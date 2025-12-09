નાગરિક બનતા પહેલા મતદાર કેવી રીતે બની ગયા સોનિયા ગાંધી? 1980ના લિસ્ટ પર કોર્ટની નોટિસ
દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે મતદાર યાદી છેતરપિંડી કેસમાં સોનિયા ગાંધી વિરુદ્ધ નોટિસ જારી કરી છે. ભારતીય નાગરિકતા વિના નામો સામેલ કરવાના આરોપો પર કોર્ટ આગામી 6 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ કેસની સુનાવણી કરશે.
Delhi News: દિલ્હીની રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટે સોનિયા ગાંધી વિરુદ્ધ મતદાર યાદીમાં નામ સાથે જોડાયેલા મામલામાં મોટો નિર્ણય લીધો છે. અદાલતે કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ વિરુદ્ધ કથિત રૂપથી ભારતીય નાગરિકતા વગર મતદાર યાદીમાં નામ સામેલ કરાવવાના મામલામાં તેમને અને દિલ્હી પોલીસને નોટિસ ફટકારી છે. મામલો તે આરોપ સાથે જોડાયેલો છે કે કથિત રૂપથી ભારતીય નાગરિકતા હાસિલ કરતા પહેલા તેમણે તેમનું નામ નવી દિલ્હીની મતદાર યાદીમાં સામેલ કરાવ્યું હતું. અદાલત આ પ્રકરણની આગામી સુનાવણી 6 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ કરશે.
નાગરિકતા સાથે જોડાયેલો વિવાદ તે સમયે ઉઠ્યો, જ્યારે વકીલ વિકાસ ત્રિપાઠીએ કોર્ટમાં રિવીઝન પિટીશન દાખલ કરી. તેમનો આરોપ છે કે સોનિયા ગાંધીને 30 એપ્રિલ 1983ના ભારતીય નાગરિકતા મળી, પરંતુ તેના ત્રણ વર્ષ પહેલા એટલે કે 1980ની મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ સામેલ હતું. અરજીકર્તાનું કહેવું છે કે મતદાર યાદીમાં નામ માત્ર તેનું સામેલ થઈ શકે છે, જેની પાસે ભારતની નાગરિકતા હોય, તેથી 1980ના લિસ્ટમાં એન્ટ્રી શંકા પેદા કરે છે.
વકીલ વિકાસ ત્રિપાઠીની દલીલ
વકીલ વિકાસ ત્રિપાઠીએ અરજીમાં તે પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે વર્ષ 1982મા સોનિયા ગાંધીનું નામ યાદીમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યું અને 1983મા નાગરિકતા મળ્યા બાદ ફરી જોડવામાં આવ્યું. આ ત્રણ તબક્કા, પ્રથમ નામ સામેલ કરવું, પછી હટાવવું અને ફરીવાર સામેલ કરવાની પ્રક્રિયાને અરજીકર્તાએ ગંભીર અનિયમિતતા ગણાવી છે.
પહેલા મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે નકાર્યો હતો મામલો
સપ્ટેમ્બર 2025મા મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે આ ફરિયાદને તે કહેતા નકારી હતી કે અરજીકર્તા પોતાના આરોપો માટે મજબૂત પૂરાવા રજૂ ન કરી શક્યા. અદાલતે સ્વીકાર્યું કે એફઆઈઆર દાખલ કરવાનો આધાર નબળો છે અને ઉપલબ્ધ તથ્યોથી કોઈ સ્પષ્ટ ગુનો બનતો નથી, પરંતુ હવે રિવીઝન પિટીશન પર સુનાવણી કરતા રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટે પ્રથમ નજરમાં આ મામલો જોવા લાયક માનતા બીજીવાર નોટિસ જારી કરી છે. કોર્ટે તે પણ કહ્યું કે બંને પક્ષોની પ્રતિક્રિયા સાંભળ્યા વગર આગળની પ્રક્રિયા હાથ ધરવી યોગ્ય નથી.
