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સિયા ગોયલ કોડ વર્ડમાં ચેતન ચૌધરી સાથે કરતી હતી વાત, કેતન મર્ડર કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

Ketan Murder Case: પુણેના કેતન મર્ડર કેસમાં નવો ખુલાસો થયો છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, સિયા ગોયલ તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે કોડ વર્ડમાં વાત કરતી હતી. હવે પોલીસ બન્નેને સામસામે બેસાડીને પૂછપરછ કરવા માંગે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 03, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:50 PM IST
સિયા ગોયલ કોડ વર્ડમાં ચેતન ચૌધરી સાથે કરતી હતી વાત, કેતન મર્ડર કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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