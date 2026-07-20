/‘જો એવું થશે તો આજે જ પૂરા થશે ઉપવાસ…’, સોનમ વાંગચુકે સફદરજંગ હોસ્પિટલથી રાખી 3 શરતો

એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકે પોતાની અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળ ખતમ કરવાની વાત કહી છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે સરકાર શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં તાજેતરની નિષ્ફળતાની જવાબદારી લે કે સાંસદ તેમને ભરોસો અપાવે કે આ મુદ્દો સંસદમાં ઉઠાવવામાં આવશે તો તેઓ ઉપવાસ ખતમ કરી દેશે. તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરી કહ્યું કે જો તેમની આ વાત માની લેવામાં આવે તો 20 જુલાઈએ ભૂખ હડતાળ ખતમ કરી દેશે. સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળનો આજે 23મો દિવસ છે.
સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં પોતાની હાથે લખેલી એક નોટમાં વાંગચુકે ત્રણ શરતો જણાવી, જે હેઠળ તેઓ પોતાનું અનશન સમાપ્ત કરશે. તેમણે હોસ્પિટલમાં બિન-જરૂરી કસ્ટડીમાં રાખવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે. વાંગચુકે લખ્યું- મિત્રો અને સમર્થકો, તમારામાંથી ઘણા લોકોએ પૂછ્યું કે હું ક્યારે અનશન ખતમ કરીશ. જેમ પહેલા સપોટરોને જણાવ્યું હતું કે હું અનશન 20 જુલાઈએ ખતમ કરીશ.
વાંગચુકે કહ્યુ કે જો સરકાર શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં તાજેતરની નિષ્ફળતા (જેમ કે પેપર લીક) ની જવાબદારી લે છે કે જો કોકરોચ જનતા પાર્ટીને સાંસદ અને નેતાઓ આ મુદ્દો ઉઠાવવાનો ભરોસો આપે છે તો તેઓ આ અનશન ખતમ કરી દેશે. તેમણે કહ્યું કે જો તેઓ પોતાના સ્વાસ્થ્ય અને બીજા કારણે અનશન જારી ન રાખી શક્યા, તો જો સાંસદ અને અલગ-અલગ પાર્ટીના નેતાઓ તેમને હોસ્પિટલમાં મળે અને તે વિશ્વાસ અપાવે તો તે ખતમ કરી દેશે.
WHEN WILL I END THE FAST….!
Not withstanding my health my fast continues till after the Sansad Chalo March, and will be broken only under the following circumstances… pic.twitter.com/kaOGx2Nk4T
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026
આ છે ત્રણ શરતો
સરકાર શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં હાલની નિષ્ફળતા (જેમ કે પેપર લીક વગેરે) ની જવાબદારી લે
CJP ના નેતૃત્વની સાથે સાંસદ અને વિવિધ પાર્ટીઓના નેતા સંસદમાં આ મુદ્દાને ઉઠાવવાનો વિશ્વાસ અપાવે.
જો તેમના સ્વાસ્થ્ય કે કોઈ અન્ય કારણે ઉપરની શરતો પૂરી ન થઈ શકે તો સાંસદ અને પાર્ટીઓના નેતા હોસ્પિટલ આવી આ આશ્વાસન આપે.
કોકરોચ જનતા પાર્ટીની સંસદ માર્ચ
સોમવારે CJP દ્વારા નક્કી કરેયેલા સંસદ કૂચ કાર્યક્રમ પહેલાં જ્યારે જંતરમંતર પર હજારો સમર્થકો એકત્ર થયા તો વાંગચુકે આ નોટ જારી કરી. આજે કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા સંસદ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેને જોતા દિલ્હીમાં મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષાકર્મી તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.