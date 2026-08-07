/સોનમ વાંગચૂકનો રાહુલ ગાંધી પર મોટો આરોપ! ભૂખ હડતાળ તોડવા મુદ્દે શું કહ્યું તે જાણો?

દેશના જાણીતા પર્યાવરણ કાર્યકર અને શિક્ષણ સુધારક સોનમ વાંગચૂક (Sonam Wangchuk)એ લોકસભાાં નેતા પ્રતિપક્ષ અને કોંગ્રેસના સીનિયર નેતા રાહુલ ગાંધીને સવાલોથી ઘેર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે તેઓ ભૂખ હડતાળ પર હતા ત્યારે તેમની પત્નીએ રાહુલ ગાંધી સાથે વાતચીતની કોશિશ કરી હતી. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે ભૂખ હડતાળ ખતમ કરવા માટે રાહુલ ગાંધી સોનમ વાંગચૂકને જ્યૂસ ઓફર કરે. ગીતાંજલિ વાંગચૂકે ઉપવાસના 26માં દિવસે કોંગ્રેસ નેતા સાથે વાતચીતની કોશિશ કરી હતી. જેથી કરીને જંતર મંતર પર આ ભૂખ હડતાળ ખતમ થાય, પરંતુ તેમના તરફથી કોઈ સકારાત્મક જવાબ મળ્યો નહીં.
રાહુલ ગાંધી સામે કેમ નારાજગી?
સોનમ વાંગચૂકે ઈન્ડિયા ટુડે સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે અમે વિચાર્યું હતું કે રાહુલ ગાંધીજી દ્વારા હું મારી ભૂખ હડતાળ ખતમ કરીશ અને ગીતાંજલિ તેના પર કામ કરતા હતા. તેઓ તેના પર મહેનત કરતા હતા કે રાહુલજી મારા ઉપવાસ ખતમ કરાવવા માટે ત્યાં આવે પરંતુ તેમના તરફથી કોઈ પોઝિટિવ જવાબ ન મળ્યો.
કેન્દ્રીય મંત્રીઓએ પણ વચન ન પાળ્યું!
વાંગચૂકે કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા અને જિતેન્દ્ર સિંહ ઉપર પણ વચન ન પાળવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે, બંને મંત્રીઓએ વચન આપ્યું હતું કે જ્યાં સુધી હું વિપક્ષ અને વિદ્યાર્થી નેતાઓના પ્રતિનિધિઓને મળીને એ જાહેરાત ન કરું ત્યાં સુધી તેઓ ભૂખ હડતાળ તોડવાની મને સૂપ પીવડાવી રહ્યા છે એ તસવીરો રિલીઝ નહીં કરે. વાંગચૂકે કહ્યું કે, તેમણે વચન આપ્યું હતું કે તેમણે આ તસવીરો રિલીઝ ન કરવાનું વચન આપ્યું હતું તે ન પાળ્યું જેના કારણે મારો આ તમામ નેતાઓ પરથી ભરોસો ઉઠી ચૂક્યો છે.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે નેતાઓ જંતર મંતર પર થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનમાં બહુ ઓછી સંખ્યામાં આવ્યા અને બહુ મોડા પહોંચ્યા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, જેમ કે મે કહ્યું કે, જંતર મંતર પર બહુ ઓછા નેતાઓ આવ્યા અને વિલંબથી પહોંચ્યા હતા. આથી જ્યારે તેમણે તેમના વિશે કોઈ ટિપ્પણી કરી તો તે નિરાશા તેમના મનમાં પણ હતી.
કોંગ્રેસ ઈકો સિસ્ટમે વાંગચૂકને ટ્રોલ કર્યા
વાંગચૂકના પત્નીએ જ્યારે રાહુલ ગાંધીની ટીકાઓ શરૂ કરી તો કોંગ્રેસના ઈકો સિસ્ટમે તેમને અને વાંગચૂકને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કરી દીધુ હતું. પીએમ મોદીના ઘરની બહાર જ્યારે રાહુલ ગાંધીના પ્રદર્શન પર ગીતાંજલિએ સવાલ ઉઠાવ્યા તો સોશિયલ મીડિયા પર તેમને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
નેતાઓથી પણ નિરાશ-વાંગચૂક
સોનમ વાંગચૂકે કહ્યું કે મારા પત્નીએ આ દરમિયાન ભાજપ અને હિન્દુત્વ તાકાતો વિરુદ્ધ પણ નિવેદનો આપ્યા હતા. તેમણએ ત્યારે 4થી 5 વખત ભાજપ વિરુદ્ધ કડક ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે પ્રતિક્રિયા ન આપી પરંતુ કોંગ્રેસના ઈકો સિસ્ટમે તેમને અને મને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કરી દીધુ. હું નેતાઓથી ખુબ નિરાશ છું. તેમણે પોતાના દ્રષ્ટિકોણને લઈને આટલું સંકુચિત ન થવું જોઈએ.