/શું સિયાએ જ કેતનને મારી નાખ્યો? પોલીસ કોર્ટમાં કેવી રીતે સાબિત કરશે, જાણો કયા છે પોલીસ સામે પડકારો

Pune ketan agarwal Murder : હાઇ-પ્રોફાઇલ આ પુનાના વેપારીના મર્ડર કેસમાં પોલીસ માટે તપાસ હવે પર્વતના ચોક્કસ ભાગ પર કેન્દ્રિત છે જ્યાંથી 18 જૂને 26 વર્ષીય કેતન અગ્રવાલનું મૃત્યુ થયું હતું. શરૂઆતમાં આ ઘટનાને ટ્રેકિંગ અકસ્માત તરીકે ગણવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્રણ અઠવાડિયામાં તે કથિત હત્યાની તપાસમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી.
કેતનની મંગેતર 20 વર્ષીય સિયા ગોયલ અને તેના કથિત બોયફ્રેન્ડ 22 વર્ષીય ચેતન ચૌધરીની આ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પુણે ગ્રામીણ પોલીસે આરોપ લગાવ્યો છે કે સિયા કેતન સાથે લગ્ન કરવા માગતી ન હતી. તે ચેતનને પ્રેમ કરતી હતી. પરિણામે, બંનેએ કેતનની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું અને તેને લોહગઢ કિલ્લાથી ખીણમાં ધકેલી દીધો હતો.
પોલીસનો દાવો શું છે?
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સિયા અને ચેતને અગાઉથી હત્યાની યોજના બનાવી હતી. તપાસમાં એક કાફેમાં મીટિંગ્સ, કથિત રિહર્સલ અને હત્યા કરવાનો અગાઉ નિષ્ફળ પ્રયાસનો પણ ઉલ્લેખ છે. પોલીસ જણાવે છે કે, તેમની યોજના પર કામ કરતા આ બંને કેતનને કિલ્લામાં લઈ ગયા અને તેને ધક્કો મારી દીધો હતો.
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જોકે, હાલમાં પોલીસ દ્વારા આ ફક્ત આરોપો જ રહ્યા છે; આમાંથી કોઈ પણ દાવા હજુ સુધી કોર્ટમાં સાબિત થયા નથી. સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી હાલમાં ફક્ત આરોપી છે, દોષિત નથી. એટલે પોલીસ સામે પણ આ હત્યાકેસમાં સિયા અને ચેતનને સજા અપાવવી એ પડકારો છે. કેતનના પિતાએ પણ રાષ્ટ્રપતિને આ બાબતે અરજી કરી છે. પોલીસ માટે આ કેસ એક પડકારરૂપ છે.
શા માટે પોલીસને ટેન્શન
કોર્ટમાં સિયા અને ચેતનને દોષિત ઠેરવવા માટે પોલીસે ફક્ત આરોપોથી આગળ વધીને નક્કર પુરાવા રજૂ કરવા પડશે. જો સિયા અને ચેતન વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ સ્થાપિત થાય તો પણ તે હત્યાના સંભવિત હેતુને સાબિત કરવા માટે જ કામ કરશે. કાફેમાં થયેલી મુલાકાતો અને કથિત રિહર્સલ પૂર્વયોજિત યોજના તરફ ઈશારો કરી શકે છે. મોબાઇલ ફોન રેકોર્ડ્સ, વાતચીત, કપડાં, સીસીટીવી ફૂટેજ, લોકેશન ડેટા અને ઘટના પછી બંને વ્યક્તિઓનું વર્તન પણ આ તપાસની કડીને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
જોકે, કોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન રહેશે : શું કેતન લપસી ગયો હતો, સંતુલન ગુમાવવાને કારણે પડી ગયો હતો, કે પછી તેને જાણી જોઈને ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો? જ્યાં સુધી પોલીસ આ પ્રશ્નનો સ્પષ્ટ અને વિશ્વસનીય જવાબ ન આપે, ત્યાં સુધી સિયાને સજા અપાવવી અધરી છે. સિયાનો વકીલ એ સ્વીકારવા તૈયાર જ નહીં હોય કે સિયા અને ચેતને ભેગા મળીને કેતનને ખીણમાં ધક્કો મારી દીધો હતો. કારણ કે એમને જોનાર કોઈ પ્રત્યક્ષદર્શી નથી.
પોલીસ સામે સૌથી મોટો પડકાર શું છે?
તપાસ દરમિયાન નાર્કો-વિશ્લેષણ અથવા લાઇ-ડિટેક્ટર પરીક્ષણની પરવાનગી માંગતી કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલી અરજીમાં, પુણે ગ્રામીણ પોલીસે કથિત રીતે સ્વીકાર્યું હતું કે તેમની પાસે ધક્કો મારવાના વાસ્તવિક કૃત્યને જોનાર કોઈ પ્રત્યક્ષદર્શીનો અભાવ હતો. કેતનને કોણે ધક્કો માર્યો તે નિશ્ચિતપણે સાબિત કરવા માટે પોલીસ પાસે નિર્ણાયક પુરાવાનો પણ અભાવ છે. જેથી પોલીસ એક બાદ એક કડીઓ જોડી રહી છે.
પોલીસે કોર્ટને જાણ કરી હતી કે તેમની પાસે સિયા અને ચેતનના કથિત કબૂલાતના નિવેદનો છે. જોકે, ભારતીય કાયદા હેઠળ, પોલીસ કસ્ટડીમાં કરવામાં આવેલી કબૂલાત સામાન્ય રીતે કોર્ટમાં સ્વીકાર્ય પુરાવા માનવામાં આવતી નથી. જેથી પોલીસ માટે પણ આ કેસ એક પડકાર છે.
