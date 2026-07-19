/સોનમ વાંગચુક કાલે ખતમ કરી શકે છે ઉપવાસ... પત્ની ગીતાંજલિએ રાખી આ શરત, સંસદ માર્ચ પર કરી અપીલ

Sonam Wangchuk Hunger Strike: સોનમ વાંગચુકના પત્ની ગીતાંજલિ આંગ્મોએ 20 જુલાઈએ યોજાનાર 'સંસદ ચલો માર્ચ' પહેલા એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, જો રાજકીય નેતાઓ એ વાતની ખાતરી આપે કે તેઓ સંસદના ચોમાસુ સત્રમાં શિક્ષણમાં જવાબદારીનો મુદ્દો ઉઠાવશે, તો સોનમ વાંગચુક કાલે પોતાના ઉપવાસ ખતમ કરી દેશે. ગીતાંજલિ આંગ્મોએ કહ્યું છે કે, આ માટે નેતાઓએ કાલે હોસ્પિટલમાં સોનમ સાથે મુલાકાત કરીને તેમને આ ભરોસો આપવો પડશે.
ગીતાંજલિએ જંતર-મંતર પર હાજર સમર્થકોને સોનમ વાંગચુકનો મેસેજ પણ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે, "સોનમે વિનંતી કરી છે કે કાલની અમારી માર્ચ સંપૂર્ણપણે શાંતિપૂર્ણ રહે અને આ વિરોધ પ્રદર્શનનો કોઈ ખોટો ઉપયોગ ન થવા દે." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "સોનમ વાંગચુકનું સ્વાસ્થ્ય બિલકુલ સારું છે. મેં હાઈકોર્ટમાં ઘણી કોશિશ કરી કે અમે તેમને પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરી શકીએ, પરંતુ એવું થઈ શક્યું નહીં."
'સંસદ ચલો માર્ચ' પહેલા સમર્થકોને કર્યા સાવધાન
આ પહેલા તેમણે સંસદ માર્ચ અંગે માહિતી આપતા કહ્યું હતું કે, "હું ચોક્કસપણે કાલે માર્ચમાં સોનમ વાંગચુકનું પ્રતિનિધિત્વ કરીશ. અમે આજે એક તાકીદની અરજી દાખલ કરી, કારણ કે જો અમને આજે જ શિફ્ટ કરવાની પરવાનગી મળી ગઈ હોત, તો અમે મેદાંતા જઈ શક્યા હોત અને પછી કાલ સવાર સુધીમાં વિરોધ સ્થળે પહોંચી શક્યા હોત. પરંતુ અમને ખબર હતી કે તેઓ આની પરવાનગી નહીં આપે. હું સોનમ વાંગચુકનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા તૈયાર છું અને કાલે ચોક્કસપણે માર્ચમાં જોડાઈશ."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "કાલે માર્ચમાં જોડાનારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને હું એટલું જ કહીશ કે બે બાબતોનું ધ્યાન રાખે. પહેલી ચાલો આ માર્ચને સંપૂર્ણપણે શાંતિપૂર્ણ રીતે આયોજિત કરીએ. બીજી એવા લોકોથી સાવધાન રહો જેઓ આમાં અવરોધ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. સતર્ક રહો અને તેમની જાળમાં ન ફસાશો." તેમણે સમર્થકોને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ખેલલ પહોંચડવાની કે આ કાર્યક્રમને કોઈ અલગ રંગ આપવાની કોશિશો થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં બધાએ સાવધાન રહેવું પડશે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી હતી અરજી
આ પહેલા દિલ્હી હાઈકોર્ટે ગીતાંજલિ આંગ્મોની એ અરજી ફગાવી દીધી હતી, જેમાં તેમણે સોનમ વાંગચુકને પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવાની માંગ કરી હતી. કોર્ટે કહ્યું હતું કે, સફદરજંગ હોસ્પિટલના ડોક્ટરો વાંગચુકની સતત દેખરેખ રાખી રહ્યા છે અને એવું ન કહી શકાય કે તેમની સામે કોઈપણ પ્રકારની જબરદસ્તી કરવામાં આવી રહી છે.
અભિજીત દીપકેએ સમર્થકોને શું અપીલ કરી?
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકેએ રવિવારે પોતાના સમર્થકોને સોમવારે પ્રસ્તાવિત 'સંસદ ચલો' માર્ચ પહેલા મોટી સંખ્યામાં જંતર-મંતર પર એકઠા થવાની અપીલ કરી છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે, આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ કાર્યવાહી થઈ શકે છે. CJPની સંસદ સુધીની પ્રસ્તાવિત માર્ચ સંસદના ચોમાસુ સત્રના પહેલા દિવસે થઈ રહી છે. ચોમાસુ સત્ર 13 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે.
દીપકે દ્વારા રાતભર ધરણા સ્થળ પર જ ડટેલા રહેવાની અપીલ કર્યા બાદ શનિવાર રાત્રે અને રવિવાર સવારે પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો જંતર-મંતર પહોંચતા રહ્યા. દીપકેએ આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે, 20 જુલાઈએ સંસદ માર્ચ પહેલા દિલ્હી પોલીસ પ્રદર્શન સ્થળને ખાલી કરાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે.