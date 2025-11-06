Video: ગુજરાતમાં SIRની કામગીરી શરૂ, એક મતદાર તરીકે તમારે શું ધ્યાન રાખવું તે ખાસ જાણો
SIR In Gujarat: સ્પેશિયલ ઈન્ટેન્સિવ રિવિઝન એટલે કે મતદાર નોંધણી ચકાસણી કાર્યક્રમ, જેને આપણે ટુંકમાં SIRથી ઓળખીએ છીએ. બિહારમાં સફળતા પૂર્વક SIRની કામગીરી થતાં હવે ગુજરાત સહિત દેશના અન્ય રાજ્યોમાં આ કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્યારે એક મતદાર તરીકે આપણે આ SIRની કામગીરીમાં શું શું ધ્યાન રાખવાનું છે તે ખાસ જાણવું જરૂરી છે.
ગુજરાતની મતદારી યાદીને શુદ્ધ કરવા માટે બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ લોકોના ઘરે પહોંચવા લાગ્યા છે. અને લોકોને ગણતરી ફોર્મ આપીને મતદારોની ચકાસણી કરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. BLO 4 ડિસેમ્બર સુધીમાં 3 વખત તમારા ઘરે મતદાર યાદીની ચકાસણી કરવા માટે આવશે. ગુજરાતના દરેક મતદારની ચકાસણી થવાની છે, ત્યારે BLO તમારા ઘરે આવીને શું કરશે અને તમારે શું ધ્યાન રાખવું પડશે, તેની વાત કરીએ તો...
- તમારા ઘરે આવેલા BLOને સહકાર આપજો
- BLO ગણતરી ફોર્મ આપે તેને ધ્યાનથી વાંચવુ
- ફોર્મમાં તમારી વિગતો સાચી છે કે નહીં તપાસો
- ફોર્મમાં વિગત ખોટી હોય તો BLOનું ધ્યાન દોરો
- BLO માંગે તે દસ્તાવેજ ચકાસવા આપજો
- ફોર્મમાં તમારે ભરવાની વિગતો ધ્યાનથી ભરજો
- ફોર્મ ભર્યા પછી BLO પાસેથી રસીદ અચૂક લેજો
- BLOએ આપેલી રસીદ સાચવીને રાખજો
તમારા પરિવારમાં કોઈની ઉંમર 18 વર્ષની થઈ ગઈ હોય, અને મતદાર યાદીમાં નામ દાખલ ન હોય તો તેનું નામ દાખલ કરવાની કામગીરી પણ SIR અંતર્ગત જ થઈ જશે. BLO મતદારોની ચકાસણીની કામગીરી 4 ડિસેમ્બર સુધી ચાલવાની છે. ત્યારે SIRની કામગીરીની મહત્વની તારીખોની વાત કરીએ તો...
- 4 ડિસેમ્બર 2025 સુધી BLO ઘરે ઘરે જઈને ફોર્મ આપશે અને ફોર્મ ભરાવશે
- 9 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર થશે
- 8 જાન્યુઆરી 2026 સુધી દાવા અને વાંધા અરજી કરી શકાશે
- 31 જાન્યુઆરી 2026 દાવા સામે ચકાસણી અને સુનાવણી થશે
- 7 ફેબ્રુઆરી 2026ના નવી ફાઈનલ મતદાર યાદી જાહેર થશે
SIRની કામગીરીનો હેતુ
SIRની આ કામગીરી કરવાનો હેતુ શુદ્ધ, ચોક્કસ અને અદ્યતન મતદાર યાદી બનાવવાનો છે. ત્યારે આ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ સ્થળાંતર કરી ગયેલા, મૃત્યુ પામેલા કે પછી એકથી વધુ જગ્યાના વોટર આઈડી હોય એવા મતદારોને શોધી શકાશે. અને જો ભૂતિયા મતદારો હશે તો તેમની પાસેથી મતદાનનો અધિકારી પણ છીનવી શકાશે.
આ સર્વે દરમિયાન મતદારો દ્વારા BLO ને જે 5 સૌથી મહત્વના સવાલો પૂછવામાં આવી રહ્યા છે તેના સટીક જવાબ પણ જાણવા જરૂરી છે.
1. જે મતદારો અન્ય રાજ્યો કે બીજે ક્યાંક રહેતા હોય તેમના નામ હટાવવા માટે શું વ્યવસ્થા છે?
જવાબ- હાલ અંતિમ પ્રકાશન વ્યવસ્થાની લિંક લોંચ થઈ નથી. આશા છે કે જલદી થઈ જશે.
2. મારું નામ 2003ની સૂચીમાં હતું. હવે શું આ સંશોધન/રિવિઝન કરાવવામાં આવી રહ્યું છે?
જવાબ- ચૂંટણી પંચના નિર્દેશ મુજબ 2003 બાદ એટલે કે 22 વર્ષ બાદ વોટર લિસ્ટના શુદ્ધિકરણ માટે SIR સર્વે થઈ રહ્યો છે. આથી જો તમારું નામ 2025ની યાદીમાં ન હોય તો તમારે ગભરાવવાની જરૂર નથી.
3. બે ગણતરી ફોર્મ બે કોપીમાં આપેલું છે તો હવે તેનું શું કરવું?
જવાબ- તેમાં 2003માં જો વોટર હતા અને તેની ગણતરી હજુ સુધી ન થઈ હોય તો તેઓ બ્લેક બ્લોક રિફ્લેક્શનની જાણકારી ભરાવી રહ્યા છે.
4. શું ફોર્મ ભરવામાં BLO મારી મદદ કરશે?
જવાબ- જો તમને મુશ્કેલી આવી રહી હશે તો BLO ની મદદ લો.
5. જાણકારી માટે હેલ્પલાઈન નંબર કયો છે?
જવાબ- હેલ્પલાઈન નંબર 1950 પર તમે સંબંધિત યોગ્ય જાણકારી મેળવી શકો છો.
