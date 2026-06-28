સિયા ગોયલના માતા-પિતાએ જણાવ્યું દીકરીનું 'સત્ય', 12 કલાક પૂછપરછ અને 7 સવાલ-જવાબ, જાણો પોલીસને શું પુરાવા મળ્યા?

કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસની તપાસ કરતા પુણેની લોનાવાલા પોલીસે આરોપી સિયા ગોયલના માતા-પિતાની પૂછપરછ કરી છે. આ પહેલા આશરે 8 કલાકની પૂછપરછમાં સિયાના ભાઈ સાહિલે જણાવ્યું હતું કે ચેતન તેનો મિત્ર હતો અને ક્રિકેટ રમવા સમયે બંનેની મુલાકાત થઈ હતી. પરંતુ જો સિયાએ લગ્નનું કહ્યું હોત તો બંનેના લગ્ન કરાવી દેવામાં આવ્યા હોત.
તો 12 કલાકની પૂછપરછમાં સિયાના માતા-પિતાએ જણાવ્યું કે તેને ખ્યાલ હતો કે ચેતન અને સાહિલ મિત્ર છે, પરંતુ તેને ક્યારેય જોયા નહોતા અને સિયાના તેની સાથે સંબંધોનો ખ્યાલ નહોતો. સવારે આશરે 11 કલાકે શરૂ થયેલી પૂછપરછ દરમિયાન પ્રવીણ-પૂજાની સાથે સાહિલ પણ હતો. પોલીસ સૂત્ર અનુસાર પૂછપરછ દરમિયાન ગોયલ પરિવારને ઘણા સવાલો કરવામાં આવ્યા.
સવાલઃ શું સિયા અને ચેતનની દોસ્તી અને પ્રેમ સંબંધો વિશે શું ખબર હતી?
જવાબઃ નહીં, સિયા-ચેતનની મિત્રતા અને પ્રેમ સંબંધ વિશે જાણકારી નહોતી. સિયાએ ક્યારેય ચેતન વિશે નથી જણાવ્યું.
સવાલઃ શું સિયાએ ચેતન સાથે લગ્ન કરવાની વાત કે જીદ કરી હતી?
જવાબઃ નહીં, સિયાએ ક્યારેય ચેતન સાથે લગ્ન કરવાની વાત નથી કરી.
સવાલઃ શું કેતનની સાથે સંબંધ સિયાની સહમતિથી નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો?
જવાબઃ હા, કેતન સાથે સંબંધ સિયાની સમજુતિથી નક્કી થયો હતો. સંબંધ મિત્તલ પરિવાર લાવ્યો હતો અને હા કહેતા પહેલા સિયાને કેતન અગ્રવાલ વિશે જણાવતા તેની તસવીરો દેખાડી હતી. સિયાએ કેતનને પસંદ કર્યો હતો અને તેની સહમતિ મળ્યા બાદ જ અગ્રવાલ પરિવાર સાથે સંબંધની વાત આગળ વધારી હતી. લગ્નનો અંતિમ નિર્ણય લેતા પહેલા પણ સિયા સાથે વાત કરી ખાતરી કરવામાં આવી કે તેને કેતન પસંદ છે. સિયાની સહમતિથી સગાઈ કરવામાં આવી હતી.
સવાલઃ શું સિયાને કેતન પસંદ નહોતો?
જવાબઃ સિયાએ ક્યારેય આ વિશે વાત નથી કરી. સંબંધ નક્કી થવા અને સગાઈ થયા બાદ બંને ફોન પર વાતચીત અને મુલાકાત કરતા હતા. પરિવારની સહમતિથી બંને મળતા હતા.. ઘણીવાર ફરવા પણ ગયા છે. કેતન ઘણીવાર અમારી ઘરે આવ્યો, પરંતુ સિયાએ ક્યારેય તે ફરિયાદ નથી કરી કે તેને કેતનનો સ્વભાવ પસંદ નથી.
સવાલઃ શું સિયા પર કેતન સાથે લગ્ન કરવાનું દબાણ હતું?
જવાબઃ નહીં, સિયા પર કેતન સાથે લગ્ન કરવાનું કોઈ દબાણ નહોતું. સિયાએ તે નથી કહ્યું કે તે મજબૂરીમાં લગ્ન કરી રહી છે અને ન ક્યારેય તેની વાતો પરથી લાગ્યું. સિયા લાડલી દીકરી છે, તેના પર ક્યારેય કોઈ દબાણ નથી કર્યું.
સવાલઃ શું કેતન સાથે સંબંધ નક્કી થયા બાદ પણ સિયા ચેતનને મળતી હતી?
જવાબઃ અમને સિયા અને ચેતનના મળવા વિશે જાણકારી નહોતી. બંનેના સંબંધ વિશે પણ ખ્યાલ નહોતો.
સવાલઃ શું સાહિલ અને ચેતનની મિત્રતા વિશે ખબર હતી?
જવાબઃ સાહિલે જણાવ્યું હતું કે ચેતન તેનો મિત્ર છે અને બંને સાથે ક્રિકેટ રમે છે. પરંતુ સાહિલના ઘણા મિત્ર છે, જેના વિશે તે વાત કરતો હતો, પરંતુ અમે ન ક્યારેય તેને જોયો છે અને ન સાહિલે તેને ક્યારેય ઘરે લાવ્યો નથી.
સવાલઃ શું તમને કેતનની હત્યાના ષડયંત્રની ખબર હતી?
જવાબઃ નહીં, સિયા આવું ષડયંત્ર રચી શકે છે, કેતનની હત્યા કરી શકે છે, તેનો વિચાર પણ નહોતો. અમને વિશ્વાસ નહોતો કે સિવાય આવું કંઈ કરી શકે છે. કેતન તેનો મંગેતર હતો અને બંનેના લગ્ન થવાના હતા. કેતન ઘરે આવતો હતો, સિયાની સાથે ફરવા જતો હતો. બંનેને હંમેશા હસ્તા જોયા, તેથી ક્યારેય ન લાગ્યું કે સિયા હત્યાનું ષડયંત્ર રચી રહી છે.