/સિયા ગોયલનો પ્લાન કંઈક અલગ જ હતો! કેતન પર હુમલાનું મોટું ષડયંત્ર! ઇન્ટરનેટ હિસ્ટ્રીએ ખોલ્યા રહસ્યો

Siya Internet History: સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ શરૂઆતમાં સિયાના મંગેતર કેતન અગ્રવાલને ઘાયલ કરીને લગ્ન મુલતવી રાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. જો કે, પછીથી તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે આ કાવતરું ખૂબ જોખમી હતું, તેથી તેમણે કેતનની હત્યા કરવાનું નક્કી કર્યું. બાલીની તેમનો ફરવાનો પ્લાન નજીક આવતાં, તેમણે શક્ય તેટલી ઝડપથી ગુનાને અંજામ આપવાનું નક્કી કર્યું, એમ પોલીસે જણાવ્યું છે.
18 જૂનના રોજ, પોલીસે રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલના મૃત્યુના સંદર્ભમાં સિયા ગોયલ અને તેના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરીની ધરપકડ કરી હતી. એવો આરોપ છે કે તેઓએ પૂર્વ આયોજિત કાવતરાના ભાગ રૂપે અગ્રવાલને લોહાગઢ કિલ્લાના ખડક પરથી ધક્કો મારીને હત્યા કરી હતી.
ફિલ્મો જોઈને મળેલી માહિતી
મંગળવારે એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે બંનેએ કેતન અગ્રવાલના મૃત્યુને અકસ્માત લાગે તે માટે વિવિધ રીતો પર ચર્ચા કરી હતી. આ સમય દરમિયાન, તેઓએ સસ્પેન્સ ફિલ્મો જોઈ અને ઓનલાઇન માહિતી એકત્રિત કરી. આખરે તેઓએ તારણ કાઢ્યું કે તેને ખડક પરથી ધક્કો મારવો એ તેને મારવાનો બેસ્ટ રસ્તો હશે.
આ વિસ્તારો પર પણ દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી
તેમણે સમજાવ્યું કે ષડયંત્રના બીજા તબક્કામાં, બંનેએ ગુના માટે યોગ્ય સ્થાન શોધવાનું શરૂ કર્યું. તેઓએ લોનાવલામાં ટાઇગર પોઇન્ટ અને વિસાપુર કિલ્લા સહિત અનેક ઊંચાઈવાળી જગ્યાનું સર્વેક્ષણ કર્યું. તેઓએ એકબીજાને આ સ્થળોના ફોટોગ્રાફ્સ પણ મોકલ્યા અને અંતે હત્યાને અંજામ આપવા માટે પુણે નજીક લોહગઢ કિલ્લો પસંદ કર્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે તેઓ એવી જગ્યા શોધી રહ્યા હતા જ્યાં હત્યા પછી કોઈ પુરાવા ન મળે.
અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, કાવતરું ઘણા અઠવાડિયામાં ધીમે ધીમે ઘડવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલા, તેઓએ ઓનલાઈન વ્યાપક સર્ચ કર્યું, અનેક સ્થળોની મુલાકાત લીધી અને વારંવાર ગુનાની ચર્ચા કરી.
તેઓએ કેતનની હત્યા કેમ કરી?
તપાસ કરનારા અધિકારીઓનો દાવો છે કે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીએ કેતન અગ્રવાલની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું, કારણ કે તે તેમના સંબંધોમાં અવરોધ બની રહ્યો હતો. અધિકારીએ સમજાવ્યું કે બંનેને ડર હતો કે સિયાના કેતન સાથેના લગ્ન તેમના સંબંધોના ભવિષ્યને જોખમમાં મૂકશે.
શરૂઆતમાં યોજના તેને ઘાયલ કરવાની હતી
અધિકારીએ જણાવ્યું કે, સિયા ગોયલ ભાગીને લગ્ન કરવા માંગતી ન હતી કારણ કે તે તેના પરિવારને શરમજનક બનાવવા માંગતી ન હતી અથવા કેતન અગ્રવાલના પરિવારને શરમજનક બનાવવા માંગતી ન હતી. તેથી, તેણી અને ચેતન ચૌધરીએ શરૂઆતમાં લગ્ન અટકાવવાના રસ્તાઓ શોધ્યા. તેમણે ઉમેર્યું કે તેઓએ લગ્ન મુલતવી રાખવા માટે કેતન અગ્રવાલને અકસ્માત દ્વારા ઘાયલ કરવાનું પણ વિચાર્યું હતું. જો કે, પછીથી તેઓએ આ વિચાર છોડી દીધો હતો.
તપાસનો ઉલ્લેખ કરતા અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ કેસમાં હજુ સુધી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગ એંગલ બહાર આવ્યો નથી. અધિકારીએ ઉમેર્યું કે, શરૂઆતમાં, બંનેનો ઇરાદો ફક્ત કેતન અગ્રવાલને ઇજા પહોંચાડવાનો હતો જેથી તેને અકસ્માત લાગે.
પછી ઉતાવળમાં યોજના ઘડવામાં આવી
તેમણે સમજાવ્યું કે જેમ જેમ સિયા ગોયલ અને કેતન અગ્રવાલની જૂનની શરૂઆતમાં બાલીની આયોજિત યાત્રા નજીક આવી રહી હતી, તેમ તેમ તેમના કાવતરાને અંજામ આપવાની ઉતાવળ વધી ગઈ. પોલીસને એવી પણ શંકા છે કે સિયા ગોયલે 14 જૂને લોહાગઢ કિલ્લામાં કેતન અગ્રવાલની હત્યા કરવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો હતો. સિયા અને ચેતન હાલમાં પુણેની યરવડા સેન્ટ્રલ જેલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.