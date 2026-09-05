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ભારતે આકાશમાં તૈનાત કર્યો 24 કલાક જાગતો 'ચોકીદાર'!! દર 30 મીનિટે આપશે પળેપળની અપડેટ, જાણો શું છે ગર્વની ક્ષણ

આજે ભારતના દરેક નાગરિકોની છાતી ગર્વથી ફુલી ગઈ છે જ્યારે આખો દેશ ઊંઘી રહ્યો હતો ત્યારે ભારતીય અંતરિક્ષ સંશોધન સંસ્થા એટલે કે, ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકો ઈતિહાસ રચી રહ્યા હતા. મધરાતના સન્નાટાને ચીરીને ભારતે અંતરિક્ષમાં એવી છલાંગ લગાવી છે. જેણે સમગ્ર દુનિયાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધી છે. ઈસરોએ એક એવા રોકેટને અંતરિક્ષમાં મોકલ્યું છે જેને ક્યારેક નોટી બોય એટલે કે તોફાની છોકરો કહેવામાં આવતો હતો પરંતુ આજે  એ જ રોકેટે ભારતને દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી દેશોની હરોળમાં ઉભા કરી દીધું છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 05, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:22 PM IST
ભારતે આકાશમાં તૈનાત કર્યો 24 કલાક જાગતો 'ચોકીદાર'!! દર 30 મીનિટે આપશે પળેપળની અપડેટ, જાણો શું છે ગર્વની ક્ષણ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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