/દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસુ એક્ટિવ, UP-MP, ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી, જાણો કેવું રહેશે આજનું હવામાન?

Today Heavy Rain Alert: ભારત હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, 12 ઓગસ્ટ, બુધવારના રોજ ભારતના ઘણા ભાગોમાં દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસું એક્ટિવ થશે અને ઘણા રાજ્યોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. પૂર્વી રાજસ્થાનમાં સૌથી વધુ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે, જેમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
હરિયાણા, ચંદીગઢ અને દિલ્હી, પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ, ગુજરાત અને ઓડિશામાં પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ બાદ હવામાન વિભાગે આ આગાહી જાહેર કરી હતી, જેમાં પૂર્વી રાજસ્થાન અને પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશમાં ભારે વરસાદનો સમાવેશ થાય છે.
15 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદ ચાલુ રહેશે
દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢ સહિત ઉત્તર ભારત અને મધ્ય ભારતમાં 15 ઓગસ્ટ સુધી ચોમાસું એક્ટિવ રહેશે. 17 ઓગસ્ટ સુધી પહાડી રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી અઠવાડિયા સુધી વરસાદ ચાલુ રહેશે.
આજે ક્યાં ક્યાં વરસાદ પડશે?
ભારે વરસાદનું કારણ શું છે?
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલા વરસાદને ઉત્તરપશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઓછા દબાણવાળા વિસ્તાર દ્વારા મદદ મળી રહી છે, હાલમાં, ચોમાસાનો પ્રવાહ (નીચા દબાણનો લાંબો વિસ્તાર જે ચોમાસાના વરસાદને ગોઠવવામાં મદદ કરે છે) રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળના કેટલાક ભાગોમાં ફેલાયેલો છે, જે બંગાળની ખાડીમાં વિસ્તરે છે.
Daily Weather Briefing 11-08-2026https://t.co/CoaaezFgon
Under the influence of Low Pressure Area over northwest Madhya Pradesh, isolated extremely heavy rainfall likely over East Rajasthan today, the 11th and very heavy on 12th August, 2026.
Isolated heavy to very heavy…
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 11, 2026
હવામાન વિભાગે ચેતવણી જાહેર કરી
હવામાન વિભાગે એમ પણ જણાવ્યું છે કે 12 ઓગસ્ટની આસપાસ ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં વધુ એક નીચા દબાણનો વિસ્તાર બનવાની શક્યતા છે. આના કારણે આગામી દિવસોમાં પૂર્વ અને મધ્ય ભારતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. હવામાન વિભાગે આગામી અઠવાડિયામાં પશ્ચિમ હિમાલય, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળના ગંગાના મેદાનો, છત્તીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ અને કોંકણ-ગોવા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં નોંધપાત્ર વરસાદની આગાહી કરી છે.
દક્ષિણ ભારતમાં પણ વરસાદની અપેક્ષા છે. દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક અને કેરળમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ અને તેલંગાણાના કેટલાક ભાગોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ અને વાવાઝોડાની શક્યતા છે. વરસાદનો આ ગાળા તાત્કાલિક સમાપ્ત થવાની શક્યતા નથી.