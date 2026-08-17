/અનામત વર્ગો અને યુવાઓ પર વિશેષ ફોકસ: BJPની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની આજે થઈ શકે છે જાહેરાત, જાણો કોને મળશે સ્થાન

BJP New Team: રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નીતિન નવીનની નિમણૂક બાદ, સોમવારે ભાજપની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની જાહેરાત થઈ શકે છે. પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકરો આ જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. કારણ એ છે કે જે પણ ટીમ બનાવવામાં આવશે તે આગામી વર્ષે સાત રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ અને 2029ની લોકસભાની ચૂંટણીઓમાં વિજય સુનિશ્ચિત કરવા માટે જવાબદાર રહેશે. આ ટીમમાં કોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે તેની વિગતો સોમવારે જ સ્પષ્ટ થશે. જો કે, આજે અમે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ સંકેતો આપવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમને ખ્યાલ આપશે કે નવી રાષ્ટ્રીય કારોબારીની રચના કેવી હોઈ શકે છે.
જેન-ઝેડને મળશે જવાબદારી
દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે તાજેતરમાં થયેલા યુવાનોના વિરોધ પ્રદર્શને પાર્ટીને બતાવ્યું કે રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ નક્કી કરવામાં તેમની ભાગીદારી કેટલી મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર નિર્ભર આ પેઢી કોઈપણનો ખેલ બનાવી શકે છે અથવા તોડી શકે છે. આ યુવા મતદારો સોશિયલ મીડિયા, રોજગાર અને આધુનિક મુદ્દાઓથી વધુ પ્રભાવિત છે. તેઓ ટેક-સેવી છે અને જૂના પેટર્નને ફોલો કરવા માંગતા નથી.
તેથી, આ વર્ગને આકર્ષવા માટે, નવી કારોબારીમાં Gen-Z ના યુવા નેતાઓને બઢતી આપી શકાય છે. તેમને ભાજપ યુવા મોરચા (BJYM) અને IT સેલમાં વધુ જવાબદારીઓ આપી શકાય છે. જો તેમને રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાં પણ મહત્વપૂર્ણ હોદ્દા મળે તો આશ્ચર્યજનક નહીં હોય.
30-45 વય જૂથને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે
વધુમાં, પક્ષમાં પેઢીગત પરિવર્તનને વેગ આપવા માટે, 30થી 45 વર્ષની વયના નેતાઓની ભાગીદારી વધારી શકાય છે, જે સંગઠનમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર કરશે. આ ફક્ત યુવા વસ્તીને પક્ષ સાથે જોડશે નહીં પરંતુ તેના વિચાર અને વલણમાં પણ પરિવર્તન લાવશે.
SC/ST/OBCની ભાગીદારીમાં વધારો
"સામાજિક સમાવેશી" મોડેલને મજબૂત બનાવવા માટે, ભાજપની નવી કારોબારી સમિતિમાં સામાજિક સમીકરણો પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની અપેક્ષા છે. આમાં OBC સમુદાયની નોંધપાત્ર ભાગીદારી જોવા મળે તેવી શક્યતા છે. કેન્દ્રીય ટીમમાં બિન-યાદવ ઓબીસી અને અન્ય પછાત જાતિઓના અગ્રણી નેતાઓનો સમાવેશ કરીને, પાર્ટી તેના સામાજિક આધારને વધુ વિસ્તૃત કરી શકે છે.
વધુમાં, SC/ST સમુદાય સાથે જોડાવા માટે, દલિત અને આદિવાસી સમુદાયોના યુવાન અને પ્રભાવશાળી નેતાઓને કારોબારી સભ્યો તરીકે નિયુક્ત કરી શકાય છે અને વિવિધ મોરચા અને મોરચા સંગઠનોમાં સ્થાન આપી શકાય છે. આ પ્રતિનિધિત્વ ફક્ત પ્રતીકાત્મક રહેશે નહીં, તે પ્રાદેશિક અને જાતિ અસંતુલનને દૂર કરવા માટે એક નક્કર પ્રયાસ હશે.
2027ની ચૂંટણીઓ સાત રાજ્યોમાં થવાની છે, જેમાં ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, ગોવા, મણિપુર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ગુજરાત. તેથી, કેન્દ્રીય કારોબારીના પુનર્ગઠનમાં આ રાજ્યોનો પ્રભાવ સ્પષ્ટપણે દેખાશે. ઉત્તર પ્રદેશ સૌથી મોટું રાજ્ય છે, જ્યાં ચૂંટણી પરિણામો રાષ્ટ્રીય રાજકારણને પ્રભાવિત કરે છે. તેથી, નવી કારોબારીમાં ઉત્તર પ્રદેશનું વર્ચસ્વ હોવાની અપેક્ષા છે. ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક નવા નેતાઓ અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં મુખ્ય જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે, જેમાં મહાસચિવ અને ઉપપ્રમુખનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાત અને ઉત્તરાખંડ જેવા ગઢમાં ભાજપની સતત જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ત્યાંના અનુભવી અને પાયાના નેતાઓને રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાં વધુ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે.
આવતા વર્ષે પંજાબ અને મણિપુરમાં પણ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. તેથી, પંજાબમાં સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માટે નવા શીખ નેતાઓ અને સ્થાનિક ચહેરાઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી શકે છે. હિંસાથી પીડિત મણિપુરના અનેક નેતાઓને પણ રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાં સ્થાન મળે તેવી શક્યતા છે.
નીતિન નવીન પોતાની ટીમમાં ગોવા અને હિમાચલ પ્રદેશના અનેક નેતાઓનો પણ સમાવેશ કરી શકે છે. આવતા વર્ષે આ રાજ્યોમાં પણ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. આવી સ્થિતિમાં, રણનીતિ એવી હશે કે પોતપોતાના રાજ્યોમાં મજબૂત પ્રભાવ ધરાવતા નેતાઓને રાષ્ટ્રીય સ્તરે લાવવામાં આવે જેથી તે રાજ્યોમાં ચૂંટણી સમીકરણો સંતુલિત થાય.
'મિશન 2029'નો પાયો મજબૂત થશે
નીતિન નવીન પોતાની નવી રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાં વિવિધ રાજ્યો માટે પાર્ટીના પ્રભારીઓ અને સહ-પ્રભારીઓની પણ જાહેરાત કરશે. આ પ્રભારીઓ માત્ર તેમના રાજ્યોમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં વિજય સુનિશ્ચિત કરશે જ નહીં પરંતુ 2029ની લોકસભા ચૂંટણીમાં વિજયનો પાયો પણ નાખશે. તેઓ આગામી 3-4 વર્ષ સુધી તેમના સોંપાયેલા રાજ્યોમાં કામ કરશે, બૂથ સ્તર સુધી સંગઠનને મજબૂત બનાવશે, દરેક બેઠક પર વિજય સુનિશ્ચિત કરશે.