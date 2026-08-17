/બિહારના લખીસરાય મંદિરમાં ભાગદોડ, અનેક શ્રદ્ધાળુઓના મોત, સોમવારના કારણે હતી મોટી ભીડ

Lakhisarai Stampede: લખીસરાયના પ્રખ્યાત અશોકધામ મંદિર સંકુલમાં શ્રાવણ મહિનાના સોમવારે એક મોટો અકસ્માત થયો હતો. શ્રદ્ધાળુઓ અને યાત્રાળુઓની મોટી ભીડ વચ્ચે થયેલી ભાગદોડમાં સાત લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે.
સોમવારે સવારે મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ જલાભિષેક કરવા માટે મંદિરમાં પહોંચ્યા હતા
અકસ્માતને કારણે મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે આ ઘટના અશોકધામ સ્ટેશનથી મંદિર તરફ જતા માર્ગ પર બની હતી. એવું કહેવાય છે કે આગલી રાત્રે માર્ગ પર એક વીજળીનો થાંભલો અને વાયર પડી ગયા હતા. 17 ઓગસ્ટ, 2026, સોમવારના રોજ સવારે મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ જલાભિષેક કરવા માટે મંદિરમાં પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન, થાંભલા પરથી વીજ કરંટ વહેતો હોવાની અફવા ફેલાઈ ગઈ, જેના કારણે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી.
ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવાયા
ભાગદોડમાં ઘણા ભક્તો એકબીજા નીચે કચડાઈ ગયા. ઘટનાસ્થળે ચીસો અને અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ. મંદિરમાં અકસ્માતના સમાચાર મળતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. લોકોની મદદથી ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા.
અહીં એક વિશાળ શિવલિંગ છે, જે જમીનમાંથી ખોદકામમાં મળ્યું છે
અશોક ધામ મંદિર શ્રી ઇન્દ્રદમનેશ્વર મહાદેવ મંદિર તરીકે પ્રખ્યાત છે. અહીં એક વિશાળ શિવલિંગ છે, જે જમીનમાંથી ખોદકામથી મળ્યું હતું. શ્રાવણના ત્રીજા સોમવારે મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી અને આ અકસ્માત થયો હતો.
ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ દીપક કુમાર સિંહનું મોટું નિવેદન
અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા લાખીસરાય ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ દીપક કુમાર સિંહે વીજળી વિભાગની બેદરકારી તરફ ધ્યાન દોર્યું અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રની બેદરકારીનો પણ સ્વીકાર કર્યો.