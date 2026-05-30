/મહિલાએ IT મેનેજરની લાખોની નોકરી છોડી અને હવે ચલાવે છે રીક્ષા, કારણ જાણીને અચંબિત થઈ જશો

માણસ કામ શેના માટે કરે છે? તો તમે કહેશો કે પેટનો ખાડો પૂરવા માટે, સદ્ધર થવા માટે, ખુબ પૈસા કમાવવા માટે. પરંતુ શું ખુબ પૈસા કમાવવાથી પણ માણસને એ ખુશી મળે તે ગેરંટી છે ખરી? આવું જ કઈક આ આઈટી મેનેજર મહિલા સાથે થયું છે. તેની કહાની ખાસ જાણવા જેવી છે જે અનેક લોકોને પ્રેરણા પૂરી પાડી રહી છે.
અત્યારના સમયમાં લોકો મોટી મોટી સેલરી, મોટું પદ અને આરામદાયક નોકરી મેળવવાના સપના જોતા હોય છે. આઈટી સેક્ટરમાં નોકરી એક સુરક્ષિત અને પ્રતિષ્ઠિત કરિયર પણ ગણાય છે. પરંતુ અહીં અમે તમને એક એવી મહિલાની કહાની જણાવીશું જેણે ધરખમ પગાર, ઊંચુ પદ હોવા છતાં બધુ છોડીને ઓટો ચલાવવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો. આ મહિલાએ આઈટી મેનેજરની નોકરી છોડી અને ઓટો ચલાવવાની શરૂ કરી. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે હવે તે પહેલા કરતા પણ વધુ ખુશ છે અને દર મહિને લગભગ 60 હજાર રૂપિયા જેટલી કમાણી કરે છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કહાની
એક કંપનીના સીઈઓ ડો. નેઝરિન મિધલાજે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે એક દિવસ તેમની મુલાકાતએક મહિલા ઓટો ચાલક સાથે થઈ. પહેલી નજરમાં મહિલા આત્મવિશ્વાસુ, ખુશમિજાજ અને પોતાના કામથી બિલકુલ સંતુષ્ટ જણાઈ. જ્યારે તેમણે મહિલાને તેના કામ અને જીવન વિશે પૂછ્યું તો જે જવાબ મળ્યો તેનાથી તેઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.
9 વર્ષ સુધી કર્યું આઈટી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં કામ
મહિલાએ વાતચીતમાં જણાવ્યું કે આ પહેલા લગભગ 9 વર્ષ સુધી આઈટી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં મેનેજરના પદ પર કામ કરી ચૂક્યા છે. તેમની પાસે સારી નોકરી, સન્માનજનક પદ અને સારી કરિયર હતી. બહારથી જોઈએ તો એક સફળ જીવન જીવી રહ્યા હતા. પરંતુ હકીકત કઈક અલગ જ હતી. નોકરીની સાથે સતત તણાવ, દબાણ, અને ચિંતાઓ પણ હતા. લાંબા સમય સુધી ઓફિસનું કામ, સતત મીટિંગ, ટાર્ગેટ પૂરા કરવાનું દબાણ, માનસિક તણાવ તેમની દિનચર્યાનો ભાગ બની ગયા હતા. ધીરે ધીરે મહેસૂસ થવા લાગ્યું કે તેઓ નોકરી તો કરે છે પરંતુ પોતાના જીવનનો આનંદ લઈ શકતા નથી.
માનસિક શાંતિ માટે લીધો મોટો નિર્ણય
ઘણું વિચાર્યા બાદ મહિલાએ પોતાના જીવનનો મોટો નિર્ણય લીધો. તેમણે આઈટી સેક્ટરની નોકરી છોડી દીધી અને ઓટો ચલાવવાનું કામ શરૂ કરી દીધુ. આ નિર્ણય એટલો સરળ નહતો. કારણ કે મોટાભાગે લોકો આવી વ્હાઈટ કોલર જોબ છોડવાનું વિચારી શકતા નથી. પરંતુ મહિલાએ પૈસા અને પદ કરતા વધુ મહત્વ માનસિક શાંતિ અને ખુશીને મહત્વ આપ્યું.
પોતાના કામનો સમય પોતે નક્કી કરે
આજે આ મહિલા પોતાની ઓટો ચલાવે છે. દર મહિને લગભગ 60 હજાર રૂપિયા જેટલી કમાણી કરે છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે હવે તેમના કોઈ બોસ નથી કે તેમણે કોઈના આદેશનું પાલન કરવું પડતું નથી. પોતાના કામના કલાકો પોતે નક્કી કરે છે અને પોતાની સગવડ મુજબ કામ કરે છે. મહિલાનું કહેવું છે કે તે હવે પહેલા કરતા વધુ ખુશ, સ્વતંત્ર અને સંતોષ મહેસૂસ કરે છે. મહિલાની કહાની જાણીને બિઝનેસમેન મિધલાજ ખુબ પ્રભાવિત થયા અને તેમણે કહ્યું કે આજે મોટાભાગના લોકો મોટા પગાર, ઊંચુ પદ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા પાછળ ભાગે છે. પરંતુ આ હોડમાં પણ માનસિક શાંતિ, અને વ્યક્તિગત ખુશીને નજરઅંદાજ કરે છે. તેમના મુજબ દરેક વ્યક્તિની સફળતાની પરિભાષા અલગ હોય છે. કોઈના માટે મોટું પદ સફળતા હોઈ શકે છે. તો કોઈના માટે તણાવમુક્ત જીવન સફળતા.
આ મહિલાના સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ખુબ વખાણ કરી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર મહિલાની સ્ટોરી ખુબ વાયરલ થઈ છે. અનેક લોકોએ પ્રતિક્રિયા આપી છે. અનેક આઈટી કર્મચારીઓએ કહ્યું કે તેઓ પણ લાંબા સમયથી કામનું દબાણ અને તણાવ મહેસૂસ કરી રહ્યા છે. અનેક યૂઝર્સે મહિલાના સાહસ અને આત્મવિશ્વાસના વખાણ કર્યા. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે જીવનમાં માનસિક શાંતિ અને ખુશી સૌથી મહત્વના છે.