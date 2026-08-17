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બિહારના લખીસરાય મંદિરમાં ભાગદોડ, અનેક શ્રદ્ધાળુઓના મોત, સોમવારના કારણે હતી મોટી ભીડ

Lakhisarai Stampede: બિહારના લખીસરાય જિલ્લાના પ્રખ્યાત અશોકધામ મંદિરમાં શ્રાવણ મહિનાના સોમવારે સવારે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. અહેવાલો દર્શાવે છે કે આ અકસ્માતમાં સાત શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા છે, જ્યારે અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોની સારવાર લખીસરાયની સદર હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 17, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:15 AM IST
બિહારના લખીસરાય મંદિરમાં ભાગદોડ, અનેક શ્રદ્ધાળુઓના મોત, સોમવારના કારણે હતી મોટી ભીડ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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