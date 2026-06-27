બેશરમ અને ગંદી! પ્લેનમાં આવીને 'વેડિંગ લોકેશન' બતાવ્યું અને પછી... સિયા પ્રત્યે તમારું માન ઘટાડી દેશે આ ખુલાસો!

પુણેના બહુચર્ચિત કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસની આરોપી સિયા ગોયલ અને તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરીના સંબંધોને લઈને કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. ક્રિકેટના મેદાન પર બંનેની દોસ્તી થઈ અને પ્રેમ થયો. ચેતન સિયાના ભાઈ સાહિલ સાથે ક્રિકેટ રમતો હતો. બંને ભાઈબંધો પણ હતા. ભાઈએ જ સિયા સાથે મીટિંગ કરાવી હતી. જેથી પોલીસ સિયાના ભાઈ સાહિલની પણ પૂછપરછ કરી રહી છે. હવે આ કેસમાં નવા ખુલાસા સામે આવ્યા છે. એ સાંભળશો તો તમને સિયા પ્રત્યેનું માન ઘટી જશે કે એક છોકરી આ હદે કઈ રીતે જઈ શકે.
કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસની મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલનો બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરીનો હવે જોધપુરનું કનેક્શન સામે આવ્યું છે. ચેતન ચૌધરી એ જોધપુર જિલ્લાના બિલાડા વિસ્તારના પલાસની ગામનો રહેવાસી છે. સિયા અને ચેતને તેમના પ્રેમ પ્રકરણને અત્યાર સુધી દુનિયાથી છુપાવીને રાખ્યું હતું, તે જ સંબંધ હવે આ મર્ડર મિસ્ટ્રીની સૌથી મહત્વની કડી બની ગયો છે.
જોધપુરની ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં રોકાયા હતા બંને
પલાસની ગામના લોકો અને ચેતનના મિત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ડિસેમ્બર ૨૦૨૫માં ચેતન તેની ગર્લફ્રેન્ડ સિયા ગોયલને લઈને જોધપુર આવ્યો હતો. બંને જણા શહેરની એક ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં રોકાયા હતા અને બે દિવસ સાથે રહ્યાં હતા. આ દરમિયાન તેઓ જોધપુરનો પ્રખ્યાત મેહરાનગઢ કિલ્લો જોવા પણ ગયા હતા. હવે આની પર કેવી રીતે ભરોસો કરવો એ સૌથી મોટો સવાલ છે. જે સિયા બીજા સાથે હોટલોમાં રાતો ગુજારતી હતી એ સિયા કેતન સાથે લગ્ન કરવાની હતી. આટલું ઓછું હોય તેમ લગ્નની હોટલ જોવા માટે પણ તે ચેતન સાથે ગઈ હતી એની વિગતો પણ અમે તમને અહીં જણાવીશું..
ચેતન ડિસેમ્બરમાં સિયાને ફરવા માટે લઈને આવ્યો હતો ત્યારે ચેતનના એક મિત્રએ બંનેને સાથે જોયા હતા અને ચેતનને ગામડે આવવા કહ્યું હતું. પરંતુ ચેતને ચોખ્ખી ના પાડી દીધી હતી. તેણે કહ્યું હતું કે જો સિયા ગામડે જશે તો ઘરના લોકોને તેમના અફેર વિશે ખબર પડી જશે. આમ બંને જણા ઘણા સમયથી એક સાથે ફરતા હોવા છતાં એના પરિવારને શંકા ન જાય એ સૌથી મોટો સવાલ છે.
મારવાડની સંસ્કૃતિ અને હેરિટેજ સિયાની પહેલી પસંદ હતી
કેતનના પિતાના દાવાઓ
ખરાબ આદતોથી પરેશાન હતો પરિવાર?
પડોશમાં જ હતી એકબીજાની ઓફિસ
ચેતનના પિતા પુનામાં ડ્રાયફ્રૂટ્સનો વેપાર કરે છે. એમની ઓફિસની બિલકુલ સામે જ સિયાના પિતાની પ્રોપર્ટી બિઝનેસની ઓફિસ છે. ચેતન અને સિયા એક જ કોલેજમાં ભણતા હતા. સિયા અવાર નવાર પિતાની ઓફિસ આવતી હતી. આ દરમિયાન બંને વચ્ચે મુલાકાતો થઈ અને બંને એકબીજાના પ્રેમમાં બંધાયા હતા. જોકે, આ અંગે પરિવારને જાણ ન હોવાના દાવા થઈ રહ્યાં છે.
