણ મતદાર બની ગયા હોય છે અને પૈતૃક સ્થાનવાળા વિધાનસભા મતવિસ્તારની મતદાર યાદીમાં પણ તેમનું નામ અગાઉથી નોંઘાયેલું હોય છે. આવામાં SIR સમયે આ લોકોએ ખાસ સાવધાની વર્તવાની જરૂર છે. 

SIRમાં બે જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ ફોર્મ ન ભરો
જો કોઈ વ્યક્તિનું બે અલગ અલગ મતદાર સૂચિમાં નામ હોય તો તેમણે એક જગ્યાએથી પોતાનું નામ કમી કરાવવું પડશે. જો બંને જગ્યાએ SIRનું ફોર્મ ભરીને જમા કરાવ્યું હશે તો આ અપરાધની શ્રેણીમાં આવે છે. 

જેલ જવાનો આવે વારો!
બબ્બે જગ્યાએ મતદાર યાદીમાં નામ હોય અને બંને જગ્યાએથી SIRનું ફોર્મ ભરવામાં આવે તો જેલ જવાનો વારો આવી શકે છે. કારણ કે SIR સમયે એ જાહેર કરવાનું હોય છે કે તમે એક જ જગ્યાના મતદાર છો. જો એસઆઈઆરમાં અપાયેલી કોઈ પણ જાણકારીની પુષ્ટિ ન થાય કે ખોટી જાણકારી નીકળે તો રિપ્રેઝેન્ટેશન ઓફ  પીપલ્સ એક્ટ, 1950ની કલમ 31 હેઠળ એક સજાવાળી જોગવાઈ છે. આ બદલ એક વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે કે પછી દંડ ભરવો પડી શકે છે. 

જો બે જગ્યાએ વોટર લિસ્ટમાં નામ હોય તો?
જો કોઈનું બે જગ્યાએ વોટર લિસ્ટમાં નામ ગયું હોય કે કોઈએ ભૂલથી બે જગ્યાએ SIR ફોર્મ ભરી દીધુ હોય તો તેણે સૌથી પહેલા પોતાના BLOનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ તેને ફોર્મ-7 ભરીને આપવું પડશે. 

ફોર્મ 7 શું છે?
વોટર લિસ્ટથી પોતાનું કે કોઈ અન્યનું નામ હટાવવા માટે ફોર્મ 7 ભરવું જરૂરી હોય છે. તમારા બીએલઓના દિશા નિર્દેશમાં મતદારે આ ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. 

આ અરજી એ મતવિસ્તારના વર્તમાન વોટર રોલમાં રજિસ્ટર્ડ વોટર દ્વારા થઈ શકે છે. જેમણે પોતાનું નામ હટાવવું હોય તેઓ અરજી કરી શકે છે કે પછી તેમના બદલે કોઈ સંબંધી પણ અરજી કરી શકે છે. ત્યારબાદ તે એપ્લીકન્ટનું કે પછી પોતાનું નામ વોટર રોલથી હટાવવા માટે ભલામણ કરી શકે છે. 

આ રીતે હટી જશે અન્ય જગ્યાએથી નામ
ફોર્મ 7 ભરવા માટે અરજીકર્તાએ પોતાનું નામ, EPIC નંબર અને પોતાનું કે પોતાના કોઈ સંબંધી (પિતા/માતા/પતિ/લીગલ ગાર્જિયન)નો મોબાઈલ નંબર જણાવવાનો રહેશે. 

અરજીકર્તાએ કોઈ એક ઓપ્શન પર ટીક કરવાનું રહેશે. જેના માટે તે અરજી કરવા માંગતો હોય. તેણે વિકલ્પની નીચે આપવામાં આવેલા કોઈ પણ એક કારણ પર ટીક કરવાનું રહેશે કે તે કેમ વોટર લિસ્ટમાંથી પોતાનું કે પોતાના સંબંધીનું કે પછી કોઈ અન્યનું નામ હટાવવા માંગે છે. 

આ કારણોસર હટાવાય છે નામ
ફોર્મ 7માં વોટર લિસ્ટમાંથી કોઈનું નામ હટાવવા કે ડિલીટ કરવાના અનેક કારણો હોય છે. જેમાં મતદારનું મોત, નાની ઉંમર, ગેરહાજરી/ કાયમી ક્યાંય અન્ય જગ્યાએ શિફ્ટ થવું, તે જગ્યાએ કે કોઈ અન્ય જગ્યાએ વોટર લિસ્ટમાં પહેલેથી એનરોલ હોવું, ભારતીય નાગરિક ન હોવું વગેરે સામેલ છે. 

આ કારણસર જરૂરી છે ફોર્મ 7નું ભરવું
જો બે જગ્યાએ તમે મતદાર યાદીમાં સામેલ હોવ તો એક જગ્યાએથી નામ કમી કરાવવું જરૂરી બને છે. આથી ફોર્મ 7 ભરીને આપવાનું હોય છે. અરજીકર્તાએ એક ડેક્લેરેશન પણ આપવાનું હોય છે કે અરજીમાં જણાવવામાં આવેલા ફેક્ટ્સ અને ડિટેલ્સ તેની જાણકારી અને વિશ્વાસ પ્રમાણે સાચા છે. ત્યારબાદ તેનું નામ વોટર લિસ્ટમાંથી કમી કરાય છે. 

ડેક્લેરેશનવાળા ભાગમાં કોઈ પણ ખોટું નિવેદન આપવું રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ પીપલ્સ એક્ટ 1950ની કલમ 31 હેઠળ એક સજાવાળો ગુનો છે ગણાય છે જેમાં એક વર્ષ સુધીની જેલની સજા કે દંડ બંને થઈ શકે છે. એટલે કે જો તમે SIRમાં કોઈ ખોટી માહિતી આપો કે છૂપાવો તો તમને સજા થઈ શકે છે. 
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

