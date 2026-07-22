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સિયા ગોયલનો પ્લાન કંઈક અલગ જ હતો! કેતન પર હુમલાનું મોટું ષડયંત્ર! ઇન્ટરનેટ હિસ્ટ્રીએ ખોલ્યા રહસ્યો

Siya Internet History: તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીએ શરૂઆતમાં કેતન અગ્રવાલની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું ન હતું. વધુમાં, તેમણે લોનાવાલાના લોહાગઢ કિલ્લા સિવાય અન્ય ઘણી જગ્યાઓનું ચેકિંગ કર્યું હતું. પોલીસ તપાસ ક્યાં સુધી પહોંચી છે તે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 22, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:43 AM IST
સિયા ગોયલનો પ્લાન કંઈક અલગ જ હતો! કેતન પર હુમલાનું મોટું ષડયંત્ર! ઇન્ટરનેટ હિસ્ટ્રીએ ખોલ્યા રહસ્યો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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