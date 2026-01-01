Prev
માતા છોડી ગઈ, પિતાનું નિધન.... પછી સોશિયલ મીડિયા પર છવાયો જમશેદપુરનો પિન્ટુ

સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પિન્ટુને તમે રીલ્સમાં મસ્તી કરતો જોયો હશે પરંતુ પડદાની પાછળ તેના જીવનની કહાની સાંભળશો તો રૂવાટાં ઉભા થઈ જશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:56 AM IST

માતા છોડી ગઈ, પિતાનું નિધન.... પછી સોશિયલ મીડિયા પર છવાયો જમશેદપુરનો પિન્ટુ

નવી દિલ્હીઃ ઝારખંડના જમશેદપુરનો એક યુવક પિન્ટુ અચાનક સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયો છે. તેને સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ધૂમના નામથી ઓળખે છે. એક નાના વીડિયોએ તેને રાતો-રાત ઈન્ટરનેટ સેન્સેશન બનાવી દીધો છે. પિન્ટુના વાયરલ વીડિયોની વાત કરીએ તો તેમાં તે જોશ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે ઋતિક રોશનની ફિલ્મ 'ક્રિશના ગીતની લાઇન બોલે છે 'ક્રિશનું ગીત સાંભળીશ... દિલ ના દિયા, લે બેટા!'

અનોખો અંદાજ, કોઈ તાલીમ વગર રો અવાજ અને માસૂમ આત્મવિશ્વાસે લોકોનું દિલ જીતી લીધું. જલ્દી આ વીડિયો ઈન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ અને બીજા પ્લેટફોર્મ પર રીલ્સ, મીમ્સ અને શોર્ટ્સનું પૂર લાવી દીધું. લાખો લોકો તેની નકલ કરવા લાગ્યા અને ધૂમ એક ઘર-ઘરનું નામ બની ગયું.

આ હસી-મજાક અને વાયરલ ફેમની પાછળ પિંટૂની જિંદગી સંઘર્ષથી ભરેલી છે. બાળપણમાં તેને માતા-પિતાનો પ્રેમ મળ્યો નહીં. માતા છોડીને ભાગી ગઈ, પિતાએ બીજા લગ્ન કર્યા. થોડા સમય બાદ પિતાનું નિધન થઈ ગયું અને સાવકી માતાએ તેને રાખ્યો નહીં. પરિવારમાં કાકા-કાકી છે જે તેનું ધ્યાન રાખે છે.

પિન્ટુ કચરો વીણવાનું કામ કરે છે
પિન્ટુ કચરો વીણવાનું અને નાના-મોટા કામ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. જીવનની મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ, તેના અવાજમાં રહેલો જુસ્સો તેને અલગ પાડે છે. એક વીડિયોમાં, તેણે પોતાની ઉંમર આશરે 32 વર્ષની જણાવી હતી, પરંતુ તેનો દેખાવ, રીતભાત અને અવાજ મોટાભાગના લોકોને એવું માની લે છે કે તે ઘણો નાનો છે, જેનાથી દર્શકો આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે

લાઇક્સથી વધુ જરૂરી છે મદદ
પિન્ટુની આ કહાની માત્ર મનોરંજન નહીં, પરંતુ એક એવું સત્ય સામે લાવે છે કે સમાજમાં કેટલા આવા છુપાયેલા ટેલેન્ટેડ લોકો છે, જે રોજ મુશ્કેલ હાલતનો સામનો કરે છે. સોશિયલ મીડિયાએ તેને એક ક્ષણની પ્રસિદ્ધિ આપી પરંતુ જરૂર છે સાચી મદદ, સન્માન અને શાનદાર જીવનની.

વાયરલ થયા બાદ કેટલાક લોકો તેની મદદ માટે આગળ આવ્યા છે અને તેનો લુક પણ બદલાયેલો લાગી રહ્યો છે, પરંતુ તેની લડાઈ અહીં ખતમ થઈ નથી. પિન્ટુનો અવાજ આપણે યાદ અપાવે છે કે ટેલેન્ટ ગરીબી-અમીરીની મોહતાજ હોતી નથી, બસ તેને ઓળખવાની એક તક જોઈએ.

