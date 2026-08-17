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Breaking News: ઉજ્જૈનના નાગચંદ્રેશ્વર મંદિરમાં નાસભાગ જેવી સ્થિતિ, ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ બેરિકેડ પર પડ્યા

Breaking News: ઉજ્જૈનના મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં ભારે ભીડ વચ્ચે, હરસિદ્ધિ મંદિરની સામે બેરિકેડેડ વિસ્તારમાં અચાનક દબાણ વધી ગયું હતું. ઘણા ભક્તો બીમાર પડ્યા છે, અને કેટલાક ઘાયલ થયા છે. ઘટનાસ્થળે હાજર સુરક્ષા કર્મચારીઓએ ભક્તોને બહાર કાઢ્યા અને તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 17, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:36 PM IST
Breaking News: ઉજ્જૈનના નાગચંદ્રેશ્વર મંદિરમાં નાસભાગ જેવી સ્થિતિ, ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ બેરિકેડ પર પડ્યા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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