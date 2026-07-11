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શું સિયાએ જ કેતનને મારી નાખ્યો? પોલીસ કોર્ટમાં કેવી રીતે સાબિત કરશે, જાણો કયા છે પોલીસ સામે પડકારો

Siya Goyal case :  સિયાના કેસમાં રોજ નવા વળાંક આવે છે. પુણેના લોહાગઢ કેસમાં પોલીસે આરોપ લગાવ્યો છે કે સિયા ગોયલ અને તેના કથિત બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરીએ કેતન અગ્રવાલને ખીણમાં ધક્કો મારવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. જોકે, આ કોર્ટમાં સાબિત થવાનું બાકી છે. પોલીસ પાસે પ્રત્યક્ષદર્શીઓ કે નિર્ણાયક પુરાવાનો અભાવ છે અને કેસ સંજોગોવશાત્ પુરાવા પર આધારિત છે. ફરિયાદ પક્ષે કોર્ટમાં સાબિત કરવું પડશે કે કેતન આકસ્મિક રીતે પડ્યો ન હતો પરંતુ જાણી જોઈને તેને ખીણમાં મૃત્યુ તરફ ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 11, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:38 PM IST
શું સિયાએ જ કેતનને મારી નાખ્યો? પોલીસ કોર્ટમાં કેવી રીતે સાબિત કરશે, જાણો કયા છે પોલીસ સામે પડકારો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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