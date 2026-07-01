/સિયા કેતનના 36માંથી 27 ગુણ મળ્યા હતા, આદર્શ લગ્ન જીવનનો હતો દાવો, છતાં આટલો દર્દનાક અંત?

પુનાના બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલના પુત્ર કેતન અગ્રવાલની તેની જ મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ 18મી જૂન 2026ના રોજ ઐતિહાસિક લોહગઢ કિલ્લા પરથી ખીણમાં ધક્કો મારીને હત્યા કરી નાખી. આ હત્યાકાંડે દેશને હચમચાવી નાખ્યો છે. કેસમાં રોજેરોજ નવા ખુલાસા થયા કરે છે. હવે એક ખુલાસો એવો પણ થયો છે કે સિયા અને કેતનની કુંડળીમાં 36માંથી 27 ગુણ મળતા હતા. જે પ્રશ્ન ઊભો કરે છે કે શું કુંડળી મળે તો સંબંધની અને લગ્નજીવનની સફળતાની ગેરંટી હોઈ શકે? જાણો શું કહે છે જ્યોતિષ...
27 ગુણ મળતા હતા!
રિપોર્ટ મુજબ સિયાનો પરિવાર અને કેતનનો પરિવાર આ સંબંધને પરફેક્ટ મેચ ગણતો હતો. બંનેની કુંડળીને મિલાવવામાં આવી હતી અને 27 ગુણ મળતા હતા. પરિવારના જ્યોતિષીએ તેને સફળ અને આદર્શ લગ્ન ગણાવ્યાં હતા. પૂરેપૂરા રીતિ રિવાજથી સગાઈ પણ થઈ હતી. પરંતુ ગણતરીના મહિનાઓમાં સંબંધ દેશના સૌથી ચર્ચાસ્પદ હત્યા કેસમાં ફેરવાઈ ગયો છે. પરિવારના સૂત્રો મુજબ જાન્યુઆરી 2026માં કેતન અગ્રવાલ અને સિયા ગોયલનો સંબંધ આગળ વધારતા પહેલા બંને પરિવારોએ કુંડળી મેળવી હતી. આ માટે પરિવારના જ્યોતિષને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે બંનેની કુંડળીમાં 36માથી 27 ગુણ મળતા હતા. જેને વિવાહ માટે સારા ગણવામાં આવ્યા.
કુંડળી મેચ કર્યા બાદ આગળ વધાર્યો સંબંધ
અન્ય યોગ અને દોષ જોવા પણ જરૂરી
વૈદિક જ્યોતિષમાં આવી કુંડળીના અનેક એવા યોગ અને દોષ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે સંકેત આપે છે કે વિવાહ બાદ સમસ્યા થઈ શકે છે. જો કે તેની સાથે બચાવના ઉપાય પણ જણાવવામાં આવ્યા છે.
ફક્ત ગુણ મળે તે પૂરતું નથી
અનુભવી જ્યોતિષાચાર્ય શ્યામ ઠાકુરે ઝી મીડિયા સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે લગ્ન માટે છોકરા અને છોકરીના ફક્ત ગુણ મળે તે પૂરતું નથી. આખી કુંડળીનું વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. કુંડળીમાં શુક્ર, મંગળ સહિત અન્ય ગ્રહોની સ્થિતિ જોવી જોઈએ. ખાસ કરીને ક્રૂર ગ્રહ જેમ કે રાહુ, શનિની સ્થિતિ પર ખાસ ધ્યાન અપાય છે.
જો કુંડળીના ગ્રહોનું સારી રીતે વિશ્લેષણ થાત તો શું કેતનનો જીવ બચી શકત? જેના પર જ્યોતિષાચાર્ય શ્યામ ઠાકુરે કહ્યું કે જો સારી રીતે વિશ્લેષણ થાત તો આજે ચીજો અલગ હોઈ શકત. કારણ કે કુંડળી મેચ કરનારા જ્યોતિષાચાર્યમાં કોઈ કમી પણ હોઈ શકે છે. પરંતુ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કોઈ કમી નથી.
નવેમ્બરમાં હતી લગ્નની યોજના
શું કહ્યું સિયાના ભાઈએ?
(Disclaimer- અહીં જ્યોતિષાચાર્યનો મત અને વૈદિક જ્યોતિષની માન્યતાના આધારે માહિતી લેવામાં આવી છે. જેને કોઈ પણ અપરાધિક મામલાનું તથ્યાત્મક કે કાનૂની તારણ ન ગણવું જોઈએ.)