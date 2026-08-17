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અનામત વર્ગો અને યુવાઓ પર વિશેષ ફોકસ: BJPની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની આજે થઈ શકે છે જાહેરાત, જાણો કોને મળશે સ્થાન

BJP New Team: સોમવારે ભાજપની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની જાહેરાત થઈ શકે છે. પાર્ટી પ્રમુખ નીતિન નવીન દ્વારા તેની જાહેરાત કરવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ જાહેરાતમાં ઉત્તર પ્રદેશનું વર્ચસ્વ રહેશે, અને યુવાનો અને SC, ST અને OBC સમુદાયોને પ્રાથમિકતા મળી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 17, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:49 AM IST
અનામત વર્ગો અને યુવાઓ પર વિશેષ ફોકસ: BJPની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની આજે થઈ શકે છે જાહેરાત, જાણો કોને મળશે સ્થાન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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