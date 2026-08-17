/Breaking News: ઉજ્જૈનના નાગચંદ્રેશ્વર મંદિરમાં નાસભાગ જેવી સ્થિતિ, ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ બેરિકેડ પર પડ્યા

Breaking News: શ્રાવણ મહિનાના ત્રીજા સોમવારે, મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉજ્જૈનના મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં દર્શન માટે પહોંચ્યા છે. નાગચંદ્રેશ્વર મંદિરના દર્શન માટે પણ મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી, જે વર્ષમાં ફક્ત એક જ વાર ખુલે છે. આ દરમિયાન, મંદિર સંકુલની નજીક હરસિદ્ધિ મંદિરની સામે બેરિકેડેડ વિસ્તારમાં અચાનક ભીડનું દબાણ વધી ગયું, જેના કારણે ભાગદોડ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. મંદિર વ્યવસ્થાપન સમિતિએ કેટલાક મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર મંદિરમાં અરાજકતા અને અવ્યવસ્થા અંગેના અહેવાલોને ભ્રામક ગણાવ્યા છે.
ભીડના દબાણને કારણે ઘણા ભક્તો બીમાર પડ્યા. કેટલાક લોકો પડી ગયા અને બેભાન થઈ ગયા હોવાના અહેવાલો છે. ઘટનાસ્થળે હાજર સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને પરિવારના સભ્યોએ ભીડમાંથી ભક્તોને બચાવ્યા. ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. સ્થાનિક અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટનામાં 13 જેટલા ભક્તો ઘાયલ થયા હતા.
શ્રાવણના ત્રીજા સોમવારે, નાગચંદ્રેશ્વર મંદિરમાં ભગવાન મહાકાલના વિશેષ દર્શન માટે સવારથી જ મંદિર વિસ્તારમાં મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી. અહેવાલો અનુસાર, અંદાજે 550000 ભક્તો મંદિરમાં આવી ચૂક્યા છે. નાગચંદ્રેશ્વર મંદિરના દરવાજા વર્ષમાં ફક્ત એક જ વાર ખુલે છે, તેથી મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉજ્જૈનમાં દર્શન માટે આવે છે.
મંદિર સમિતિએ આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે અને ભક્તોને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવાની અપીલ કરી છે. સમિતિના જણાવ્યા અનુસાર, નાગપંચમી, શ્રાવણ સોમવાર અને ભગવાન મહાકાલેશ્વરની શોભાયાત્રા એક જ દિવસે હોવાથી ભક્તોની સંખ્યા ખૂબ વધારે હતી.
અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 619000 ભક્તો દર્શન કરી ચૂક્યા છે. વિવિધ માર્ગો પર લાંબી કતારો હોવા છતાં, ભક્તોની સલામતી અને સરળ દર્શન માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સમિતિએ ભક્તોને ફક્ત સત્તાવાર માહિતી પર આધાર રાખવા અને ભ્રામક કે અપ્રમાણિત સમાચાર શેર ન કરવા અપીલ કરી છે.