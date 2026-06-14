/મહારાષ્ટ્રમાં કંઈક મોટું થવાના એંધાણ! ઉદ્ધવ જૂથના સાંસદોની બેઠક; મીટિંગમાં નથી પહોંચ્યા 2 સાંસદ

Maharashtra Political News: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં અવારનવાર મોટા ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળતા હોય છે. ત્યારે એકવાર ફરી રાજ્યના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. ‘માતોશ્રી’ પર ઉદ્ધવ જૂથના સાંસદોની એક હાઈલેવલ બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે.
આ બેઠકમાં શિવસેના (UBT) પક્ષના મોટાભાગના સાંસદો પહોંચી ગયા છે. જો કે, શિર્ડીના સાંસદ ભાઉસાહેબ વાકચૌરે અને પરભણીના સાંસદ સંજય જાધવ હજુ સુધી આ બેઠકમાં સામેલ થયા નથી, જેને કારણે રાજકીય વર્તુળોમાં સસ્પેન્સ વધુ ઘાટું બન્યું છે અને અનેક તર્ક-વિતર્ક થઈ રહ્યા છે.
સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, બાકીના તમામ સાંસદો બેઠકમાં રૂબરૂ હાજર છે. જ્યારે હિંગોલીના સાંસદ નાગેશ પાટીલ આષ્ટીકર ઓનલાઈન માધ્યમથી આ બેઠકમાં જોડાયા છે.