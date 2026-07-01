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સિયા કેતનના 36માંથી 27 ગુણ મળ્યા હતા, આદર્શ લગ્ન જીવનનો હતો દાવો, છતાં આટલો દર્દનાક અંત?

Ketan Agarwal Case: પુનાના કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં હવે એક વાત એ સામે આવી છે કે કેતન અને સિયાની જ્યારે કુંડળી મેચ કરવામાં આવી તો 36માંથી 27 ગુણ મળતા હતા. જેને વૈદિક જ્યોતિષમાં ખુબ સારું ગણવામાં આવે છે. ત્યારે આ ગુણ મળવા એ ખરેખર લગન જીવનની સફળતાની ગેરંટી છે? કેતન હત્યાકાંડ બાદ હવે આ સવાલ પણ ઊભો થયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 01, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:37 PM IST
સિયા કેતનના 36માંથી 27 ગુણ મળ્યા હતા, આદર્શ લગ્ન જીવનનો હતો દાવો, છતાં આટલો દર્દનાક અંત?
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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