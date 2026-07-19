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સોનમ વાંગચુક કાલે ખતમ કરી શકે છે ઉપવાસ... પત્ની ગીતાંજલિએ રાખી આ શરત, સંસદ માર્ચ પર કરી અપીલ

Sonam Wangchuk Hunger Strike: ગીતાંજલિ આંગ્મો સોનમ વાંગચુકનો મેસેજ લઈને રવિવારે સાંજે જંતર-મંતર પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે જાહેરાત કરી કે, વાંગચુક કાલે પોતાના ઉપવાસ (ભૂખ હડતાળ) ખતમ કરી દેશે. પરંતુ તેના માટે એક શરત છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 19, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:43 PM IST
સોનમ વાંગચુક કાલે ખતમ કરી શકે છે ઉપવાસ... પત્ની ગીતાંજલિએ રાખી આ શરત, સંસદ માર્ચ પર કરી અપીલ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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