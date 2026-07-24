/Sonam Wangchuk: સોનમ વાંગચુકે ગુરુવારે મોડી રાત્રે ભૂખ હડતાલ તોડી, સરકારે લેખિતમાં આપ્યું આશ્વાસન

Sonam Wangchuk Hunger Strike: પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક છેલ્લા 26 દિવસથી ભૂખ હડતાલ પર હતા. ગુરુવારે મોડી રાત્રે લેહ લદાખના વરિષ્ઠ નેતાઓ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા તેમજ જીતેન્દ્રસિંહ સોનમ વાંગચૂકને મળવા હોસ્પિટલ ગયા હતા. તે દરમિયાન થયેલી વાતચીત બાદ સોનમ વાંગચુકે તેની ભૂખ હડતાલ પૂરી કરી છે. આ અંગે સોનમ વાંગચુકે તેના એક્સ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ પણ શેર કરી છે.
Just now in the presence of Union Ministers Sh. JP Nadda, Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break… pic.twitter.com/RFCet7Oksy
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
સોનમ વાંગચુકે 26 દિવસ અનશન કર્યું હતું. ત્યાર પછી તેણે ભૂખ હડતાલ તોડી છે. સોનમ વાંગચુકે શેર કરેલી પોસ્ટમાં તેણે લખ્યું છે કે, તેમણે અલગ અલગ શરતો પર સરકાર સાથે સહમતિ બન્યા પછી ભૂખ હડતાલ પૂરી કરી છે.
END OF HUNGER... BEGINNING OF ACCOUNTABILITY...!
Sonam Wangchuk ends his fast after 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issue of accountability in the failing examination system will be discussed on the… pic.twitter.com/0C9YX5VlsL
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
સરકારે લેખિતમાં આપ્યું આશ્વાસન
સોનમ વાંગચુકે એક વિડીયો પણ શેર કર્યો છે જેમાં તેણે જણાવ્યું છે કે સરકાર તરફથી લેખિતમાં આશ્વાસન મળ્યું છે જેમાં 3 મોટી વાતો કહેવામાં આવી છે. પહેલું છે કે જંતરમંતર પર શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરનાર અને 20 જુલાઈએ સંસદ માર્ચમાં જોડાયેલા લોકો વિરુદ્ધ કોઈ કેસ કરવામાં નહીં આવે, બીજું સંસદમાં પેપર લીક રોકવા માટે અને પરીક્ષા પ્રણાલી સુધારવા માટે ચર્ચા થશે અને તેનું સ્થાયી સમાધાન શોધવામાં આવશે. ત્રીજું નીટ પેપર લીકના કારણે જે વિદ્યાર્થીઓએ આત્મહત્યા કરી તેમના પરિવારને ઉચિત વળતર આપવા સરકાર વિચાર કરશે.
વડાપ્રધાન મોદીનો વિડીયો મેસેજ
ગુરુવારે મોડી રાત્રે ઘણી બધી મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ બની જેમાં સોનમ વાંગચૂકની ભૂખ હડતાલ પૂરી થવાની સાથે વડાપ્રધાન મોદીનો વિડીયો મેસેજ પણ હતો. વડાપ્રધાન મોદીએ ગુરુવારે રાત્રે એક વીડિયો શેર કરીને વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કર્યા હતા. તેમણે વીડિયોમાં જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર કેબિનેટ બેઠકમાં પેપર લીક સંબંધિત નવો કાયદો બનાવવા પર વિચાર કરશે જે અંતર્ગત અપરાધીઓને તુરંત સજા મળે તેવી કાર્યવાહી કરી શકાય. આ વિડીયો મેસેજ પહેલા વડાપ્રધાન મોદીએ નીટ યુજી 2026 ના પેપર લીક મામલે ફાસ્ટ ટ્રેક પર સુનાવણી કરવાનું આશ્વાસન પણ આપ્યું હતું.