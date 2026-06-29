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કેતન પાસેથી 1 કરોડ રૂપિયા લઈએ સિયાએ ચેતનને આપી દીધા? 3 વર્ષ બાદ લગ્નનું આ પ્રેમીપંખીડાંનું હતું પ્લાનિંગ

Siya goyal Mastermind : હવે આ સિયાના કેસમાં એક એવો ખુલાસો થયો છે. જે સાંભળીને તમે હચમચી જશો. સિયાએ લગ્નની ખરીદીના બહાને તેના મંગેતર કેતન અગ્રવાલ પાસેથી ₹1 કરોડ લીધા અને તેના પ્રેમી ચેતનને આપ્યા હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યાં છે.  પોલીસ તપાસમાં આ બાબત ખૂલીને સામે આવી છે જોકે, આ મામલે આધારભૂત કોઈ વિગતો નથી. સિયાએ તેના મંગેતર પાસેથી ₹1 કરોડ લીધા અને ચેતનને આપ્યા હતા કારણ કે તે તેની આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત બનાવી શકે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 29, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:48 PM IST
કેતન પાસેથી 1 કરોડ રૂપિયા લઈએ સિયાએ ચેતનને આપી દીધા? 3 વર્ષ બાદ લગ્નનું આ પ્રેમીપંખીડાંનું હતું પ્લાનિંગ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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