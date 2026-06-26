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કેતન અગ્રવાલ કેસમાં નવો વળાંક, સિયાની માતાનો મોટો દાવો, 'લોહાગઢ ટ્રેક પર નહતું જવું...', બે માતાના અલગ-અલગ દાવા

Ketan Agarwal Death Case: પુનાના બિઝનેસમેન કેતન અગ્રવાલના મર્ડર કેસમાં રોજ નીત નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. પહેલીવાર આરોપી મંગેતર સિયાના માતા પિતાના નિવેદન સામે આવ્યા છે. જેમણે ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહ્યું છે કે જો સિયા દોષિત ઠરે તો તેને પણ એજ સજા મળવી જોઈએ જે કેતન સાથે થયું. જો કે સિયાની માતા પૂજા ગોયલે એક ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે. ત્યારે હવે એમ  થાય કે કોનો દાવો સાચો?

Written ByViral Raval
Published: Jun 26, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:13 PM IST
કેતન અગ્રવાલ કેસમાં નવો વળાંક, સિયાની માતાનો મોટો દાવો, 'લોહાગઢ ટ્રેક પર નહતું જવું...', બે માતાના અલગ-અલગ દાવા
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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