ચાર બહેનો વચ્ચે એક જ ભાઈ છે ચેતન
23 વર્ષનો ચેતન ચાર બહેનો વચ્ચે એકનો એક ભાઈ છે. કોરોના સમયે પિતાના વેપારને નુક્સાન થતાં તેને ભણવાનું છોડી દઈ પિતા સાથે ધંધામાં જોડાઈ ગયો હતો. પરિવાર કેટલાયે વર્ષોથી પુનામાં જ રહે છે. જ્યારે તેમનું પૈતૃક ઘર હજુ પણ પલસાનીમાં છે. ચેતનની પડોશી મોનિકા સીરવી કહે છે કે તે ચેતનને નાનપણથી ઓળખે છે. એ શાંત સ્વભાવનો છોકરો છે એ કોઈની સાથે ઝઘડો પણ ના કરી શકે. એ ચેતન પર પુનાના વેપારીના દીકરા કેતન અગ્રવાલની હત્યાનો આરોપ લાગ્યો છે.
FAQs
પ્રશ્ન ૧: સિયા અને ચેતનની મુલાકાત સૌપ્રથમ ક્યાં અને કોના દ્વારા થઈ હતી?
જવાબ: સિયાના ભાઈ સાહિલ સાથે ચેતન ક્રિકેટ રમતો હોવાથી ભાઈએ જ બંનેની મુલાકાત કરાવી હતી.
પ્રશ્ન ૨: પોલીસ આ કેસમાં સિયાના ભાઈ સાહિલની પૂછપરછ શા માટે કરી રહી છે?
જવાબ: સાહિલ અને ચેતન પાકા મિત્રો હોવાથી સિયા-ચેતનના સંબંધોમાં તેની ભૂમિકાની તપાસ થઈ રહી છે.
પ્રશ્ન ૩: મુખ્ય આરોપી ચેતન ચૌધરી મૂળ ક્યાંનો રહેવાસી છે અને તેનું શું કનેક્શન મળ્યું છે?
જવાબ: ચેતન મૂળ જોધપુર જિલ્લાના બિલાડા વિસ્તારના પલાસની ગામનો રહેવાસી છે.
પ્રશ્ન ૪: ડિસેમ્બર ૨૦૨૫માં સિયા અને ચેતને જોધપુરમાં ચોરીછૂપીથી ક્યાં રાતો ગુજારી હતી?
જવાબ: બંને જોધપુરની એક ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં બે દિવસ રોકાયા હતા અને મેહરાનગઢ કિલ્લો ફર્યા હતા.
પ્રશ્ન ૫: ચેતને જોધપુર પ્રવાસ દરમિયાન પોતાના મિત્રને ગામડે આવવાની ના કેમ પાડી હતી?
જવાબ: જો સિયા ગામડે જાય તો પરિવારને તેમના અફેર (પ્રેમ પ્રકરણ) વિશે ખબર પડી જવાની બીક હતી.
પ્રશ્ન ૬: સિયાને રાજસ્થાનમાં ફરવા માટે કઈ વસ્તુઓ સૌથી વધુ પસંદ હતી?
જવાબ: સિયાને મારવાડી સંસ્કૃતિ, જોધપુરની હેરિટેજ લાઈફસ્ટાઈલ અને ઉદયપુરની સુંદરતા બહુ ગમતી હતી.
પ્રશ્ન ૭: સિયા અને ચેતને પોતાના સંબંધો દુનિયાથી છુપાવવા સોશિયલ મીડિયા પર શું કર્યું હતું?
જવાબ: ચેતને ક્યારેય સિયા સાથેનો કોઈ ફોટો કે વીડિયો પબ્લિક પ્લેટફોર્મ પર શેર કર્યો નહોતો.
પ્રશ્ન ૮: કેતનની હત્યાના એક મહિના પહેલાં સિયા અને ચેતને ઉદયપુરમાં કઈ શરમનાક કરતૂત કરી હતી?
જવાબ: સિયા ચેતનને પ્લેનમાં એ જ લક્ઝરી હોટલ બતાવવા લઈ ગઈ હતી જ્યાં તેના લગ્ન કેતન સાથે થવાના હતા.
પ્રશ્ન ૯: પુણેમાં સિયા અને ચેતનના પરિવારો વચ્ચે ધંધાકીય રીતે શું કનેક્શન હતું?
જવાબ: ચેતનના પિતાની ડ્રાયફ્રૂટ્સની ઓફિસની બિલકુલ સામે જ સિયાના પિતાની પ્રોપર્ટીની ઓફિસ હતી.
પ્રશ્ન ૧૦: ચેતન અને સિયા વચ્ચે પ્રેમ કઈ રીતે પાંગર્યો હતો?
જવાબ: બંને એક જ કોલેજમાં ભણતા હતા અને સિયા પિતાની ઓફિસે આવતી ત્યારે તેમની મુલાકાતો થતી હતી.