વરિષ્ઠ વકીલે શું કહ્યું?
આરુષિ-હેમરાજ હત્યા કેસ દરમિયાન અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટમાં રાજેશ અને નુપુર તલવારનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા વરિષ્ઠ વકીલ તનવીર અહેમદ મીર જણાવે છે કે પોલીસ કસ્ટડીમાં કરવામાં આવેલી કબૂલાત કાયદેસર રીતે વિશ્વસનીય નથી.
તેમણે નોંધ્યું છે કે અદાલતો જાહેર લાગણીઓ પર તેમના ચુકાદાઓનો આધાર રાખતી નથી. કોર્ટ ફક્ત ફરિયાદ પક્ષ શું સાબિત કરવામાં સફળ રહ્યો છે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. મીરના મતે, આ કેસ મુખ્યત્વે પરિસ્થિતિગત પુરાવા પર આધાર રાખે છે; આવા કિસ્સાઓમાં ફરિયાદ પક્ષે કોઈ નબળા કડીઓ વિના પુરાવાઓની એક મજબૂત સાંકળ સ્થાપિત કરવી જોઈએ.
પરિસ્થિતિગત પુરાવા અંગે કાયદો શું છે?
ભારતીય કાયદા હેઠળ, હત્યાનો આરોપ સાબિત કરવા માટે પ્રત્યક્ષદર્શી અથવા વિડિઓ ફૂટેજની હાજરી ફરજિયાત નથી. ફક્ત પરિસ્થિતિજન્ય પુરાવાના આધારે દોષિત ઠેરવી શકાય છે, જો પુરાવાની સંપૂર્ણ સાંકળ મજબૂત અને એકરૂપ હોય.
૧૯૫૨માં હનુમંત વિરુદ્ધ મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે કોઈ વ્યક્તિને ફક્ત શંકાના આધારે દોષિત ઠેરવી શકાય નહીં. ત્યારબાદ ૧૯૮૪માં શરદ બિરધીચંદ શારદા વિરુદ્ધ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય કેસમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે 'પંચશીલ સિદ્ધાંતો' તરીકે ઓળખાતા સંજોગોવશાત્ પુરાવા અંગે પાંચ મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંતો જાહેર કર્યા હતા..
આ સિદ્ધાંતો અનુસાર, દરેક સંજોગો સંપૂર્ણપણે સાબિત થવા જોઈએ; બધા સંજોગો ફક્ત આરોપી તરફ જ નિર્દેશ કરે છે; તે નિર્ણાયક હોવા જોઈએ; જે કોઈપણ અન્ય વાજબી પૂર્વધારણાને સંપૂર્ણપણે નકારીને બધી કડીઓ એક સાંકળ બનાવવા માટે ભેગા થવી જોઈએ જે આરોપીની નિર્દોષતાની કોઈ વાજબી શક્યતા છોડે નહીં.
તનવીર મીર આને 'અતૂટ સાંકળ' તરીકે વર્ણવે છે. તેમના મતે, ફરિયાદ પક્ષ ફક્ત એવો દાવો કરી શકતો નથી કે ઘણા પાસાઓ શંકાસ્પદ છે; તેણે દરેક ભૌતિક હકીકતને સાબિત કરવા માટે કડીઓ જોડવી પડશે.
આરુષિ-હેમરાજ કેસને ઉદાહરણ તરીકે કેમ ટાંકવામાં આવી રહ્યો છે?
મીર જણાવે છે કે આરુષિ-હેમરાજ હત્યા કેસ આવા કેસોનું સૌથી ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. 2013 માં એક ખાસ CBI કોર્ટે રાજેશ અને નુપુર તલવારને દોષિત ઠેરવ્યા હતા, પરંતુ 2017 માં અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટે તેમને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા.
હાઇકોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે ફરિયાદ પક્ષ પરિસ્થિતિજન્ય પુરાવાઓની સંપૂર્ણ સાંકળ સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો છે. તે નિર્ણાયક રીતે સાબિત થઈ શક્યું નથી કે કોઈ બહારનો વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રવેશી શક્યો ન હતો. વધુમાં, હત્યામાં વપરાયેલા હથિયાર અંગે શંકાઓ ચાલુ રહી હતી. જે સાબિત થઈ શકી જ નહોતી.
પુણે કેસમાં કોર્ટ કયા પરિબળો પર વિચાર કરી શકે છે?
સૌથી મોટો પ્રશ્ન આ રહે છે.
તનવીર મીર માને છે કે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન એ ચોક્કસ પર્વત પર કેન્દ્રિત છે જ્યાંથી કેતન પડ્યો હતો. કોર્ટ એ પર્વતનો ઢાળ કેવો હતો, ધારનું જોખમ સ્તર, સ્થળ તરફ જતો રસ્તો, કેતને કયા પ્રકારના જૂતા પહેર્યા હતા. તેના પડવાની દિશા, તેની ઇજાઓનું સ્વરૂપ અને સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં તે સ્થાન પરથી લપસીને પડી જવાનું શક્ય હતું કે કેમ તેની તપાસ કરી શકે છે.
કાનૂની દૃષ્ટિએ, મુખ્ય પ્રશ્નો સૌથી અગત્યના