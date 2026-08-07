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સોનમ વાંગચૂકનો રાહુલ ગાંધી પર મોટો આરોપ! ભૂખ હડતાળ તોડવા મુદ્દે શું કહ્યું તે જાણો?

સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચૂકે રાહુલ ગાંધી પર કયા મુદ્દે નારાજગી વ્યક્ત કરી? પોતાના જંતર મંતર ઉપવાસ મુદ્દે તેમણે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા માટે એવું કેમ કહ્યું કે તેમણે તેમને નિરાશ કર્યા? ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 07, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:15 PM IST
સોનમ વાંગચૂકનો રાહુલ ગાંધી પર મોટો આરોપ! ભૂખ હડતાળ તોડવા મુદ્દે શું કહ્યું તે જાણો?

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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