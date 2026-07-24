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Sonam Wangchuk: સોનમ વાંગચુકે ગુરુવારે મોડી રાત્રે ભૂખ હડતાલ તોડી, સરકારે લેખિતમાં આપ્યું આશ્વાસન

Sonam Wangchuk Hunger Strike: સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે તેની ભૂખ હડતાલ ખતમ કરી છે. ભૂખ હડતાલના 26 માં દિવસે મોડી રાત્રે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ સાથે મુલાકાત બાદ હોસ્પિટલમાં સોનમ વાંગસુકે સૂપ પીને ભૂખ હડતાલ પુરી કરી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 24, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:57 AM IST
Sonam Wangchuk: સોનમ વાંગચુકે ગુરુવારે મોડી રાત્રે ભૂખ હડતાલ તોડી, સરકારે લેખિતમાં આપ્યું આશ્વાસન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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