Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

અંડરગાર્મેન્ટમાં સ્પર્મ અને પ્રાઈવેટ પાર્ટ પર... NEET વિદ્યાર્થીનીની ડાયરીએ ખોલ્યા ઊંડા રહસ્યો, વારંવાર લખ્યું 'આઈ એમ અલોન'

NEET Girl Case: પરીક્ષાની તૈયારી કરતી વિદ્યાર્થીના મોત મામલે નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે, તેની ડાયરીમાં લખેલા શબ્દો તેની માનસિક સ્થિતિ વિશે અવગત કરાવે છે. જો કે વિદ્યાર્થીનીના કપડા પર સ્પમના ડાઘ મળતા 18 લોકોના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે પહેલા આત્મહત્યાનો કેસ કહી ફગાવી દીધો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:43 PM IST

Trending Photos

અંડરગાર્મેન્ટમાં સ્પર્મ અને પ્રાઈવેટ પાર્ટ પર... NEET વિદ્યાર્થીનીની ડાયરીએ ખોલ્યા ઊંડા રહસ્યો, વારંવાર લખ્યું 'આઈ એમ અલોન'

NEET Girl Case: બિહારની રાજધાની પટનામાં શંભુ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં NEETની પરીક્ષા આપતી એક વિદ્યાર્થીનીના શંકાસ્પદ મૃત્યુના કેસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. તપાસ હવે CBI (સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન)ને ટ્રાન્સફર થવાની તૈયારીમાં છે, પરંતુ તે પહેલાં, સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)એ તેના અંતિમ અહેવાલમાં આપેલી માહિતીએ સમગ્ર સિસ્ટમ અને પોલીસની કામગીરી પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

ડાયરીના પાના: એકલતા અને ગૂંગળામણ

Add Zee News as a Preferred Source

વિદ્યાર્થીની અંગત ડાયરી SITની તપાસનો પ્રાથમિક આધાર બની ગઈ છે. ડાયરીમાં લખેલા શબ્દો વિદ્યાર્થીની માનસિક સ્થિતિને દર્શાવે છે. ડાયરીમાં, વિદ્યાર્થી વારંવાર "હું એકલી છું" અને "મારી જિંદગીને વાહિયાત" જેવા શબ્દસમૂહોનો ઉપયોગ કરે છે. 

તપાસ ટીમના જણાવ્યા અનુસાર, વિદ્યાર્થી તેના મિત્રો સાથે નરમ હતી, પરંતુ તેના ભાઈ અને પરિવારના અન્ય સભ્યો પ્રત્યે તેનો રોષ સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ હતો. વિદ્યાર્થીએ ક્યારેય તેની લાગણીઓ કોઈની સાથે શેર કરી ન હતી અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના દબાણ અને તેના અંગત જીવનના તણાવને એકલા સહન કર્યો હતો.

પોલીસની મોટી કબૂલાત: થયો છે જાતીય હુમલો

પટણા પોલીસે, જેણે શરૂઆતમાં આ કેસને આત્મહત્યા તરીકે ફગાવી દીધો હતો, હવે સત્તાવાર રીતે સ્વીકાર્યું છે કે વિદ્યાર્થી પર બળાત્કાર થયો હતો. વિદ્યાર્થીના કપડાં પર સ્પમના ડાઘ મળી આવ્યા હતા, જે ક્રૂરતાની પુષ્ટિ કરે છે. પોલીસે 18 શંકાસ્પદો પાસેથી DNA નમૂના લીધા હતા, પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે, એક પણ નમૂના મેળ ખાતો નથી. આના કારણે તપાસમાં અડચણ ઉભી થઈ છે.

તપાસમાં બેદરકારી: SHO અને SIને સસ્પેન્ડ

પટણા SSP કાર્તિકેય શર્માએ ખુલ્લેઆમ સ્વીકાર્યું કે પોલીસે શરૂઆતની તપાસમાં ગંભીર ભૂલો કરી હતી. ચિત્રગુપ્ત નગર પોલીસ સ્ટેશન સ્તરે આ કેસને ગંભીરતાથી લેવામાં આવ્યો ન હતો. કદમકુઆન SI અને ચિત્રગુપ્ત નગર સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર (SHO)ને બેદરકારી બદલ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. 

શંભુ ગર્લ્સ હોસ્ટેલ તેની બેદરકારીને કારણે તેનું લાઇસન્સ રદ થવાની સંભાવનાનો સામનો કરી રહી છે. હોસ્ટેલ માલિકને પટણામાં કોઈપણ હોસ્ટેલ ચલાવવા પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.

હવે CBIનો વારો 

રાજ્ય પોલીસની SIT કોઈ નક્કર નિષ્કર્ષ પર પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગઈ હોવાથી અને આરોપીઓની ઓળખ થઈ શકી ન હોવાથી, CBI હવે આ કેસનો રહસ્ય ઉકેલશે. આ કેસ હવે POCSO એક્ટ હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો છે, અને પોલીસ મુખ્યાલયે સમગ્ર રિપોર્ટ CBIને સુપરત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
PatnaHostel Casecbi probeSIT Diary FindingsI Am AloneBihar policeRape ConfirmationDNA SampleMismatch MysteryGujarati News

Trending news