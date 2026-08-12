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દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસુ એક્ટિવ, UP-MP, ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી, જાણો કેવું રહેશે આજનું હવામાન?


Today Heavy Rain Alert: દેશના ઘણા ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસાના એક્ટિવ થવાને કારણે વરસાદની સંભાવના છે. જાણો હવામાન કેવું રહેશે?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 12, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:59 AM IST
દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસુ એક્ટિવ, UP-MP, ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી, જાણો કેવું રહેશે આજનું હવામાન?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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