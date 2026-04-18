SP, DIG કે DGP... કોણ છે સૌથી વધુ પાવરફુલ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ
GK : દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં પોલીસ વહીવટનું સંચાલન કરવા માટે જવાબદાર અધિકારીઓના નામ તમે વારંવાર સાંભળ્યા હશે. જેમાં SP, SSP, DIG, IG અને DGP જેવા ઉચ્ચ હોદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમની જવાબદારીઓ અને સત્તાઓ તેમના સંબંધિત હોદ્દા અનુસાર બદલાય છે. ત્યારે આમાં સૌથી વધુ પાવરફુલ કોણ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનું કામ પોલીસનું છે
- રાજ્યમાં સર્વોચ્ચ રેન્કિંગ અધિકારી DGP છે
- આ અધિકારી સમગ્ર રાજ્યના પોલીસ વિભાગના વડા કહેવાય છે
GK : જ્યારે પણ દેશના કોઈપણ રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા અથવા પોલીસ અધિકારીઓનો વિષય આવે છે, ત્યારે તમે હંમેશા SP, SSP, DGP, DIG અને IG જેવા વરિષ્ઠ અધિકારીઓના નામ સાંભળ્યા હશે. આ અધિકારીઓ જેમને અલગ અલગ સત્તાઓ અને જવાબદારીઓ આપવામાં આવે છે, તેઓ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ બધા હોદ્દાઓમાંથી સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનો પોલીસ અધિકારી કોણ છે, તે વ્યક્તિ જેના સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હેઠળ સમગ્ર પોલીસ વહીવટ ચાલે છે ?
DGP કોણ છે અને તેમની ફરજો શું છે ?
DGPનું પૂરું નામ Director General of Police એટલે કે પોલીસ મહાનિર્દેશક થાય છે. આ IPS રેન્કના અધિકારી હોય છે, જેઓ UPSC સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી શરૂઆતમાં ASP (સહાયક પોલીસ અધિક્ષક) તરીકે જોડાય છે. ત્યારબાદ બઢતી દ્વારા તેઓ SP, પછી SSP, ત્યારબાદ DIGP બને છે અને અંતે DGP તરીકે નિયુક્ત થાય છે. રાજ્યના કાયદો અને વ્યવસ્થા, નીતિ ઘડતર, કટોકટીની પરિસ્થિતિઓ દરમિયાન નિર્દેશો જારી કરવાની અને સમગ્ર પોલીસ વહીવટની દેખરેખ રાખવાની જવાબદારી તેમની છે.
SP અને SSP કોણ છે અને તેમની કામગીરી શું છે ?
જિલ્લામાં પોલીસ દળનું નેતૃત્વ કરતા મુખ્ય અધિકારી પોલીસ અધિક્ષક (SP) છે. SPની પ્રાથમિક ફરજોમાં ગુના નિયંત્રણ, કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા અને જિલ્લામાં જાહેર સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. જિલ્લા સ્તરે પોલીસ વહીવટની જવાબદારી તેમની છે. SSP અથવા વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક મોટા અથવા વધુ સંવેદનશીલ જિલ્લાઓમાં તૈનાત હોય છે. આ ચોક્કસ પદ માટે કોઈ સીધી ભરતી અથવા ચોક્કસ પરીક્ષા નથી. SP તરીકે સેવા આપ્યા પછી વ્યક્તિ પ્રમોશન દ્વારા આ પદ પ્રાપ્ત કરે છે. SPની જેમ તેમને પણ તેમના જિલ્લામાં ગુના અટકાવવા અને કાયદાનું પાલન કરવાનું કામ સોંપવામાં આવે છે.
DIG અને IG વચ્ચે શું તફાવત છે અને તેમના કાર્યો શું છે ?
DIG અથવા નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક એક IPS અધિકારી છે અને તેમની ઉપરનો ક્રમ IGનો છે. તેમની પ્રાથમિક ફરજોમાં તેમના નિયુક્ત અધિકારક્ષેત્રમાં પોલીસ દળ પર દેખરેખ અને નિયંત્રણ રાખવાનો, શિસ્ત જાળવવાનો અને IGને મદદ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આપેલ રાજ્યમાં સેવા આપી શકે તેવા DIGની સંખ્યા પર કોઈ નિર્ધારિત મર્યાદા નથી.
પોલીસ વિભાગમાં IG અથવા પોલીસ મહાનિરીક્ષકનો હોદ્દો સૌથી વરિષ્ઠ હોદ્દાઓમાંનો એક માનવામાં આવે છે. આ અધિકારીઓ IPS કેડરના હોય છે અને પોલીસ અધિક્ષક (SP) તરીકે ઘણા વર્ષો સુધી સેવા આપ્યા પછી IGના હોદ્દા પર બઢતી આપવામાં આવે છે. IG સીધા DGPને રિપોર્ટ કરે છે.
પોલીસ વિભાગમાં સર્વોચ્ચ રેન્કિંગ અધિકારી કોણ છે ?
રાજ્યમાં સર્વોચ્ચ રેન્કિંગ અધિકારી DGP (પોલીસ મહાનિર્દેશક) છે. આ અધિકારી સમગ્ર રાજ્યના પોલીસ વહીવટના વડા તરીકે સેવા આપે છે. DGP બધા જિલ્લાઓ, વહીવટી વિભાગો અને વરિષ્ઠ રેન્કિંગ અધિકારીઓ જેમ કે IG, DIG, SSP અને SPને નિર્દેશો જારી કરે છે. કાયદા અમલીકરણ, સુરક્ષા અને નીતિ અમલીકરણની અંતિમ જવાબદારી આ અધિકારીની છે.
