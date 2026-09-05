ભારતે આકાશમાં તૈનાત કર્યો 24 કલાક જાગતો 'ચોકીદાર'!! દર 30 મીનિટે આપશે પળેપળની અપડેટ, જાણો શું છે ગર્વની ક્ષણ

ભારતે અંતરિક્ષ મિશન માટે વધુ એક મોટી ઉડાન ભરી છે. ઈન્ડિયન સ્પેસ એજન્સી ઈસરોએ અગાઉની નિષ્ફળતાઓને ભૂલીને મોટું કમાલ કરી બતાવ્યું છે. ઈસરોએ GSLV-F17 રોકેટ દ્વારા EOS-05 અર્થ ઑબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટને સફળતાપૂર્વક લૉન્ચ કરી દીધો છે. આ ભારતનો પહેલો ઈમેજિંગ સેટેલાઈટ છે, જે જિયોસિંક્રોનસ ઑર્બિટમાંથી કામ કરશે. લગભગ 36 હજાર કિલોમીટરની ઊંચાઈ પરથી આ વિશાળ વિસ્તારો પર સતત નજર રાખવા અને વારંવાર તસવીરો લેવામાં સક્ષમ હશે.
આના કારણે હવામાનની સચોટ દેખરેખ, કુદરતી આફતોની વહેલી ઓળખ, ખેતી અને પર્યાવરણ પર નજર રાખવા ઉપરાંત સરહદો અને વ્યૂહાત્મક વિસ્તારોની દેખરેખ રાખવાની ભારતની ક્ષમતા વધુ મજબૂત બનશે.
કહેવાય છે કે અંતરિક્ષની દુનિયામાં સફળતા સરળતાથી મળતી નથી. દરેક મોટી સફળતા પાછળ નિષ્ફળતાઓનો લાંબો સમયગાળો હોય છે. આ મિશનના હીરો રહેલા GSLV રોકેટની કહાની પણ કંઈક આવી જ છે. ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકો આ હેવી-લિફ્ટ રોકેટને પ્રેમથી ‘નૉટી બૉય’ કહે છે. કારણ? તેનો અગાઉનો ટ્રેક રેકોર્ડ ઘણો અનિશ્ચિત રહ્યો હતો.
Mission Success!
GSLV-F17 has successfully accomplished its mission, placing EOS-05 into the intended orbit.
Sharing a few memorable moments from the lift-off.
For more information:https://t.co/VneB2jgZoY#GSLVF17 #EOS05 #ISRO pic.twitter.com/kv0zB6V5Vi
— ISRO (@isro) September 3, 2026
વર્ષ 2021માં આ જ રોકેટનો એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ક્રાયોજેનિક તબક્કો નિષ્ફળ ગયો હતો. જેના કારણે મિશનને મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. તાજેતરના મહિનાઓમાં ઈસરોને મળેલા કેટલાક અન્ય ઉતાર-ચઢાવ બાદ આ રોકેટ પર પણ ભારે દબાણ હતું.
પરંતુ ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકોએ હાર માની નહીં. ‘નૉટી બૉય’ના ક્રાયોજેનિક એન્જિનની ખામીઓ દૂર કરવામાં આવી. તેના સોફ્ટવેર અને નેવિગેશન સિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યા ત્યાર બાદ આવ્યો 4 સપ્ટેમ્બર 2026ની વહેલી સવારનો એ સમય, જ્યારે આ જ ‘નૉટી બૉય’એ શ્રીહરિકોટાથી એવી ઉડાન ભરી કે દરેક વ્યક્તિ જોતી જ રહી ગઈ.
તેણે અત્યંત ચોકસાઈ સાથે EOS-05 સેટેલાઇટને તેની નિર્ધારિત કક્ષામાં સ્થાપિત કરી દીધો. આ સફળતા સાથે જ ‘નૉટી બૉય’ હવે અંતરિક્ષનો સૌથી ભરોસાપાત્ર ‘સ્માર્ટ બૉય’ બની ગયો છે. રોકેટ તો માત્ર એક માધ્યમ હતું, પરંતુ વાસ્તવિક તાકાત એ સેટેલાઈટ છે, જેને અંતરિક્ષમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. તેનું નામ છે...
EOS-05 એટલે કે અર્થ ઑબ્ઝર્વેશન સેટેલાઈટ.
સામાન્ય રીતે રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ્સ પૃથ્વીની પરિક્રમા કરે છે. તેઓ કોઈ એક વિસ્તારની તસવીર લીધા બાદ ઘણા દિવસો પછી ફરી એ જ સ્થળ પર પાછા ફરે છે પરંતુ EOS-05 ગેમચૅન્જર છે. આ સેટેલાઇટ 24 કલાક, સાતેય દિવસ ભારત અને તેની આસપાસના મહાસાગરો પર પોતાની નજર રાખશે. ઈસરોના ચેરમેન વી. નારાયણનના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઉપગ્રહ ભારતના કૃષિ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને સરહદ સુરક્ષાના ક્ષેત્રમાં નવી ક્રાંતિ લાવશે.
હવે સવાલ ઊભો થાય છે કે આ સેટેલાઇટ ભારત માટે ગેમચૅન્જર કેમ છે?
બીજી તરફ, હવામાનની દ્રષ્ટિએ પણ આ સેટેલાઇટ દેશ માટે સુરક્ષા કવચનું કામ કરશે. હિંદ મહાસાગરમાં ઉદ્ભવતા ચક્રવાત, પહાડી વિસ્તારોમાં અચાનક વાદળ ફાટવાની ઘટનાઓ અથવા આસામ અને બિહારમાં આવતી પૂર જેવી કુદરતી આપત્તિઓની સચોટ માહિતી તે ઘણો સમય પહેલાં આપી શકશે.
આના કારણે સરકારને રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવા માટે કિંમતી સમય મળી શકશે, જેના કારણે હજારો લોકોના જીવ બચાવી શકાય છે. ઈસરોએ ‘નૉટી બૉય’ને ‘સ્માર્ટ બૉય’ બનાવીને સાબિત કરી દીધું છે કે ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોની ડિક્શનરીમાં ‘અશક્ય’ જેવો કોઈ શબ્દ નથી..
GSLV-F17ની આ સફળતા માત્ર એક સેટેલાઇટનું લૉન્ચિંગ નથી, પરંતુ આ વર્ષના અંતમાં થનારા ભારતના સૌથી મહત્વાકાંક્ષી ‘ગગનયાન’ મિશન માટે પણ એક મોટું બૂસ્ટર ડોઝ છે. અંતરિક્ષમાંથી મળેલી આ સફળતા જણાવી રહી છે કે ભારત હવે માત્ર ચંદ્ર અને મંગળ સુધી સીમિત નથી, પરંતુ પોતાની ધરતી અને પોતાની સરહદોને સુરક્ષિત રાખવા માટે તેણે અંતરિક્ષમાં એક અડગ પહેરેદાર તૈનાત કરી દીધો છે.