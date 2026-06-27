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બેશરમ અને ગંદી! પ્લેનમાં આવીને 'વેડિંગ લોકેશન' બતાવ્યું અને પછી... સિયા પ્રત્યે તમારું માન ઘટાડી દેશે આ ખુલાસો!

Ketan Murder Case : બેશરમીની તો કોઈ હદ હોય, સિયા લગ્ન પહેલાં ચેતન સાથે જોધપુર ફરવા માટે ગઈ હતી અને 2 દિવસ ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં રોકાઈ હતી. આટલું ઓછું હોય એમ જે હવેલીમાં એ લગ્ન કરવાની હતી એ હવેલી જોવા માટે પણ ચેતન સાથે ફ્લાઈટમાં જઈને એક જ દિવસમાં રિટર્ન આવી ગઈ હતી. એને ખબર હતી કે કેતન સાથે તેના લગ્ન થવાના છે આમ છતાં એ ચેતન સાથે ફલાઈટમાં ઉડાઉડ કરતી હતી. જુઓ આ ચોંકાવનારો અહેવાલ...

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 27, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:59 PM IST
બેશરમ અને ગંદી! પ્લેનમાં આવીને 'વેડિંગ લોકેશન' બતાવ્યું અને પછી... સિયા પ્રત્યે તમારું માન ઘટાડી દેશે આ ખુલાસો!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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