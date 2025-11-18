Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

5 મિનિટમાં થઈ જશે SIRનું કામ... આ રહી આસાન રીત, ફોન પરથી જ અપડેટ થઈ જશે મતદાર યાદી!

SIR Process: સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કાર્યક્રમનો બીજો તબક્કો દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં શરૂ થઈ ગયો છે. SIR પ્રક્રિયામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું 2002ની મતદાર યાદી સાથે તમારી જાતને જોડવાનું છે. આ કાર્ય તમારા વિસ્તારના BLO દ્વારા સંભાળવામાં આવી રહ્યું છે, અને તમે તે ઓનલાઈન પણ કરી શકો છો. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:55 PM IST

Trending Photos

5 મિનિટમાં થઈ જશે SIRનું કામ... આ રહી આસાન રીત, ફોન પરથી જ અપડેટ થઈ જશે મતદાર યાદી!

Online SIR Process in Gujarat: SIR પ્રક્રિયા ઓનલાઈન પૂર્ણ કરવા માટે, તમારે ચૂંટણી પંચનું ગણતરી ફોર્મ ભરવું પડશે, જે તમને 2002ની મતદાર યાદી સાથે તમારું નામ લિંક કરવાની મંજૂરી આપે છે. પ્રક્રિયા શરૂ કરતા પહેલા, તમારે પહેલા ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ, voters.eci.gov.in ખોલી લો, અને 2002ની મતદાર યાદીમાં તમારું નામ, તમારા માતાપિતા અથવા દાદા-દાદીના નામ શોધવા પડશે. આ કરવા માટે, તમારે નોંધ લેવી પડશે કે તે સમયે તમારા પરિવારના સભ્યો અથવા દાદા-દાદીના નામ કયા મતવિસ્તાર અને સરનામાં 2002માં કયા હતા.

હંમેશા તમારું આધાર કાર્ડ તમારી સાથે રાખો

Add Zee News as a Preferred Source

આ કરવા માટે, પહેલા ચૂંટણી પંચની સત્તાવાર વેબસાઇટની ખોલી લો. Search Your Name in Last SIR પર ક્લિક કરો. પછી, રાજ્ય, મતવિસ્તાર અને અન્ય વિસ્તારો પસંદ કરો અને તમારા પરિવારનું નામ શોધો. પછી, યાદીની ડાબી બાજુએ આપેલ નોટ કરી લો. હંમેશા તમારું આધાર કાર્ડ તમારી સાથે રાખો.

નંબરથી સીધુ લોગ ઈન કરો

આ પછી, ચૂંટણી પંચની મુખ્ય વેબસાઇટ પર "Fill enumeration form" વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ તમારે તમારા OTPનો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરવાની જરૂર પડશે. આગળ, તમારું વર્તમાન EPIC દાખલ કરો. જો તમને તે ખબર ન હોય, તો તમે ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર તમારા મતવિસ્તારમાં તમારું નામ શોધી શકો છો. તમે તમારા નંબરથી સીધા લોગ ઇન કરીને આ કરી શકો છો.

આ લોકો સાથે તમારૂ નામ કરો લિંક

EPIC સાથે લોગ ઇન કર્યા પછી, તમારી વિગતો દાખલ કરો અને 2002 સાથે લિંક કરવાનો વિકલ્પ નીચે દેખાશે. અહીં, મતવિસ્તાર વગેરે શોધો, અને પછી 2002માં તમારા મતદાર IDમાં તમે નોંધેલ સીરીયલ નંબર દાખલ કરો. આમ કરવાથી તમે જે લોકો લિંક કરવા માંગો છો તેમના નામ પ્રદર્શિત થશે, જેમાં માતાપિતા, દાદા-દાદીનું નામનો સમાવેશ થાય છે.

આ કર્યા પછી, તમારે આધાર કાર્ડ માહિતી, ફોટો વગેરે સહિત કેટલીક વધુ વિગતો ભરવાની જરૂર પડશે.

આધારનો ઓટીપી નાખવો પડશે

પછી, આધાર કાર્ડ ઓથેન્ટિકેશન ખુલશે. તમારો આધાર નંબર દાખલ કરો અને OTP દાખલ કરો. આ કર્યા પછી, તમારું નામ 2002 સાથે લિંક થઈ જશે.

ત્યારબાદ તમને તમારા SIR નોંધણી થઈ ગયાની માહિતી મળશે, જેને તમે સેવ કરી શકો છો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
sirSIR Processsir enumeration formsir enumeration form Filling Processhow to fill sir enumeration formsir enumeration form detailsGujarati Newsknowledge news

Trending news