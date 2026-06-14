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મહારાષ્ટ્રમાં કંઈક મોટું થવાના એંધાણ! ઉદ્ધવ જૂથના સાંસદોની બેઠક; મીટિંગમાં નથી પહોંચ્યા 2 સાંસદ

Shiv Sena: ‘માતોશ્રી’ પર ઉદ્ધવ જૂથના સાંસદોની બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે. આ બેઠકમાં પક્ષના મોટાભાગના સાંસદો હાજર રહ્યા છે. આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકને લઈને હાલમાં રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક પ્રકારની અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 14, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:34 PM IST
મહારાષ્ટ્રમાં કંઈક મોટું થવાના એંધાણ! ઉદ્ધવ જૂથના સાંસદોની બેઠક; મીટિંગમાં નથી પહોંચ્યા 2 સાંસદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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