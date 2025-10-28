Prev
Next

SIR માટે તમારે ઘરે આવનાર BLO અસલી છે કે નકલી? આ રીતે કરી શકો છો ઓળખ

How To Identify Original BLO: SIR ઝુંબેશ દરમિયાન જો કોઈ નકલી BLO બનીને લોકોની વ્યક્તિગત માહિતી માંગી રહ્યું હોય તો તમારે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. ચાલો જાણીએ કે, અસલી-નકલી BLOને ઓળખ કેવી રીતે કરવી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:34 PM IST

Trending Photos

SIR માટે તમારે ઘરે આવનાર BLO અસલી છે કે નકલી? આ રીતે કરી શકો છો ઓળખ

How To Identify Original BLO: બિહારમાં પ્રથમ તબક્કામાં સફળતાપૂર્વક મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણા પૂર્ણ કર્યા બાદ હવે ચૂંટણી પંચ 12 રાજ્યોમાં SIRનો બીજો તબક્કો શરૂ કરી રહ્યું છે. આનાથી મતદાર યાદીમાંથી નકલી મતદારોને દૂર કરવામાં આવશે. SIR માટે BLO તમારા ઘરે આવશે અને મતદાતા વિશે માહિતી એકત્રિત કરશે. પરંતુ તમને કેવી રીતે ખબર પડશે કે, આ BLO અસલી છે, ફર્જી નથી? ચાલો આ વિશે જાણીએ.

કેવી રીતે કરવી અસલી BLOની ઓળખ?
ઓફિશિયલ આઈડી કાર્ડ તપાસો: દરેક અસલી BLO પાસે ચૂંટણી પંચ દ્વારા જારી કરાયેલ ઓળખપત્ર હોય છે, જેમાં તેમનું નામ, હોદ્દો, મતવિસ્તારનું નામ અને ECIનો લોગો હોય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

BLO એપ અથવા વેબસાઇટ પર તપાસો: તમે https://voters.eci.gov.in/ અથવા વોટર હેલ્પલાઇન એપ પર જઈને તમારા વિસ્તારના BLOનું નામ અને સંપર્ક નંબર ચકાસી શકો છો.

મોબાઇલ OTP કે સહીની માંગ કરવામાં નથી આવતી: અસલી BLO ક્યારેય તમને OTP, બેન્ક વિગતો કે ડિજિટલ સહી માંગતો નથી.

BLOનો હેતુ: તે ફક્ત મતદાર યાદીમાં નામ, ઉંમર, સરનામું અને ઓળખ ચકાસે છે. આનાથી વધુ માહિતી માંગવી શંકાસ્પદ છે.

ફોટોકોપી કે દસ્તાવેજોની નકલોની જરૂર નથી: જો કોઈ તમારા ઓળખ કાર્ડની ફોટોકોપી મેળવવાનો પ્રયાસ કરે તો સાવચેત રહો. અસલી BLO ફક્ત દસ્તાવેજો માંગે છે, તેઓ તેની ફોટોકોપી કે નકલો માંગતા નથી.

શું કરવું જો કોઈ નકલી BLO આવે તો?
જો કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ તમારા ઘરે આવીને પોતાને BLO જણાવે તો સૌથી પહેલા તેમનું ID કાર્ડ તપાસો અને તેમનું નામ અને મોબાઇલ નંબર નોંધો. ત્યાર બાદ તાત્કાલિક તમારા સ્થાનિક ચૂંટણી અધિકારી (ERO/AERO) અથવા હેલ્પલાઇન નંબર 1950નો સંપર્ક કરો. કોઈપણ સંજોગોમાં તમારી વ્યક્તિગત અથવા બેન્કિંગ માહિતી શેર કરશો નહીં. ચૂંટણી પંચે પોતે કહ્યું છે કે, SIR દરમિયાન ડેટા સુરક્ષા સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે અને નકલી BLO સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

શું અસલી BLO પાસે યુનિફોર્મ હોય છે?
ના, BLO કોઈ ખાસ યુનિફોર્મમાં નથી આવતા. પરંતુ તેઓ સામાન્ય રીતે સરકારી ઓળખ કાર્ડ અને ECI સીલ ધરાવતું બેગ અથવા ફાઇલ કીટ રાખે છે. આ મુખ્ય સંકેતો છે જે સાચા અને નકલી અધિકારીઓ વચ્ચે તફાવત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
sirHow To Identify Original BLOSIR second phaseઅસલી BLO ઓળખ કેવી રીતે કરવીમતદાર યાદી ચકાસણી 2025

Trending news