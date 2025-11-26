આ છે દેશની સૌથી મોંઘી નંબર પ્લેટ, કારના મનપસંદ નંબર માટે ચૂકવ્યા આટલા કરોડ; જાણીને ઉડી જશે હોંશ
India Most Expensive Vehicle Number: સોનીપતના કુંડલી વિસ્તારના વીઆઈપી નંબર HR88B8888ની ઓનલાઈન હરાજીમાં એક રેકોર્ડ બન્યો છે, જ્યાં તેની બોલી 1 કરોડ 17 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ દેશનો સૌથી મોંઘો વીઆઈપી નંબર બની શકે છે. સાંજે 5 વાગ્યે બોલી સમાપ્ત થઈ, પરંતુ ખરીદદારે 5 દિવસમાં રકમ જમા કરાવવી પડશે. બોલી લગાવનારની ઓળખ ગુપ્ત છે. ‘8888’ સીરીઝની લોકપ્રિયતા અને શુભ માનવામાં આવતા હોવાને કારણે તેની માંગ ખૂબ જ વધારે છે.
India Most Expensive Vehicle Number: હરિયાણાના સોનીપતમાં ફોર વ્હીલર વાહનોના VIP રજિસ્ટ્રેશન નંબરોની ઓનલાઈન હરાજી દરમિયાન ફરી એકવાર ઇતિહાસ બન્યો છે. સોનીપત જિલ્લાના કુંડલી કસ્બાના ફેન્સી નંબર ‘HR88B8888’એ આ વખતે રેકોર્ડ તોડીને 1 કરોડ 17 લાખ રૂપિયાની અભૂતપૂર્વ બોલી હાંસલ કરી છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ અત્યાર સુધીનો દેશનો સૌથી મોંઘો VIP નંબર બની શકે છે.
સાંજે 5 વાગ્યે બોલી થઈ સમાપ્ત
મળતી માહિતી અનુસાર, મંગળવારે સાંજે 5 વાગ્યે બોલી પ્રક્રિયા સમાપ્ત થઈ. ત્યાં સુધીમાં આ ખાસ નંબરની કિંમત 1.17 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ હતી. હરાજીના પ્રભારી અધિકારીઓના મતે, હજુ આ નંબર ખરીદવામાં આવ્યો નથી. બોલી લગાવનાર વ્યક્તિએ આગામી 5 દિવસની અંદર પૂરી રકમ જમા કરાવવી પડશે, તો જ આ નંબર બ્લોક કરવામાં આવશે.
કુંડલી વિસ્તારનો છે નંબર
આ ફેન્સી VIP નંબર સોનીપતના કુંડલી વિસ્તારનો છે અને તેને બ્લોક કરાવ્યા પછી વાહનનું રજિસ્ટ્રેશન પણ અહીં જ થશે. આ નંબરમાં ચાર વખત ‘8’ આવવાને કારણે તેને ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવી રહ્યો છે. નંબર પસંદ કરનારાઓમાં ‘8888’ સીરીઝની હંમેશાથી ખાસ માંગ રહી છે.
બોલી લગાવનારની ઓળખ ગુપ્ત
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, અત્યાર સુધી બોલી લગાવનારની ઓળખ સામે આવી નથી. નિયમો હેઠળ બોલી સમાપ્ત થયા પછી જ ઔપચારિક પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવે છે. જો બોલી લગાવનાર રકમ જમા નહીં કરાવે, તો આ નંબર ફરીથી હરાજી માટે ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે.
દેશમાં સૌથી મોંઘી બોલીનો દાવો
અધિકારીઓ એવો પણ દાવો કરી રહ્યા છે કે, અત્યાર સુધી ભારતમાં કોઈ VIP નંબર પર આટલી ઊંચી બોલી નથી લાગી. આ પહેલા પણ હરિયાણાના ઘણા જિલ્લાઓમાં મોંઘી બોલીના મામલા સામે આવ્યા હતા, પરંતુ સોનીપતનો આ નંબર તે તમામ રેકોર્ડને પાછળ છોડી ચૂક્યો છે.
નંબર બજારમાં વધતી દીવાનગી
વાહન માલિકોમાં આકર્ષક અને ફેન્સી નંબરને લઈને સતત ક્રેઝ વધી રહ્યો છે. ‘0001’, ‘9999’, ‘7777’ અને ‘8888’ જેવી સીરીઝને સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ નંબરને શુભ માનનારા ખરીદદારો મોટી કિંમત ચૂકવવાથી પણ પાછળ હટતા નથી.
