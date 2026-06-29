/કેતન પાસેથી 1 કરોડ રૂપિયા લઈએ સિયાએ ચેતનને આપી દીધા? 3 વર્ષ બાદ લગ્નનું આ પ્રેમીપંખીડાંનું હતું પ્લાનિંગ

Siya Goayal 1 cr Money કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસ હવે વધુને વધુ પેચીદો બનતો જાય છે. એક બાદ એક ખુલાસાઓ તમને હચમચાવી શકે છે. કેતનની હત્યાની આરોપી મંગેતર સિયાએ લગ્નની ખરીદી માટે કેતન અગ્રવાલ પાસેથી ₹1 કરોડ લીધા હોવાની ચર્ચાઓ સામે આવી છે. આ રકમ તેને પ્રેમી ચેતન ચૌધરીને આપી દીધી હતી. લગ્નની ખરીદીની આડમાં આ પૈસા કાઢવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ સૂત્રોએ ખુલાસો કર્યો છે કે સિયા ગોયલ (20) અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી (22) એ કેતન અગ્રવાલની હત્યાની યોજના બનાવી ન હતી, પરંતુ આ કેસમાંથી બહાર આવી ગયા બાદ થોડા વર્ષો પછી લગ્ન કરવાનો ઇરાદો રાખીને તેમના ભવિષ્યનું પણ પ્લાનિંગ કરી દીધું હતું. પુણેના લોહાગઢ કિલ્લામાં કેતનને ખડક પરથી ધક્કો મારવા બદલ ૧૮ જૂનના રોજ સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ત્રણ વર્ષ પછી લગ્ન કરવાની યોજના
આ રીતે સિયાએ ચેતનને આપ્યો હતો સંકેત
ચેતને કારને બદલે સ્કૂટરથી પહોંચ્યો હતો લોહાગઢ કિલ્લા પર
શું સિયા ક્યારેય કેતન સાથે લગ્ન કરવાનો ઇરાદો નહોતો?
સિયાએ પોલીસ તપાસમાં એવો ખુલાસો કર્યો છે કે તે ક્યારેય કેતન સાથે લગ્ન કરવા માંગતી નહોતી, જોકે, સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સમાં અસંખ્ય ફોટોગ્રાફ્સ, વીડિયો અને રીલ્સ છે જેમાં તેઓ ખૂબ જ ખુશ દેખાઈ રહ્યા છે. NDTVના અહેવાલ મુજબ, સિયાએ પોલીસને કહ્યું કે તે ક્યારેય કેતન સાથે લગ્ન કરવા માંગતી નહોતી. હવે આ કેસ દેશભરમાં ટોક ઓફ ધી ટાઉન બની ગયો છે. કેતન અગ્રવાલના મર્ડરમાં રોજ નવા ખુલાસાઓ તી રહ્યાં છે.