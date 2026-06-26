કેતન અગ્રવાલ કેસમાં નવો વળાંક, સિયાની માતાનો મોટો દાવો, 'લોહાગઢ ટ્રેક પર નહતું જવું...', બે માતાના અલગ-અલગ દાવા

બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલના પુત્ર કેતન અગ્રવાલની 18 જૂન 2026ના રોજ તેના જ મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી દ્વારા હત્યા થઈ હોવાના આરોપ લાગ્યા છે. કેતનના માતા પિતા બાદ હવે સિયાના માતા પિતાના પ્રવીણ ગોયલ અને પૂજા ગોયલના નિવેદન પણ સામે આવ્યા છે. પૂજાની માતાને હજુ પણ વિશ્વાસ નથી થતો કે પુત્રી આવું કોઈ કામ કરી શકે. તેમણે તો આ સાથે એક એવો પણ ચોંકાવનારો દાવો કર્યો કે તેમની પુત્રી સિયા તેના મંગેતર કેતન અગ્રવાલની હત્યાના એક દિવસ પહેલા તેની સાથે લોહાગઢ ફોર્ટ ટ્રેક પર જવા માટે ખચકાતી હતી. ઘટનાના એક દિવસ પહેલા સિયા અને કેતનનો વીડિયો કોલ થયો હતો અને બંને ટ્રેક પર જવાની વાત કરતા હતા. ત્યારબાદ કેતનની માતાએ સિયાને ટ્રેક પર જવા માટે હિંમત પણ આપી. જ્યારે કેતનની માતા રાખી અગ્રવાલે એવો દાવો કર્યો હતો કે તેમના પરિવારથી અનેક મહત્વની વાતો છૂપાવવામાં આવી. સિયાના દારૂ પીવા અંગે પણ અલગ અલગ વાતો સામે આવી રહી છે.
સિયાની માતાનો ચોંકાવનારો દાવો
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Pooja Goyal, mother of accused Siya Goyal, says, "... If anyone is at fault in this, they should be given the harshest punishment. Even if it includes my daughter. If my daughter is found guilty, then she should be thrown… pic.twitter.com/xQZrHPydPc
— ANI (@ANI) June 25, 2026
સિયાની માતાના સવાલ!
શું કહે છે કેતનની માતા
સિયા દારૂનું સેવન કરતી હતી કે નહીં?
FAQs
પ્રશ્ન 1: સિયાના માતા કોણ અને તેમણે શું દાવો કર્યો?
જવાબ: સિયાની માતા પૂજા ગોયલે દાવો કર્યો કે તેમની પુત્રી લોહાગઢ ફોર્ટ ટ્રેક પર જવા માંગતી નહતી.
પ્રશ્ન 2 : મૃતક કેતનના માતાએ શું દાવો કરેલો છે?
જવાબ: મૃતક કેતનની માતા રાખી અગ્રવાલે દાવો કર્યો હતો કે ગોયલ પરિવારે મહત્વની અનેક જાણકારીઓ શેર કરી નહતી.
પ્રશ્ન 3: દારૂ મુદ્દે સિયાના માતાનું શું કહેવું છે?
જવાબ: સિયાના દારૂ પીવા વિશે માતાનું કહેવું છે કે સિયાએ ક્યારેય દારૂ પીધો નથી.
પ્રશ્ન 4: દારૂ પીવા મુદ્દે કેતનની માતાનો શું આરોપ છે?
જવાબ: કેતનની માતાએ કહ્યું હતું કે સિયા પાર્ટીઓમાં દારૂ પીવે છે. રાખીનો દાવો હતો કે તેમણે ચોખ્ખી ના પાડી હતી કે મારા ત્યાં આ બધુ નહીં ચાલે.