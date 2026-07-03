/સિયા ગોયલ કોડ વર્ડમાં ચેતન ચૌધરી સાથે કરતી હતી વાત, કેતન મર્ડર કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

Ketan Murder Case: પુણેના કેતન મર્ડર કેસમાં રોજ નવા-નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી પર આરોપ છે કે, બન્નેએ મળીને કેતનની હત્યા કરી દીધી. કેતનને લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારીને 400 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ફેંકી દીધો, જેના કારણે તેનું મોત નીપજ્યું. હવે પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, ચેતન અને સિયા અવારનવાર કોડ વર્ડમાં વાત કરતા હતા. આનાથી પોલીસની શંકા વધુ મજબૂત બની છે. પોલીસ હવે બન્નેને સામસામે બેસાડીને પૂછપરછ કરવાનું આયોજન કરી રહી છે.
સિયા અને ચેતન અવારનવાર વાતચીતમાં કોડ વર્ડનો ઉપયોગ કરતા હતા અને નિકનેમથી બોલાવતા હતા. પોલીસે સિયાનો બીજો મોબાઈલ ફોન પણ હવે જપ્ત કરી લીધો છે. આનાથી અન્ય ઘણા ખુલાસા થવાની આશા છે. આ દરમિયાન પુણેની એક કોર્ટે શુક્રવારે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીને હત્યાના કેસમાં 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.
'કોડ વર્ડમાં મળી ચેટ્સ'
પ્રોસિક્યુશને પોલીસ કસ્ટડી ત્રણ દિવસ વધારવાની માંગ કરી હતી, જેનો સિયા અને ચેતનના વકીલે વિરોધ કર્યો હતો. પ્રોસિક્યુશને દલીલ કરી હતી કે, સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીના મોબાઈલ ફોનમાંથી મળેલા ડેટામાં ઈશારા અને કોડેડ ભાષામાં ચેટ હતી. તેનો અર્થ સમજવા માટે તેમને કસ્ટડીમાં લઈને પૂછપરછ કરવી જરૂરી છે.
જો કે, ગોયલ અને ચૌધરીના વકીલે આ અરજીનો વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે, પોલીસને કેસની તપાસ માટે પહેલાથી જ ઘણો સમય આપવામાં આવ્યો છે અને આગળ કસ્ટડીમાં પૂછપરછની કોઈ જરૂર નથી. કોર્ટે બન્ને પક્ષોની લાંબી દલીલો સાંભળ્યા બાદ પ્રોસિક્યુશન પક્ષની માંગ ફગાવી દીધી હતી. સિયા અને ચેતનને બે અઠવાડિયા માટે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.
લાઈ ડિટેક્ટર ટેસ્ટ માટે સિયા આપી ચૂકી છે મંજૂરી
આ પહેલા ગુરુવારે સિયા ગોયલે પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ એટલે કે લાઈ ડિટેક્ટર ટેસ્ટ માટે પોલીસને મંજૂરી આપી દીધી હતી. આ ટેસ્ટ દ્વારા પોલીસ આરોપીના હાવભાવ સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે. આમાં હાર્ટ બીટ્સ (હૃદયના ધબકારા), શરીર પર વળતો પરસેવો, તેના હાવભાવ અને બ્લડ પ્રેશર દ્વારા સમજવામાં આવે છે કે, આરોપી સાચું બોલી રહ્યો છે કે નહીં. તેને ઘટના સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. આરોપીની મંજૂરી વિના આ ટેસ્ટ કરી શકાતો નથી.
આ ઉપરાંત પોલીસ સિયા અને ચેતનને લોહગઢ કિલ્લાના પહાડી વિસ્તારમાં પણ લઈ ગઈ હતી, જ્યાં ફરીથી એક ડમી સાથે આખી ઘટનાનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી સમજી શકાય કે મર્ડરના દિવસે આખરે શું થયું હતું.